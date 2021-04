Cảnh giác bệnh viêm màng não khi giao mùa

Bệnh nhân nam, 57 tuổi, quê ở Quảng Ninh, đau đầu, sốt, rét run và buồn nôn ngày thứ ba, gia đình đưa tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 23/4.

Bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh viêm màng não do vi khuẩn sinh mủ, chỉ định nhập viện. Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đang điều trị 4 người bệnh viêm màng não với triệu chứng tương tự.

Bác sĩ Trần Duy Hưng, Trưởng khoa, cho biết trong tuần tiếp nhận rải rác người bệnh viêm màng não. Số lượng người mắc bệnh này tăng nhẹ khi giao mùa xuân - hạ. Trong đó, một số trường hợp mắc viêm màng não do virus enterovirus, còn lại mắc viêm màng não do vi khuẩn.

Viêm màng não do vi khuẩn biểu hiện lâm sàng bằng hội chứng nhiễm trùng rõ, xét nghiệm bằng các marker nhiễm trùng tăng cao, có biểu hiện viêm màng não mủ. Người bệnh viêm màng não do vi khuẩn sẽ được điều trị bằng kháng sinh. Còn viêm màng não do virus diễn biến cấp tính hơn, biểu hiện lâm sàng không có hội chứng nhiễm trùng rõ, các xét nghiệm marker nhiễm trùng hầu như không tăng, chỉ tăng bạch cầu lympho khi xét nghiệm. Lúc này, người bệnh không cần uống thuốc kháng sinh, được điều trị triệu chứng.

Theo bác sĩ Hưng, bệnh viêm màng não có thể để lại di chứng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu được phát hiện muộn, không điều trị kịp thời. Ví dụ di chứng dính màng não gây ra đau đầu kéo dài, điếc tai, thính lực giảm. Một số di chứng thì có thể hồi phục dần dần, một số tổn thương vĩnh viễn, khó hồi phục.

Bác sĩ Hưng khám cho người bệnh viêm màng não. Ảnh: Chi Lê.

Bệnh viêm màng não có thể lây, tuy nhiên nguy cơ thấp. Trong đó, viêm màng não do não mô cầu có tốc độ lây lan rất nhanh và nguy hiểm đến tính mạng con người. Bệnh rải rác quanh năm. Thời tiết giao mùa có độ ẩm tăng cao, nhiều ẩm mốc, cùng với khí hậu thay đổi thất thường, làm cho cơ thể ta sức đề kháng giảm đi và vi khuẩn lợi sinh sôi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân dễ mắc bệnh.

Một số tỉnh, thành đã ghi nhận tình trạng bệnh nhân viêm màng não tăng vọt so với cùng kỳ năm trước. Tại Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi đang điều trị cho khoảng 150 ca viêm màng não, chủ yếu là trẻ em. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cũng đang điều trị khoảng 10 ca viêm màng não. Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2021 ghi nhận 130 ca viêm màng não ở nhiều lứa tuổi, chủ yếu ở mức độ nhẹ, không có dấu hiệu dịch tễ và lây lan.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phân lập mẫu bệnh phẩm và cho biết virus gây viêm màng não ở Hà Tĩnh là virus đường ruột Echovirus-4. Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, người bệnh sẽ phải điều trị khoảng một tuần, không nghiêm đến tính mạng.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh viêm màng não có một số triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh cảm sốt thông thường. Khi có dấu hiệu sốt, nhức đầu, nôn, cứng gáy, mọi người nên đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Nếu người thân mắc bệnh viêm màng não, mọi người cần vệ sinh sạch sẽ cho chính người bệnh, cách ly người bệnh với thành viên trong gia đình. Hãy đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để hạn chế lây nhiễm. Bên cạnh đó, mọi người nên giữ vệ sinh trong việc ăn, uống như ăn chín, uống sôi, bảo quản thức ăn đúng cách, thường xuyên vệ sinh tay... Việc này giúp phòng viêm màng não và các bệnh khác trong mùa hè như tả, tiêu chảy do vi trùng, nhiễm độc. Mọi người cũng cần chủ động tiêm vaccine để phòng bệnh, không nên đợi tới giao mùa mới đổ xô đi tiêm vaccine.

Chi Lê