Cải tạo ngôi nhà 'vạn người chê' thành nơi 'vạn người mê'

Trong quá trình cải tạo, vợ chồng tôi tham gia vào mọi công việc từ tháo dỡ tường đến trang trí và lắp đặt nội thất.

Hai vợ chồng tôi theo đuổi phong cách sống tối giản. Ban đầu, cả hai dự định sẽ mua chung cư và sắm sửa thêm vài đồ nội thất cơ bản. Tuy nhiên trong quá trình tìm mua nhà có nhiều phát sinh: những căn thiết kế đẹp, đã được sửa sang nội thất thì mức giá cao, thậm chí hết rất nhanh. Một số căn nhìn ảnh thấy ưng ý, khi vợ chồng mình sắp xếp qua xem trực tiếp thì đã có người khác đặt cọc trước.

Căn trong tầm giá thì đa phần còn nguyên bản của chủ đầu tư, chưa được sửa sang thiết kế. Nếu mua những căn này, chúng tôi sẽ phải mất thêm tiền và thời gian để cải tạo và trang trí, bù lại giá mua rẻ và có nhiều lựa chọn hơn.

Ngôi nhà thô ban đầu. Ảnh: NVCC

Thuận lợi và khó khăn khi chọn cải tạo nhà thô

Sau khi tham khảo rất nhiều căn hộ ở nhiều dự án khác nhau, vợ chồng tôi quyết định phương án: mua nhà thô để cải tạo lại. Mặc dù mất thêm thời gian, nhưng chúng tôi nhận thấy có nhiều ưu điểm như: được thiết kế dựa trên ý tưởng của mình, phù hợp với phong cách. Đó là một căn góc có cửa sổ và ban công rất thoáng, đúng với mong ước. Ngoài ra, do tự thiết kế và chọn lựa đồ đạc, tôi có thể nắm được chất lượng nội thất so với những căn có nội thất sẵn.

Quá trình cải tạo nhiều phát sinh. Đầu tiên, do là cải tạo lại một căn chung cư nên mình cần xin phép ban quản trị cũng như nói chuyện với những người hàng xóm xung quanh. Mặc dù đã được mọi người đồng ý nhưng quá trình thi công ít nhiều gây phiền toái cho mọi người.

Thứ hai, do lựa chọn tông màu trắng - vàng, tôi ưu tiên đồ trang trí và nội thất cùng gam màu, do đó quá trình tìm kiếm đồ phù hợp cũng tốn khá nhiều thời gian.



Tiếp theo là lựa chọn đơn vị thi công uy tín và phù hợp với điều kiện tài chính. Mình đã thay đổi toàn bộ màu sơn tường và đổi đơn vị thi công do sản phẩm ban đầu không ưng ý, chấp nhận mất một khoản tiền khá lớn, tuy nhiên do căn nhà sẽ theo mình cả đời, nên mình mong muốn làm sao để có cảm giác ưng ý nhất có thể.

Căn bếp sau khi cải tạo. Ảnh: NVCC

Niềm hạnh phúc khi ở trong căn hộ mơ ước



Sau gần 2 tháng thi công, cuối cùng căn nhà mơ ước của gia đình tôi đã hiện hình đúng với ý tưởng của cả hai. Chúng tôi đập vách ngăn phòng bếp để có không gian mở hơn, với nhiều ánh sáng tự nhiên và không gian chức năng phù hợp với nhu cầu của gia đình. Tông màu sáng giúp tăng cường ánh sáng tự nhiên và làm cho không gian trở nên rộng rãi hơn. Tôi cũng sử dụng nội thất cùng gam màu để tạo cảm giác hiện đại và sang trọng.

Ngoài ra, vợ chồng tôi đặt mục tiêu tận dụng mọi góc nhỏ trong ngôi nhà, sử dụng không gian +1 để làm góc làm việc và giá sách cho con. Trong quá trình cải tạo, cả hai tham gia vào mọi công việc từ tháo dỡ tường đến trang trí và lắp đặt nội thất. Chúng tôi cùng nhau mua sắm và chọn lựa các vật dụng, bàn ghế, chiếc ga giường, lọ hoa, bộ ấm chén... Mỗi lần cùng nhau hoàn thành một công việc nhỏ, cả hai đều rất vui mừng và cảm thấy những nỗ lực đáng giá.

Giờ đây, ngôi nhà với mình thực sự là nơi "bão dừng sau cánh cửa". Sau một ngày mệt mỏi, mở khóa căn nhà là bước vào một không gian mới bình yên, hạnh phúc, chúng tôi cảm thấy mãn nguyện khi ngắm nhìn từng góc nhà, quá trình cải tạo biến một ngôi nhà "vạn người chê" thành "vạn người mê" sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình.

Unlock Dream Home là nền tảng số được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và đối tác bất động sản, giúp khách hàng tìm và vay mua nhà trực tuyến. Tại website , khách hàng có thể tìm kiếm nhà ở giá tốt, với hàng chục nghìn tài sản đăng bán có giá dưới 3 tỷ đồng; chủ động cân đối tài chính với công cụ tính toán khoản vay thông minh. Khách hàng còn được đăng ký vay mua nhà trực tuyến cùng OCB ngay trên nền tảng. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin và cho kết quả phê duyệt nguyên tắc chỉ trong ít phút. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ các khách hàng trẻ mở khóa căn nhà mơ ước, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã triển khai gói vay ưu đãi 5.000 tỷ đồng với lãi suất từ 10,5% một năm và thời hạn vay lên đến 30 năm.

Tăng Phương Chi