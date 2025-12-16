Cách VinFast tạo áp lực cho các hãng xe tại Việt Nam

Doanh số xe điện VinFast lập kỷ lục qua từng tháng, buộc các hãng xe xăng, dầu truyền thống phải giảm giá, tung khuyến mãi, bổ sung trang bị để cạnh tranh.

Lũy kế 11 tháng của năm 2025, VinFast tiếp tục lập kỷ lục khi bàn giao 147.450 ôtô điện các loại ra thị trường, bỏ xa những hãng xe truyền thống như Toyota, Hyundai, Ford hay Mitsubishi. Từ đầu năm, nhiều dòng xe VinFast dẫn đầu doanh số bán trong tháng. Riêng tháng 10 và 11, doanh số của hãng xe điện Việt Nam đã gấp khoảng 3 lần so với đối thủ bám đuổi gần nhất.

Ôtô điện VinFast trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Giới chuyên gia nhận định, doanh số bán xe điện của VinFast gây áp lực lớn, buộc nhiều hãng xe truyền thống phải thay đổi chính sách giá bán và sản phẩm. Trước 2018, thị trường Việt Nam là sân chơi riêng của các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, giá niêm yết các dòng xe thuộc mức cao so với khu vực. Đơn cử, các mẫu gầm cao cỡ C thời điểm đó thường có giá lăn bánh không dưới 1 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của VinFast, đặc biệt các mẫu xe điện có giá lăn bánh thấp (nhờ miễn lệ phí trước bạ), chi phí sử dụng thấp (miễn phí sạc pin, mốc bảo dưỡng dài)... đã thu hút nhóm người dùng lần đầu sử dụng ôtô và giới kinh doanh vận tải. Báo cáo từ VAMA cho thấy, tính đến tháng 10, doanh số lũy kế của Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue giảm lần lượt 21%, 29% và 41% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh số của bộ ba này đạt 8.859 xe sau hơn ba quý vừa qua, giảm 30%, bởi ưu thế áp đảo của mẫu VinFast VF 5.

Người dùng tại một sự kiện "Thu xăng – đổi điện" do VinFast tổ chức ở Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Ở phân khúc cỡ lớn hơn, các dòng xe từng gây sốt như Honda CR-V, Hyundai Santa Fe hay Toyota Corolla Cross thường duy trì gói ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt 50-200 triệu đồng để kích cầu, xả hàng tồn kho.

"Trước đây, các hãng giảm giá để kích cầu ở một vài thời điểm. Còn hiện tại, nhiều hãng duy trì ưu đãi liên tục, giảm giá và xả hàng tồn kho để "sinh tồn". Doanh số xe VinFast liên tục lập đỉnh khiến nhiều hãng lớn phải thiết lập lại mặt bằng giá bán", một chuyên gia bán hàng ngành ôtô cho biết. "Dù có hay không mua xe VinFast, người dùng Việt Nam vẫn được hưởng lợi".

Ngoài giá bán, VinFast cũng góp phần giúp thị trường Việt Nam thoát khỏi "vùng trũng" về sản phẩm, công nghệ và lượng tiện nghi trang bị trên các mẫu xe. Ở giai đoạn trước, thị trường không nhiều các dòng xe có các tính năng an toàn chủ động, tiện nghi giải trí thường bị cắt giảm trên các phiên bản, thậm chí nhiều hãng đưa về nước các dòng xe thuộc phiên bản cũ so với khu vực.

Người dùng tìm hiểu tính năng trên một mẫu xe điện VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

VinFast tiếp cận theo hướng ngược lại, trang bị đa dạng tính năng ngay ở bản tiêu chuẩn. Từ những mẫu xe đầu tiên như Fadil, dòng Lux hay các mẫu xe thuần điện, hãng này thường tạo lợi thế bởi lượng công nghệ an toàn, các tính năng giải trí, ADAS... Khoảng 2 năm gần đây, các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc cũng lần lượt đưa các gói an toàn, hỗ trợ người lái xuống phân khúc bình dân thuộc cỡ A, cỡ B.

Ở mảng dịch vụ hậu mãi, VinFast cũng là hãng đầu tiên trên thị trường đưa chính sách bảo hành cao nhất đến 10 năm, khi mức chung của ngành là 3 năm hoặc 100.000 km. Từ thời điểm đó, các hãng xe xăng, dầu cũng dần nâng thời gian bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km để giữ chân người dùng. Ở lĩnh vực giao thông xanh, VinFast cũng dẫn đầu về hạ tầng trạm sạc, nhằm hỗ trợ người dùng chuyển sang loại phương tiện thân thiện môi trường.

VinFast VF 3 hút người dùng lần đầu sử dụng ôtô nhờ giá bán dễ tiếp cận, thiết kế cá tính. Ảnh: Tuấn Vũ

"Từ vị thế bị động, người tiêu dùng Việt Nam đang hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh này, các mẫu xe gần hơn với giá trị thực, công nghệ cao hơn và các hãng xe mang đến dịch vụ tốt hơn. Đây là sự thay đổi lớn nhất trên thị trường, khởi đầu từ cách VinFast định hình lại cuộc chơi", vị chuyên gia ngành ôtô đánh giá.

Quang Anh