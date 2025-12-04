Hyundai nâng bảo hành xe 8 năm, ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng loạt ưu đãi cho nhiều dòng xe, tăng thời gian bảo hành và ưu đãi giá bán, áp dụng trong tháng 12.

Chương trình ưu đãi được HTV áp dụng cho các dòng xe Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer, tại các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc.

Hyundai Palisade tại Việt Nam. Ảnh: HTV

Theo đó, khách mua xe sẽ chọn giảm giá trực tiếp hoặc nâng thời hạn bảo hành. Mức giảm giá trực tiếp cao nhất là Palisade với 200 triệu, Santa Fe giảm 180 triệu, Stargazer giảm 86 triệu đồng. Các mẫu Accent, Tucson và Creta giảm lần lượt 64-58-50 triệu đồng. Theo HTV, giá trị khuyến mãi trên gồm quyền lợi hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch kim trị giá 10 triệu đồng.

Với các dòng xe Santa Fe, Stargazer và Accent, nếu người mua chọn gói ưu đãi này sẽ nhận thêm gói gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Creta phiên bản mới. Ảnh: HTV

Với gói nâng thời hạn bảo hành, các mẫu xe trên sẽ được hãng áp dụng bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, đi kèm miễn phí bảo dưỡng 5 năm, bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu và quyền lợi hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch kim. Theo tính toán của hãng này, tổng giá trị ưu đãi cao nhất là 200 triệu đồng.

Trong tháng 12, người dùng mua Grand i10 cũng được áp dụng bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km.

Hyundai Stargazer thuộc phân khúc MPV cỡ B. Ảnh: HTV

"Việc sở hữu ôtô là khoản đầu tư lớn, nhiều người dùng lo ngại về chi phí sửa chữa, rủi ro hỏng hóc sau thời gian bảo hành tiêu chuẩn. Chương trình này sẽ mở rộng chính sách bảo hành thông thường, là cam kết của HTV về chất lượng sản phẩm, mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng xe", đại diện hãng nói.

Quang Anh