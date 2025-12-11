Ôtô Honda giảm giá cao nhất 100 triệu đồng

Tháng 12, các mẫu City, Civic, CR-V, BR-V, HR-V giảm giá bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt.

Thị trường ôtô Việt đang ngập tràn giảm giá trong tháng cuối 2025, từ xe phổ thông đến cao cấp. Honda cũng tham gia cuộc đua này khi khuyến mãi nhiều mẫu, chủ yếu bằng hình thức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ (theo mức 10%) hoặc giảm trực tiếp tiền mặt.

Dẫn đầu mức giảm giá là Honda Civic e:HEV RS các bản sản xuất (VIN) 2024 với khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 100 triệu đồng. Các bản G, RS VIN 2025 có mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, mức giảm khoảng 40-44 triệu đồng.

Honda Civic 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu CUV cỡ C - Honda CR-V được hãng giảm trực tiếp tiền mặt 80 triệu đồng ở hai bản là G và L. Trong khi tất cả các biến thể của mẫu CUV cỡ B - HR-V nhận khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ. Giá HR-V tại đại lý giảm khoảng 35-43 triệu đồng.

Cũng có ưu đãi một nửa lệ phí trước bạ là dòng BR-V. Giá mẫu MPV cỡ nhỏ giảm khoảng 31-35 triệu đồng.

Sản phẩm chủ lực doanh số của Honda là mẫu sedan cỡ B - City. Tháng 12, City chạy đua giảm giá với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent bằng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Giá Honda City giảm khoảng 50-57 triệu đồng.

Tương tự các đối thủ như Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Kia... trong 2025, Honda giảm giá đều đặn hàng tháng. Trong khi lượng bán của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) tăng 6,5% tính đến hết tháng 11, doanh số Honda (thành viên của hội này) đạt 25.129 xe, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ 2024.

Phạm Trung