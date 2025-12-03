Toyota tung ưu đãi gói vay 100% giá trị xe

Hãng Nhật Bản áp dụng chính sách trả trước 0 đồng để nhận xe, thông qua công ty Tài chính Toyota Việt Nam, tạo điều kiện cho người dùng sở hữu ôtô dịp cuối năm.

Khởi đầu tháng cuối cùng trong năm, hàng loạt hãng xe trên thị trường tăng ưu đãi để thúc đẩy doanh số, thu hút người dùng mua sắm xe trước dịp Tết Nguyên Đán. Với Toyota Việt Nam, hãng này tung loạt ưu đãi, từ chính sách trả góp 0 đồng, giảm giá bán thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng từ đại lý... áp dụng trong tháng 12.

Hai dòng xe hybrid của Toyota tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Với chính sách trả trước 0 đồng để nhận xe, Toyota phối hợp hệ thống đại lý toàn quốc áp dụng gói này cho nhóm khách là cán bộ, công chức nhà nước, nhân viên công ty Top 500 doanh nghiệp/ tư nhân lớn nhất Việt Nam, nhân viên thuộc đối tác của hãng... Theo đó, người mua sẽ nhận mức vay đến 100% giá trị xe, trả góp hàng tháng với lãi suất ưu đãi từ 7,99% một năm, áp dụng trong hai năm đầu.

Theo công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN), thủ tục giải ngân diễn ra nhanh chóng, không phát sinh chi phí ẩn, người mua sẽ được hỗ trợ sớm nhận xe cho nhu cầu sử dụng dịp cuối năm. Ưu đãi này được áp dụng tại hệ thống 86 đại lý Toyota toàn quốc.

Đánh giá về ưu đãi trên, anh Tuấn Anh (36 tuổi, Hà Nội) cho biết, thông thường người dùng cần trả trước 20-30% giá trị cho các khoản vay mua ôtô, nên chính sách vay 100% của Toyota tạo khác biệt trên thị trường. "Chính sách của Toyota giúp người mua giảm áp lực tài chính ngay khi sở hữu xe, đặc biệt là mức lãi suất từ 7,99%/ năm trong hai năm đầu. Tuy nhiên, người mua cũng cần cân nhắc bài toán tài chính kỹ lưỡng, cân đối giữa thu nhập và khả năng trả góp hàng tháng để chọn xe phù hợp", anh nói.

Sau khi cân nhắc về gói ưu đãi trên, anh Tuấn Anh đã sở hữu chiếc Toyota Vios, bởi mẫu sedan này có giá bán hợp lý, phù hợp nhu cầu sử dụng và di chuyển của gia đình.

Toyota Camry có mức ưu đãi cao nhất 153 triệu đồng trong tháng 12. Ảnh: TMV

Trong tháng 12, Toyota Việt Nam cũng duy trì ưu đãi tương đương 50-100% lệ phí trước bạ cho một số dòng xe. Mức 50% được hãng này áp dụng cho Yaris Cross, Corolla Cross HEV và bán tải Hilux. Mức 100% lệ phí trước bạ dành cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Camry. Ngoài ra, hãng cũng tặng người dùng một năm bảo hiểm thân vỏ khi mua bộ đôi B-MPV và Yaris Cross. Mức ưu đãi cao nhất trong dịp này khoảng 153 triệu đồng, áp dụng cho người dùng mua Camry HEV phiên bản Top.

Với người dùng có nhu cầu bán xe cũ, đổi xe mới, hệ thống Toyota Sure (Trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota) cũng áp dụng loạt ưu đãi. Theo đó, người bán lại xe cũ (không phân biệt hãng), để mua Veloz Cross, Avanza Premio, hoặc ba dòng HEV (Yaris Cross, Corolla Cross, Camry), sẽ nhận gói miễn lãi suất vay trong 6 tháng đầu. Ngoài ưu đãi lãi suất, người mua dòng HEV còn được lựa chọn khuyến mãi 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm (hoặc 30.000 km) và dán kính miễn phí.

Người dùng tại một sự kiện do Toyota tổ chức. Ảnh: TMV

Các chuyên gia bán hàng đánh giá, mức lãi suất vay từ 1,49% một năm cho các dòng xe HEV sẽ giúp Toyota tạo đòn bẩy để tăng doanh số, đặc biệt trong xu hướng người dùng Việt Nam chuộng các dòng xe thân thiện môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu. Trong tháng 11, có 831 xe Toyota hybrid được bán ra thị trường, doanh số tích lũy đến nay hơn 21.100 chiếc.

Quang Anh