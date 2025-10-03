Cách uống cà phê giúp giảm cholesterol

Cà phê đen đã được lọc, không thêm kem hay đường chính là loại đồ uống buổi sáng có thể hỗ trợ giảm cholesterol.

Việc chăm sóc sức khỏe tim mạch luôn là ưu tiên hàng đầu, bất kể chỉ số cholesterol của bạn đang ở mức cao hay chỉ mới chạm ngưỡng cảnh báo. Để cải thiện lối sống và bảo vệ trái tim, bạn có thể cân nhắc bổ sung một loại đồ uống buổi sáng đơn giản nhưng hiệu quả vào thói quen hàng ngày.

Theo Trung tâm Y tế Johns Hopkins, chỉ số cholesterol lý tưởng ở người trưởng thành nên dưới 200 mg/dL, mức trên 250 mg/dL được xem là cao. Để đánh giá chính xác tình trạng cholesterol, các yếu tố rủi ro khác, độ tuổi và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.

Trang tin tức đời sống Parade đã tham khảo ý kiến từ bác sĩ tim mạch nội khoa Deepak Talreja, người tiết lộ rằng cà phê đen không thêm kem hay đường chính là loại đồ uống buổi sáng có thể hỗ trợ giảm cholesterol.

Với hàm lượng calo cực thấp, không chứa chất béo hay đường, cà phê đen không chỉ giúp tránh tăng cân mà còn loại bỏ nguy cơ hấp thụ chất béo bão hòa và đường phụ - hai yếu tố có thể làm tăng cholesterol trong thời gian dài.

Theo bác sĩ Talreja, việc loại bỏ kem và đường khỏi cà phê giúp hạn chế hai "thủ phạm" chính: chất béo bão hòa trong kem làm tăng lipoprotein mật độ thấp (LDL, hay còn gọi là cholesterol xấu), trong khi đường cung cấp calo rỗng và làm tăng triglyceride.

Dù không phải là "thuốc chữa bách bệnh" cho cholesterol, bác sĩ Talreja khẳng định cà phê đen vẫn là lựa chọn lành mạnh hơn so với các loại đồ uống cà phê chứa đường hoặc nhiều chất béo.

Cách pha cà phê để tối ưu hóa lợi ích cho cholesterol

Bác sĩ Talreja lưu ý rằng mối quan hệ giữa cà phê và cholesterol phụ thuộc vào cách pha chế. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cà phê đã được lọc, như cà phê nhỏ giọt, thường không làm tăng cholesterol.

Ngược lại, cà phê chưa lọc - chẳng hạn như cà phê pha bằng bình French press hoặc espresso - chứa các loại dầu tự nhiên như cafestol và kahweol, có thể làm tăng LDL nếu tiêu thụ quá nhiều.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng cà phê đã được lọc, như cà phê nhỏ giọt, thường không làm tăng cholesterol. Ảnh: Giang Huy

Lựa chọn thay thế cho người không uống cà phê

Với những người không quen với vị đắng của cà phê hoặc gặp các phản ứng như tim đập nhanh, lo âu, bác sĩ Talreja khuyến nghị thử trà xanh - một loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa. Các catechin trong trà xanh đã được chứng minh có khả năng giảm LDL hiệu quả.

Ngoài ra, khi uống cà phê buổi sáng, bạn có thể thay sữa nguyên kem bằng sữa đậu nành, vì protein đậu nành được ghi nhận có thể hỗ trợ giảm LDL một cách nhẹ nhàng.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng cà phê

Mặc dù cà phê đen mang lại lợi ích cho việc kiểm soát cholesterol, bác sĩ Talreja nhấn mạnh rằng không phải ai cũng phù hợp với loại đồ uống này. Những người mắc bệnh cao huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim nên hạn chế hoặc tránh xa cà phê, bởi caffeine có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Việc bổ sung cà phê đen hoặc các loại đồ uống lành mạnh khác vào thói quen buổi sáng có thể là một bước đi nhỏ nhưng ý nghĩa trong hành trình bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

Mỹ Ý (Theo World Journal)