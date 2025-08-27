Cách nào giữ vệ sinh tại nhà nghỉ, khách sạn khi chơi lễ?

Gia đình tôi sẽ đi du lịch, ở khách sạn trong dịp lễ 2/9. Tôi lo các vật dụng tại đây không vệ sinh, nên làm thế nào? (Diễm Quỳnh, 20 tuổi, Cà Mau)

Trả lời:

Trong phòng khách sạn, nhiều vị trí, vật dụng có thể chứa nhiều vi khuẩn, virus như khăn tắm, chăn, gối, điều khiển tivi, bồn tắm, vòi hoa sen... Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra, các vật dụng này nếu không được giặt, lau chùi, khử khuẩn thường xuyên giữa các lần khách lưu trú dẫn đến tích tụ da chết, nước bọt, dịch cơ thể và các loại vi khuẩn, virus gây bệnh truyền nhiễm. Một nghiên cứu tại Anh phát hiện ra, vòi sen trong khách sạn có lượng vi khuẩn gấp 25.000 lần so với bệ bồn cầu, bao gồm loại vi khuẩn legionella gây viêm phổi, vấn đề về tiêu hóa...

Để có chuyến du lịch trong những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình, bạn và các thành viên nên tìm phòng nghỉ đảm bảo khâu vệ sinh, thường xuyên thay mới đồ dùng như khăn tắm, vỏ gối, ga trải giường... Gia đình có thể mang theo khăn tắm, chăn mỏng để tránh sử dụng đồ trong phòng nghỉ. Với các vật dụng như chăn, vòi hoa sen, bồn cầu, ly chén, gia đình nên rửa sạch bằng xà phòng, dung dịch khử khuẩn trước khi sử dụng.

Các vật dụng trong phòng khách sạn, nhà nghỉ như khăn tắm, chăn, điều khiển tivi, ly chén... có thể chứa nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh truyền nhiễm khi sử dụng chung, cần giữ vệ sinh đúng. Ảnh: Vecteezy

Bạn và gia đình nên chủ động tiêm vaccine để phòng bệnh, phòng ngừa thêm các mầm bệnh tồn tại trong không khí, bên ngoài môi trường hoặc từ nguồn lây khó nhận biết. Một số vaccine hỗ trợ phòng bệnh cho gia đình như: cúm, thủy đậu, sởi - quai bị - rubella, não mô cầu, HPV...

Vaccine cúm có 4 loại, trong đó loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Người từ 9 tuổi trở lên, cần một liều cơ bản, nhắc lại một mũi hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật các chủng cúm lưu hành.

Vaccine sởi có loại đơn và phối hợp phòng thêm quai bị, rubella, có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Vaccine thủy đậu có lịch tiêm hai mũi cách nhau một tháng. Tiêm đủ hai mũi vaccine sởi, thủy đậu có hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%.

Vaccine não mô cầu có 5 loại, tiêm từ 6 tuần tuổi đến không giới hạn ở người lớn. Mỗi người cần tiêm phối hợp các loại vaccine để phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến A, B, C, Y, W.

Bệnh sùi mào gà lây khi tiếp xúc với dịch tiết chứa virus, do virus HPV gây ra. Hiện có hai loại vaccine phòng ngừa. Trong đó vaccine Gardasil phòng 4 type 6, 11, 16, 18, chỉ định cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Vaccine Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định cho nam và nữ trong độ tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%.

Bên cạnh đó, gia đình nên mang khẩu trang khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý, uống đủ nước và che chắn cẩn thận khi đi thăm quan ngoài trời nắng, mưa.

Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC