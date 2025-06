Tiêm vaccine sởi, cúm trước chuyến xuất ngoại

Trước chuyến thăm nhà chồng ở thành phố Chicago, Mỹ vào cuối tháng 7, chị Như Quỳnh đến VNVC để tiêm vaccine cúm, sởi - quai bị - rubella.

Người phụ nữ 35 tuổi ở Đà Nẵng cho hay môi trường khí hậu của hai quốc gia khác nhau, khiến chị bị cúm một lần. Khi đó, cơ thể sốt, uể oải, đau nhức, gia đình thay phiên chăm sóc đồng thời hủy bỏ dự định thăm người nhà, du lịch. Năm nay, chị tiêm ngừa cúm và sởi để chủ động phòng ngừa trước.

Còn bà Kim Hoàng, 73 tuổi, TP HCM, và hai em gái sẽ có chuyến du lịch Canada vào tháng 7 tới. Tương tự, họ chọn tiêm ngừa cúm, sởi, trước đó đã tiêm ngừa vaccine phế cầu, viêm gan B và sốt xuất huyết.

Bà Trần Thị Tâm, 60 tuổi, quê Đồng Nai, cũng sẽ cùng con gái có chuyến du lịch tại Hàn Quốc và Thái Lan vào cuối tháng 6 này. Trước chuyến đi, hai mẹ con bà cùng đi tiêm nhắc vaccine cúm và tiêm mũi 2 vaccine sởi - quai bị - rubella.

Bà Kim Hoàng tiêm vaccine cúm, sởi tại VNVC Sunrise City, quận 7, TP HCM. Ảnh: Diệu Thuần

Bác sĩ Nguyễn Đức Bá Đạt, Trung tâm tiêm chủng VNVC Cantavil, TP Thủ Đức, TP HCM, cho biết ghi nhận nhiều người đến tiêm vaccine phòng bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi... để chuẩn bị đi du học, du lịch, công tác hoặc xuất khẩu lao động.

Phần lớn du học sinh đến tiêm ngừa tại trung tâm sẽ đi du học các nước như Mỹ, Canada và Australia. Lý do, nhà trường yêu cầu các loại vaccine bắt buộc phải tiêm ngừa như sởi - quai bị - rubella, bạch hầu - uốn ván - ho gà, thủy đậu và não mô cầu.

Nhiều trường khuyến cáo tiêm thêm cúm, phế cầu tùy theo bối cảnh dịch bệnh từng địa phương. Một số nước có quy định tiêm vaccine theo yêu cầu riêng, như Nhật Bản cần tiêm viêm não Nhật Bản, viêm gan B; Nam Phi cần tiêm thêm sốt vàng.

Với những trường hợp không yêu cầu tiêm ngừa cụ thể, bác sĩ sẽ dựa vào nhu cầu của người tiêm, tình hình dịch bệnh trong nước và điểm đến để tư vấn loại vaccine phù hợp. Trong trường hợp gấp về thời gian, bác sĩ sẽ tư vấn tiêm phối hợp giữa các loại vaccine trong cùng một buổi tiêm, để tăng hiệu quả phòng bệnh.

Trong đó, vaccine sởi có loại đơn và phối hợp phòng thêm quai bị, rubella, có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi nếu sống hoặc di chuyển đến vùng có dịch. Tiêm đầy đủ mũi vaccine có thành phần sởi có hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%.

Người lớn chưa tiêm hoặc không nhớ lịch sử chủng ngừa cần tiêm đủ ít nhất hai mũi vaccine, phác đồ cách nhau ít nhất một tháng. Phụ nữ nên tiêm vaccine sởi trước khi có kế hoạch mang thai tốt nhất 3 tháng để chủ động bảo vệ thai kỳ khỏi nguy cơ mắc sởi và giúp truyền kháng thể thụ động cho con.

Đối với cúm, Việt Nam có vaccine cúm thế hệ mới, phòng các chủng virus phổ biến gồm cúm A/H1N1, A/H3N2 và hai chủng cúm B.

Nhân viên y tế xét nghiệm bệnh sởi tại một địa điểm xét nghiệm lưu động ở Texas, Mỹ vào tháng 2. Ảnh: AP

"Vaccine bắt đầu tạo kháng thể miễn dịch sau khi tiêm ngừa khoảng hai tuần, vì vậy, mọi người nên hoàn thành lịch tiêm trước chuyến đi từ 4-6 tuần để bảo vệ sức khỏe", bác sĩ Đạt nói.

Ngoài vaccine, người dân nên mang thêm khẩu trang, thường xuyên rửa tay, súc họng, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc để tránh mắc bệnh, giúp chuyến đi an toàn, hiệu quả.

Cúm và sởi là hai bệnh truyền nhiễm cấp tính, do virus gây ra, dễ lây qua đường hô hấp. Thời gian qua, tại nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới đều ghi nhận nhiều ca mắc bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, tử vong ở cả trẻ em và người lớn.

Trong đó, dịch sởi đang ghi nhận nhiều ca mắc tại châu Âu, Mỹ... Tại Mỹ, tính đến ngày 29/5, nước này ghi nhận hơn 1.000 ca mắc tại 33 bang, cao nhất trong 5 năm qua kể từ vụ dịch toàn cầu năm 2019. Cuối tháng 4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đưa ra khuyến cáo về tình hình dịch sởi tại các nước châu Mỹ, do số nhiễm đã tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tại châu Âu, dịch sởi cũng có diễn biến phức tạp với hơn 127.000 ca mắc năm 2024, cao nhất trong 25 năm theo báo cáo của WHO và UNICEF trong cuộc họp tại Geneva, Thụy Sỹ ngày 15/3.

Khánh Linh