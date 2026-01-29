Cách ăn giúp người phụ nữ đảo ngược 9 năm lão hóa

Đăk LăkTừng bất lực với vòng eo "bánh mì" dù chăm tập yoga, chị Nhung, 41 tuổi, đã tìm thấy "chìa khóa" thay đổi vóc dáng, đảo ngược lão hóa nhờ thay đổi tư duy ăn uống thuận tự nhiên.

Chị Lãnh Thị Hồng Nhung 41 tuổi, ngụ tại Buôn Đôn, vốn là một y sĩ Y học cổ truyền, chuyên nghề châm cứu và thuốc nam. Dù có kiến thức y khoa và rất chăm chỉ tập luyện thể dục, yoga suốt 3 năm, chị vẫn không khỏi phiền lòng vì vòng bụng quá khổ. Ở tuổi 38 (năm 2023), với chiều cao 1m52, vóc dáng của chị vẫn chưa đạt được sự cân đối như mong muốn.

Bước ngoặt đến khi gia đình chị trải qua những thử thách lớn: bố đẻ mắc ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ chồng gặp tai nạn phải chăm sóc dài ngày. Quá trình chăm người thân khiến chị kiệt sức, suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính lúc này, ý thức về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và tìm kiếm một chế độ dinh dưỡng khoa học cho cả gia đình trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vòng bụng quá khổ vào năm 2023 của chị Nhung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị quyết định tham gia chương trình "Ăn ngon - Eo thon" từ ngày 25/11/2023 với mục tiêu: Thay đổi để khỏe mạnh và giúp bố có chế độ ăn đủ chất mà không phải kiêng khem khắc nghiệt.

Chỉ sau 3 tháng kiên trì áp dụng phương pháp mới, kết quả mang lại khiến chính người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng. Chị Nhung không giảm cân sâu vì cơ thể vốn không béo, nhưng cấu trúc cơ thể thay đổi hoàn toàn.

Cân nặng giảm từ 48 kg xuống còn 44,5 kg. Vòng eo được "đánh bay" 10 cm mỡ thừa, từ 72 cm xuống còn 62 cm. Điều kỳ diệu nhất là khi đó ở tuổi thực 38, các chỉ số đo lường sinh học của chị tương đương với người 29 tuổi - trẻ hơn tuổi thật đến 9 tuổi. Dù khái niệm tuổi sinh học vẫn còn những tranh luận nhất định trong giới khoa học, sự gia tăng rõ rệt về sức bền và mức năng lượng của chị là những bằng chứng thực tế không thể phủ nhận.

Đặc biệt, chị chia sẻ niềm vui lớn nhất là căn bệnh Basedow (dân gian gọi là bướu độc) mà chị mắc phải đã được cải thiện rõ rệt nhờ thay đổi lối sống. Bệnh basedow xuất hiện do tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone. Hàm lượng hormone giáp cao trong máu gây ra những tổn hại về mô và chuyển hóa. Biểu hiện sinh học bệnh là một bướu lan tỏa và một bướu mạch, phì đại và tăng sinh nhu mô. Theo chị Nhung, khi cơ thể được làm sạch và nuôi dưỡng đúng cách, khả năng tự chữa lành được kích hoạt.

Nhiều người e ngại việc ăn kiêng sẽ gây xáo trộn sinh hoạt gia đình, nhưng với chị Nhung, bí quyết lại nằm ở sự hòa hợp. Chị áp dụng chế độ ăn đủ 4 nhóm dưỡng chất cho cả nhà, gồm đạm động vật (thịt heo, bò, gà, tôm, cá...); đạm thực vật (đậu ve, giá đỗ, đậu khuôn, đậu rồng...); rau xanh (ưu tiên các loại rau màu xanh đậm để tối ưu vi chất) và tinh bột (cơm, bún, phở, khoai lang, khoai môn, khoai mì...).

Thực đơn ưu tiên thực phẩm tươi sống, chế biến đơn giản, hạn chế đồ chiên xào, không cần nấu riêng biệt mà chỉ cần áng chừng tỷ lệ phù hợp.

Chị Nhung tâm niệm: "Thực đơn mỗi ngày chỉ cần đủ chất, thích ăn gì cũng được miễn là đúng tỷ lệ. Ăn ngon, ăn đủ thì tinh thần mới thoải mái, mà thoải mái thì mới bền vững được."

Vòng eo chị Nhung được "đánh bay" 10 cm mỡ thừa, từ 72 cm xuống còn 62 cm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh dinh dưỡng, gia đình chị duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng. Mỗi tuần 3-4 lần, cả nhà cùng nhau đi bộ và chạy bộ khoảng 15 phút vào buổi sáng. Không áp lực, không quá sức, vận động trở thành sợi dây kết nối các thành viên.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích vượt trội của việc đi bộ. Công trình của Đại học Stanford cho thấy đi bộ, đặc biệt trong tự nhiên, kích thích tư duy sáng tạo. Đại học Essex phát hiện đi bộ ngoài trời 5 phút cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng.

Trên tạp chí Hypertension, nghiên cứu chỉ ra đi bộ nhanh giúp giảm huyết áp, trong khi công trình đăng trên Diabetes Care khẳng định đi bộ 15 phút sau bữa ăn hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (Mỹ) cho biết đi bộ 90 phút trong tự nhiên giảm suy nghĩ tiêu cực và tăng cường sức khỏe tinh thần.

Còn chạy là một cách hiệu quả để đốt cháy calo trong thời gian ngắn, số lượng calo bạn đốt cháy trong khi chạy sẽ thay đổi tùy theo kích thước cơ thể, tốc độ và thời lượng chạy, theo Verywellfit. Số liệu thống kê từ Cơ quan đăng ký kiểm soát cân nặng Mỹ, những người giảm cân thành công và duy trì cân nặng đó đốt cháy khoảng 2.800 calo mỗi tuần thông qua tập thể dục có kế hoạch. Điều này tương đương với việc một người trưởng thành cần chạy 45 km mỗi tuần.

Sự thay đổi vóc dáng không chỉ giúp chị Nhung tự tin hơn mà còn mang lại sức sống mới cho cả gia đình. Hai con của chị từ khi chuyển sang chế độ ăn đủ chất đã giảm hẳn tình trạng ốm vặt.

Chị Nhung trẻ trung, tự tin hơn sau khi thay đổi vóc dáng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với tư cách là một người làm ngành y, những trải nghiệm thực tế này đã giúp chị có thêm kiến thức quý báu để hướng dẫn người bệnh. Chị giúp họ hiểu rõ nguồn gốc của các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, mỡ máu, cholesterol cao... vốn phần lớn xuất phát từ lối sống và ăn uống.

"Thay đổi lối sống là một hành trình bền vững trọn đời mà ai cũng có thể làm được. Khi cơ thể khỏe mạnh, tự khắc nó sẽ biết cách chữa lành", nữ y sĩ vùng đất Buôn Đôn chia sẻ. Hiện tại, chị vẫn duy trì thói quen "Ăn ngon - Eo thon" và lan tỏa tinh thần sống khỏe thuận tự nhiên đến mọi người xung quanh.

Mỹ Ý