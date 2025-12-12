Các món ăn Việt vào bảng xếp hạng ngon nhất thế giới 2025

Phở bò là đại diện duy nhất của Việt Nam trong top 100 món ngon nhất 2025 của Taste Atlas, bảng xếp hạng lớn và được mong chờ nhất mỗi năm, nhận 4,44/5 điểm.
Miêu tả về phở bò, các chuyên gia viết: "Phở bò được chế biến từ nhiều loại thịt bò, với nước dùng hầm từ xương và đuôi cùng với quế, hồi, đinh hương, thảo quả. Thực khách có thể chọn thịt bò tái hoặc bò chín". Các chuyên gia cũng nhận định thịt bò là loại thịt được người Việt ưa chuộng. Món ăn thường được dùng lúc nóng, ăn với hành, quẩy, rau sống và thêm chanh, ớt. Ảnh: Quỳnh Mai
Bánh mì Việt nằm trong top 10 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới của CNN. Năm 2025, bánh mì hai lần được tờ báo danh tiếng của Mỹ bình chọn.
Món ăn đường phố này được miêu tả là "di sản ẩm thực từ thời Pháp nhưng được tái hiện theo cách riêng". Bánh mì được bán khắp nơi ở TP HCM, Hà Nội và nhiều nơi khác, được yêu thích vượt khỏi biên giới Việt Nam. Bánh mì truyền thống thập cẩm có nhân thịt heo, chả lụa, cà rốt, củ cải muối, rau thơm, các loại sốt, vỏ bánh giòn, tươi. Ngoài ra còn có bánh mì chay.
Bánh tôm, cùng với nem rán, quẩy nóng, cá tai tượng chiên giòn, đùi gà bó xôi và bông bí chiên giòn vào top món chiên giòn ngon nhất châu Á. Bánh tôm là đặc sản của Hà Nội, phổ biến ở khu vực hồ Tây.
Món ăn kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của tôm tươi, độ giòn của khoai lang và lớp vỏ được chiên ngập dầu. Bánh tôm có thể dùng như khai vị hoặc ăn no tùy nhu cầu thưởng thức của khách, kèm với rau xà lách, rau thơm, nước chấm chua ngọt và dưa góp. Khách nên ăn nóng để đảm bảo thơm ngon. Món ăn được chấm 4/5 điểm. Ảnh: Taste Atlas
Tiết canh, bún măng và cháo vịt được Taste Atlas đưa vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới. Tiết canh vịt được miêu tả là phiên bản phổ biến của món tiết canh truyền thống Việt Nam. Món ăn chế biến từ tiết vịt tươi hãm đông, trộn cùng thịt cổ và nội tạng băm nhỏ, gia vị, húng quế.
Khi thưởng thức, thực khách thường rắc thêm lạc rang, vắt chanh, ăn kèm các loại rau thơm và bánh đa hoặc một chén rượu nếp. Ảnh: VNC
Phở trộn, cùng với nộm và bò tái chanh góp mặt trong danh sách 100 món trộn có rau củ ngon nhất thế giới 2025. Phở trộn đứng ở vị trí cao nhất (35), với 4,1/5 điểm, được miêu tả là "biến thể của phở truyền thống Việt Nam, phổ biến ở Hà Nội và mùa hè".
Theo Taste Atlas, phở trộn ăn khô, thịt được thái lát và ướp với muối, gừng, tiêu, tỏi, nước cốt chanh, sau đó xào chín và trộn với các loại rau tươi (húng quế, rau mùi, rau diếp, giá), hành phi, và bánh phở, nước sốt gồm giấm, nước mắm, đường. Ảnh: Ninh Tito
Mực một nắng là món Việt duy nhất trong danh sách những món ăn từ mực ngon nhất thế giới. Món ăn đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách 33 món, với 4,1/5 điểm.
Trang web ẩm thực nổi tiếng giới thiệu đây là món truyền thống có nguồn gốc từ Phan Thiết. Những con mực tươi, kích thước lớn, vừa đánh bắt lên sẽ được phơi dưới nắng một ngày, sau đó nướng trên than củi cùng sate để có vị cay và chấm cùng tương ớt. Ảnh: Taste Atlas
Cháo lòng đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách 33 món cháo ngon nhất châu Á, với 3,9 điểm. Bảng xếp hạng còn có các món cháo khác của Việt Nam là cháo thịt bò (vị trí 17), cháo vịt (21) và cháo gà (24).
Cháo lòng được chế biến từ gạo tẻ, kết hợp nước dùng từ xương và các nội tạng lợn khác như gan, thận, lá lách, lòng non hay tim, và không thể thiếu tiết luộc. "Món ăn luôn được phục vụ nóng, có thể ăn thêm lòng lợn luộc", Taste Atlas miêu tả về món ăn. Ảnh: Quỳnh Mai
Bò kho, bún bò Huế và cơm tấm được gọi tên trong top 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới năm 2025. Với 4,4/5 sao, bò kho có thứ hạng cao nhất trong ba món ăn Việt (vị trí 28). Món ăn được cho là sự kết hợp phương Đông và phương Tây.
"Bò kho phổ biến trong bữa sáng tại miền Nam, có thể ăn riêng hoặc kèm bánh mì, mì, các loại rau thơm, hành tây. Thành phần món ăn gồm thịt bò, cà rốt, sả, quế, ớt, tiêu, tỏi và hành tím ninh nhừ. Nước dùng sệt, cay và thơm", Taste Atlas viết. Ảnh: Taste Atlas
Dê tái chanh vào danh sách 36 món ăn từ thịt dê ngon nhất thế giới của Taste Atlas, ở vị trí 28. Món ăn được miêu tả có vị ngọt tự nhiên nhờ hấp tái với nước cốt chanh, là đặc sản của Ninh Bình.
Các nguyên liệu khác trong món ăn gồm ớt, lá chanh, hành, tiêu, sả và vừng. Chuyên trang ẩm thực miêu tả thịt dê tươi, được thái mỏng và chỉ hấp tái để không làm mất đi vị ngọt tự nhiên. Dê tái chanh thường ăn kèm sung, chuối xanh ngâm giấm và chấm nước tương. Ảnh: Taste Atlas
Cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng, sữa chua cà phê được Taste Atlas chọn trong 63 đồ uống cà phê ngon nhất thế giới, nên thử khi đến Việt Nam. Cà phê sữa đá cũng nằm trong top 10 thức uống ngon nhất Đông Nam Á.
Cà phê sữa đá được miêu tả là thức uống kết hợp giữa cà phê nguyên chất, sữa đặc và đá. Theo truyền thống, cà phê được sử dụng là loại hạt robusta, sau khi xay được pha bằng phin thủ công, từng giọt chảy từ từ xuống cốc. Sau đó, cà phê được thêm sữa đặc, đá, khuấy đều rồi thưởng thức. Cà phê sữa đá thường được phục vụ trong cốc cao.
Bánh cam vào top 100 món bánh tráng miệng ngon nhất thế giới. Mặc dù có tên gọi là bánh cam, món ăn nổi tiếng ở miền Nam này không có bất kỳ hương vị cam nào, bởi tên gọi được đặt theo hình dáng.
Bánh cam được làm từ bột gạo nếp, bên trong có nhân đậu xanh ngọt. Sau khi được nặn tròn, bánh được lăn qua một lớp vừng rồi rán vàng. Ở các tỉnh miền Bắc, món ăn tương tự là bánh rán, gồm bánh rán mật, đường hay bánh rán mặn với nhân thịt xào mộc nhĩ, miến, nấm hương.
Tâm Anh