Các món ăn Việt vào bảng xếp hạng ngon nhất thế giới 2025

Phở bò là đại diện duy nhất của Việt Nam trong top 100 món ngon nhất 2025 của Taste Atlas, bảng xếp hạng lớn và được mong chờ nhất mỗi năm, nhận 4,44/5 điểm.

Miêu tả về phở bò, các chuyên gia viết: "Phở bò được chế biến từ nhiều loại thịt bò, với nước dùng hầm từ xương và đuôi cùng với quế, hồi, đinh hương, thảo quả. Thực khách có thể chọn thịt bò tái hoặc bò chín". Các chuyên gia cũng nhận định thịt bò là loại thịt được người Việt ưa chuộng. Món ăn thường được dùng lúc nóng, ăn với hành, quẩy, rau sống và thêm chanh, ớt. Ảnh: Quỳnh Mai