Tiết canh vịt vào danh sách món ăn từ vịt ngon nhất thế giới

Tiết canh, bún măng và cháo vịt được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đưa vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới, dựa trên bình chọn của thực khách quốc tế.

Trong phần mô tả, chuyên trang này gọi tiết canh vịt là phiên bản phổ biến của món tiết canh truyền thống Việt Nam. Món ăn được chế biến từ tiết vịt tươi hãm đông, trộn cùng thịt cổ và nội tạng băm nhỏ, gia vị, húng quế.

Khi thưởng thức, thực khách thường rắc thêm lạc rang, vắt chanh, ăn kèm các loại rau thơm và bánh đa hoặc một chén rượu nếp.

Món tiết canh vịt. Ảnh: PasGo

Tiết canh vịt được chọn "ngon nhất", nhưng hồi tháng 1 Taste Atlas đã đánh tiết canh của Việt Nam là một trong những món tệ nhất thế giới. Đó không phải lần đầu tiết canh bị nhắc đến ở góc độ tiêu cực. Tháng 3/2024, Taste Atlas công bố danh sách 45 món ăn Việt bị khách quốc tế chấm tệ nhất, và tiết canh đứng thứ hai sau bánh đậu xanh. Món ăn từng gây nhiều tranh cãi vì ăn sống, không đảm bảo vệ sinh.

Hai món từ vịt khác của ẩm thực Việt Nam có trong danh sách là bún măng vịt và cháo vịt.

Bún măng vịt gồm nước dùng từ vịt luộc, thịt vịt và măng khô. Các nguyên liệu khác thường gồm bún, gừng, hành, nước mắm, bắp cải, hành tím, ớt và các loại rau thơm như ngò, rau bạc hà và tía tô. Nước dùng phải đậm đà và thơm. Khi món ăn đã hoàn thành, thịt vịt thường được chấm với nước mắm gừng

Cháo vịt cũng được miêu tả là món ăn truyền thống, nấu cùng thịt vịt đã luộc hoặc hấp. Các nguyên liệu khác gồm hành tím, nước mắm, cà rốt, gừng, hành lá, ngò rí, tiêu đen và gạo tấm. Cháo vịt thường ăn kèm tiết luộc. Đây là món ăn phổ biến ở các quán vỉa hè, thích hợp ăn vào ngày lạnh.

Đứng đầu danh sách "50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới" là vịt quay Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh đã có từ thời nhà Nguyên thế kỷ 13. Vịt được quay cho đến khi lớp da chuyển vàng giòn, thịt mềm, ngọt và mọng nước. Phần da và thịt sau đó được cuốn trong lớp bánh tráng mỏng và chấm sốt. Vịt quay Bắc Kinh đúng điệu phải chế biến từ vịt lông trắng, được treo 24 giờ và bơm khí qua một vết nhỏ giữa ức và cánh để tạo độ phồng và tách da trước khi đem quay.

Được thành lập năm 2015, Taste Atlas kết nối 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và độc giả. Trang web được coi là bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương, nhằm tôn vinh những món ăn ngon, gây dựng niềm tự hào về các món truyền thống, và khơi gợi tò mò về những món bạn chưa từng thử.

Xếp hạng Taste Atlas có cơ chế nhận diện người dùng thật, loại bỏ đánh giá từ máy tính, đánh giá mang tính địa phương, ưu tiên những đánh giá từ người dùng được hệ thống xác định là am hiểu. Với danh sách "50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới", cập nhật đến ngày 15/11, ghi nhận 2.245 lượt đánh giá, trong đó 1.641 lượt được công nhận hợp lệ.

Tâm Anh (Theo Taste Atlas)