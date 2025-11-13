Những món Việt vào top chiên giòn ngon nhất châu Á

Trong danh sách 100 món ăn chiên giòn ngon nhất châu Á được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố cuối tháng 10, ẩm thực Việt Nam đóng góp 6 món ăn.

Nem rán

Món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, là một trong những món phổ biến nhất Việt Nam.

Nem rán được 4,3/5 điểm theo đánh giá của Taste Atlas và là món duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món ăn chiên giòn ngon nhất thế giới. Nem rán còn nổi tiếng trong thực đơn của nhiều nhà hàng Việt trên toàn thế giới. Ảnh: Bùi Thủy