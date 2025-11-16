Bánh mì Việt tiếp tục vào top ngon nhất thế giới

Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong top 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới của CNN, khẳng định vị thế ẩm thực đường phố Việt.

Ngày 15/11, CNN Travel tiếp tục đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới, khẳng định món ăn đường phố này ngày càng chinh phục thực khách toàn cầu. Đây là lần thứ hai trong năm món ăn đường phố Việt được CNN vinh danh. Trước đó vào tháng 6, bánh mì Việt Nam trong top 10 món bánh kẹp ngon nhất thế giới.

Trong danh sách tháng 11, bánh mì Việt Nam được nhắc đến ở vị trí thứ hai, kèm nhận xét: "Là di sản ẩm thực từ thời thuộc địa Pháp - ổ baguette được người Việt Nam tái hiện theo cách riêng". Bánh mì được bán khắp các góc đường ở TP HCM, Hà Nội và nhiều nơi khác, được yêu thích vượt khỏi biên giới Việt Nam.

Bánh mì nhân pate, thịt nguội. Ảnh: Delish

Phiên bản bánh mì truyền thống thập cẩm gồm thịt heo, chả lụa, cà rốt, củ cải muối, rau thơm, các loại sốt, vỏ bánh giòn, tươi. Các hương vị hòa quyện mặn ngọt "dễ gây nghiện". Ngoài ra, bánh mì Việt còn có các biến thể như bánh mì chay hoặc hay bánh mì gà sả.

Ông Kao Siêu Lực, Giám đốc Công ty Bánh kẹo ABC Bakery, người được mệnh danh là "vua bánh mì", cho hay bánh mì du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc hơn 100 năm trước, khi người Pháp mang theo chiếc baguette giòn cứng làm từ bột mì.

Trong điều kiện thiếu thốn nguyên liệu và lò nướng, người Việt đã khéo léo biến tấu loại bánh này, tạo nên phiên bản bánh mì Việt Nam mềm xốp, vỏ mỏng giòn. Sự khác biệt của bánh mì Việt nằm ở sự đa dạng của nhân bánh, được biến tấu theo từng địa phương, từ nhân thịt nguội, chả cá, xíu mại đến ba rọi chiên, gà xé.

Bánh mì từng nhiều lần được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới. Năm 2024, chuyên trang đánh giá ẩm thực truyền thống TasteAtlas đã xếp bánh mì Việt Nam đứng đầu danh sách 100 sandwich ngon nhất. Trang này cũng đưa bánh mì vào danh mục 50 món ăn đường phố hàng đầu châu Á, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của món ăn bình dân này.

Sự công nhận quốc tế đã được ghi nhận vào ngày 24/3/2011, khi từ "banh mi" chính thức được bổ sung vào Từ điển tiếng Anh Oxford. Định nghĩa của Oxford là: "Món ăn nhẹ của Việt Nam gồm ổ bánh mì (thường được nướng từ cả bột gạo và bột mì), kẹp nhiều loại nguyên liệu khác nhau, thường có thịt, rau củ muối chua và ớt." Trong khi đó, Từ điển Cambridge định nghĩa ngắn gọn hơn: "Bánh mì là một loại sandwich dài phổ biến ở Việt Nam."

Các định nghĩa này củng cố cách nhìn của thế giới, bánh mì là một loại sandwich mang đậm bản sắc Việt Nam.

Minh chứng cho sức lan tỏa này là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tiệm bánh mì Việt ở nước ngoài. Điển hình, tiệm Bánh Anh Em tại New York bán hơn 2.000 chiếc mỗi tuần, thực khách sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ để đến lượt mua. Gần đây, tiệm Nếm tại quận Wan Chai (Hong Kong) cũng được Michelin Guide vinh danh chỉ sau một năm hoạt động.

Ngoài bánh mì Việt Nam, tháng 11 này CNN vinh danh nhiều loại bánh mì kẹp nổi tiếng thế giới khác như Katsu sando (Nhật Bản), Torta ahogada (Mexico), Tramezzino (Italy), Shawarma (Trung Đông) hay Muffaletta (New Orleans, Mỹ).

Mai Phương (Theo CNN)