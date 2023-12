Các minh tinh Hollywood nổi bật năm 2023

Sau thành công của Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong A Haunting in Venice do Kenneth Branagh đạo diễn. Nghệ sĩ thể hiện tối đa thực lực diễn xuất dù nhân vật Reynolds có ít "đất" diễn trên phim. Năm nay, diễn viên còn tham gia TV series American Born Chinese, lấy đề tài đời sống của cộng đồng gốc Á ở Mỹ.

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983, sau đó tới Hong Kong tham gia điện ảnh. Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023 hồi tháng 3. Hôm 30/7, diễn viên đăng ký kết hôn với doanh nhân người Pháp Jean Todt tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: 20th Century Studios