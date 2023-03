Dương Tử Quỳnh: Từ 'bình hoa di động' tới nữ chính xuất sắc Oscar

Khi Dương Tử Quỳnh mới vào làng phim, cộng sự nghĩ cô điên rồ khi chủ động xin đóng cảnh hành động.

Ngày 13/3, trước lễ trao giải Oscar, ảnh Dương Tử Quỳnh được phát trên một số màn hình quảng cáo tại các tòa nhà ở quê hương cô kèm dòng chữ "Niềm tự hào của Malaysia". Khi nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Evelyn Wang trong Everything Everywhere All at Once, minh tinh 61 tuổi nói: "Cảm ơn những người theo dõi đêm nay. Đây là biểu tượng của hy vọng, là bằng chứng giấc mơ có thể thành hiện thực. Và những người phụ nữ thân mến, đừng để ai nói bạn đã hết thời".

Dương Tử Quỳnh: Từ bình hoa di động tới ảnh hậu Oscar Dương Tử Quỳnh lên sân khấu nhận giải Oscar. Video: Weibo/Quan Yule

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả cho rằng chiến thắng của Dương Tử Quỳnh thuyết phục, diễn viên xứng đáng được công nhận vì nỗ lực bền bỉ trong 40 năm đóng phim. Đồng nghiệp của cô, Chân Tử Đan, viết trên trang cá nhân: "Chị đã viết lên lịch sử. Chị luôn nhớ giấc mơ ban đầu của mình, giải thưởng này dành cho những vất vả của chị trên chặng đường đã qua".

Dương Tử Quỳnh sinh ra trong gia tộc danh giá người Malaysia gốc Hoa. Cha mẹ cô nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, luôn cổ vũ con phát triển bản thân. Năm 1983, khi mẹ động viên thi Hoa hậu Malaysia, Tử Quỳnh ban đầu không tán thành, nhưng mẹ cô nói: "Con nghĩ xem, trong cuộc đời con, chỉ có giai đoạn này mới có cơ hội tham gia cuộc thi, coi như là tích lũy kinh nghiệm trên sân khấu". Sau đó, người đẹp đoạt ngôi hoa hậu, từng tham gia Miss World 1983.

Dương Tử Quỳnh thời trẻ. Ảnh: Sohu

Ngôi vị hoa hậu giúp Dương Tử Quỳnh thuận lợi bước chân vào làng phim Hong Kong. Dù vậy, ban đầu cộng sự nghĩ cô "đóng phim cho vui" vì người đẹp vốn xuất thân giàu có. Năm đầu tiên, cô chỉ được giao các vai phụ nữ mặc đồ đẹp, tính cách mềm yếu, như "bình hoa di động" trên phim. Chẳng hạn, Tử Quỳnh đóng cô giáo khóc nhè khi bị học sinh bắt nạt, vai người đẹp bị tấn công, sau đó được đàn ông tới cứu.

Dương Tử Quỳnh không chấp nhận chỉ đóng những nhân vật như thế. Trên 163, cô từng nói: "Nếu lần nào tôi cũng vào vai cô gái khóc khi bị người ta bắt nạt, tôi sẽ dễ bị lãng quên. Tôi muốn chứng minh cho khán giả biết, tôi xứng đáng được nhìn thấy". Cô cũng không chấp nhận bị coi là "bình hoa di động", cho rằng là diễn viên, trách nhiệm đầu tiên là diễn xuất tốt.

Dương Tử Quỳnh và Thành Long trong 'Câu chuyện cảnh sát' 3 Dương Tử Quỳnh (áo đen in hoa) và Thành Long trong "Câu chuyện cảnh sát 3". Video: Bilibili

Khi quay The Owl vs Bombo cuối năm 1984, Dương Tử Quỳnh thích thú khi xem đàn anh Hồng Kim Bảo, Lâm Tử Tường quay cảnh hành động. Sau tác phẩm này, người đẹp đề nghị nhà sản xuất cho cô đóng phim võ thuật. Bấy giờ, nhiều cộng sự nói: "Cô ấy điên rồi".

Dương Tử Quỳnh khắc cốt ghi tâm chuyện một đạo diễn từng nói "không phải vì là phụ nữ mà được ưu ái hơn trên phim trường". Diễn viên dặn bản thân phải nỗ lực hơn ở lĩnh vực trước nay vốn do nam giới bá chủ. Người đẹp chứng tỏ sự gan dạ khi không nhờ đóng thế ở loạt phim hành động như Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân... Năm 1997, Dương Tử Quỳnh tỏa sáng trong phim Hollywood Tomorrow Never Dies.

Đạo diễn, chỉ đạo hành động Viên Hòa Bình vốn khó tính, nhưng ông đánh giá Dương Tử Quỳnh: "Cô ấy vừa biết đánh lại vừa can đảm. Tử Quỳnh chịu được khổ mà lại thông minh, không nhiều người theo kịp được cô ấy". Còn Thành Long từng đùa với bạn diễn: "Em đóng thêm vài cảnh hành động như thế, anh kiếm ăn bằng cái gì?".

Loạt cảnh hành động của Dương Tử Quỳnh Loạt cảnh hành động của Dương Tử Quỳnh. Video: Bilibili

Theo Wenxue City, thập niên 1980, Dương Tử Quỳnh là "Đả nữ đẹp nhất Hong Kong", thập niên 1990, cô trở thành "Đả nữ hàng đầu châu Á" đồng thời là minh tinh châu Á được trả cátxê cao nhất. Dù vậy, diễn viên không hài lòng với những thành tích đó. Cô nói: "Tôi không phản đối mọi người gọi tôi là 'đả nữ' nhưng tôi không muốn dừng lại ở đó. Tôi mong có những mô tả khác về Dương Tử Quỳnh".

Diễn viên từng bức bối vì mỗi lần đóng phim thuần nghệ thuật, nhiều người lại hỏi cô: "Chị không đánh nhau nữa à?". Người đẹp khao khát được thể hiện khả năng ở những dòng phim, thể loại nhân vật khác nhau.

Khi nhận kịch bản Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh xúc động. Cô nói trên GQ: "Đây là kịch bản mà tôi chờ đợi từ lâu. Cuối cùng tôi có cơ hội cho khán giả, người thân thấy tôi có thể rất hài hước, cũng có thể chân chất, bi thương. Cuối cùng, có người biết tôi có khả năng làm được những điều này".

Dương Tử Quỳnh thắng Nữ chính xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2023, hồi tháng 1. Ảnh: NBC

Trong phim, Evelyn Wang là người phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, nhân vật có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm ngôi sao. Tác phẩm pha trộn các thể loại khoa học viễn tưởng, võ thuật, hài.

Diễn viên luôn dặn bản thân làm tốt nhất công việc của mình, không vì chưa được báo đáp mà dừng lại. Diễn viên tiết lộ cha từng nói với cô: "Khi tỏa sáng, con đừng quá phiêu. Vì nếu không, khi không còn tỏa sáng nữa, con sẽ rớt thẳng xuống. Làm việc gì con cũng cần làm chắc chắn, không hời hợt".

Hơn 40 năm ở làng phim, Dương Tử Quỳnh cho rằng không nên để tuổi tác hạn chế bản thân. Trang Wenxue City viết diễn viên tràn đầy sức sống, không khuất phục trước định kiến. Năm 22 tuổi, người đẹp dám dấn thân làm những điều vượt khả năng. 60 tuổi, cô vẫn vậy.

Nghinh Xuân