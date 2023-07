Dương Tử Quỳnh công khai ảnh cưới

Minh tinh Malaysia Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, đăng ảnh ngày thành hôn, cho biết nên vợ chồng với doanh nhân Jean Todt, 77 tuổi.

Trên trang cá nhân hôm 30/7, diễn viên 61 tuổi chia sẻ các khoảnh khắc khi đăng ký kết hôn, trao nhẫn cưới cho chồng, căn phòng tân hôn. Nghệ sĩ viết: "19 năm, em đồng ý".

Vợ chồng Dương Tử Quỳnh ngày cưới. Ảnh: Instagram/Michelle Yeoh

Tin Dương Tử Quỳnh làm đám cưới rộ lên từ ngày 27/7, khi Felipe Massa - tay đua Công thức 1 người Brazil - đăng ảnh thiệp cưới của đôi vợ chồng, chúc mừng họ. Trên thiệp, cặp uyên ương ghi: "Chúng tôi quen nhau ngày 6/6/2004 ở Thượng Hải. Ngày 26/7/2004, Jean Todt cầu hôn và cô ấy đồng ý. 6.992 ngày sau, vào 27/7/2023 ở Geneva, chúng tôi hạnh phúc được chúc mừng thời khắc đặc biệt, cùng người thân và bạn bè yêu mến".

Thiệp cưới Dương Tử Quỳnh và Jean Todt. Ảnh: Insragram/Felipe Massa

Dương Tử Quỳnh và doanh nhân người Pháp gắn bó gần 20 năm. Trên Straits Times, Jean Todt từng nói công việc cả hai bận rộn, thường công tác nhiều nơi trên thế giới. Khi bạn gái bận, ông cố gắng sắp xếp để gặp bạn đời và ngược lại.

Trong talkshow Hẹn với Lỗ Dự, Dương Tử Quỳnh cho biết bên nhau nhiều năm, tình cảm cô và Jean Todt ngọt ngào. Cả hai khích lệ nhau trong công việc, lắng nghe ý kiến của nhau. Họ bền chặt nhờ nói chuyện hợp, thường trao đổi suy nghĩ một cách bình đẳng, tôn trọng. Jean Todt năm nay 77 tuổi, từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA). Ông trải qua một đời vợ, có con trai riêng.

Dương Tử Quỳnh đón sinh nhật 60 tuổi Dương Tử Quỳnh đón sinh nhật bên Jean Todt và bạn bè hồi tháng 8/2022. Video: Instagram/Michelle Yeoh

Dương Tử Quỳnh 61 tuổi, hoạt động ở làng giải trí 40 năm, từng là "đả nữ" hàng đầu châu Á, nổi tiếng qua Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân, Tomorrow Never Dies. Sau đó, cô muốn thử sức nhiều thể loại phim hơn để được công nhận diễn xuất. Người đẹp lập kỷ lục khi là diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar, với phim Everything Everywhere All at Once.

Tử Quỳnh từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Hong Kong Phan Địch Sinh, họ ly hôn năm 1991, sau ba năm chung sống. Theo Ifeng, Phan Địch Sinh muốn Dương Tử Quỳnh bỏ công việc ở làng giải trí, vì thế giai đoạn đó, người đẹp không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào.

Dương Tử Quỳnh và Jean Todt tại sự kiện năm ngoái. Ảnh: EPA

Sau khi ly hôn, minh tinh hẹn hò bác sĩ người Mỹ Alan Heldman. Một số nguồn tin nói Heldman muốn Tử Quỳnh bỏ đóng phim, cùng ông sinh sống ở Mỹ. Sau một thời gian suy nghĩ, đầu năm 2000, Dương Tử Quỳnh chủ động hủy bỏ hôn ước với Alan Heldman. Diễn viên từng nói: "Tôi chỉ là tôi khi có sự nghiệp. Nếu giữa hôn nhân và sự nghiệp chỉ được chọn một, tôi nhất định chọn sự nghiệp. Tôi nghĩ, phụ nữ dù là đã kết hôn hay độc thân, quan trọng nhất là được vui vẻ".

