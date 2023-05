Phim của Leonardo DiCaprio được vỗ tay 9 phút ở Cannes

Pháp"Killers of the Flower Moon" do Leonardo DiCaprio đóng chính nhận tràng pháo tay dài 9 phút ở Cannes, ngày 20/5.

Theo Variety, tác phẩm của đạo diễn Martin Scorsese được đánh giá cao nhất từ đầu Liên hoan phim tới Cannes 2023 tới nay. Phim thuộc thể loại chính kịch, dài 3 tiếng 26 phút, kể về Ernest Bukhart (Leonardo DiCaprio) âm mưu chiếm vùng đất dầu mỏ do vợ Mollie Kyle (Lily Gladstone) thừa kế. Tờ Variety mô tả: "Ngay cả khi xem một bộ phim dài hơn Titanic, khán giả vẫn mê mẩn đến mức đứng bật dậy và vỗ tay trong chín phút".

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon". Video: Apple TV

Khi phim kết thúc, những tiếng hô lớn nhất hướng về Lily Gladstone. Cô nhận nhiều lời khen ngợi và không kìm được nước mắt. Nhiều chuyên gia cho rằng sự hoan nghênh nhiệt liệt có thể còn kéo dài lâu hơn nữa nếu nhà làm phim không được mời phát biểu trước rạp chiếu chật kín người. Scorsese liên tục nói "Cảm ơn" khi đám đông tiếp tục cổ vũ. Đứng xung quanh Scorsese, các diễn viên đóng thành viên tộc người thổ dân Osage lau nước mắt, xúc động.

Theo nguồn tin, phim bắt đầu muộn 45 phút, nhưng phần lớn khán giả trong khán phòng đều không phiền lòng.

Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, hai đạo diễn Martin Scorsese và Robert De Niro (từ trái sang) trên thảm đỏ buổi công chiếu "Killers of the Flower Moon". Ảnh: AFP

Tại buổi chiếu báo chí lúc 16h30 ở nhà hát Debussy, một hàng dài người nối đuôi nhau chờ đợi. Cửa mở chỉ 10 phút trước khi buổi chiếu bắt đầu, mọi người chen lấn nhau vào rạp khiến bộ phim chiếu trễ 15 phút.

Killers of the Flower Moon dựa trên cuốn sách Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI do nhà văn David Grann chấp bút. Phim lấy bối cảnh bang Oklahoma những năm 1920 và tập trung vào một loạt vụ giết người ở bộ tộc Osage. Tác phẩm đánh dấu lần thứ bảy hợp tác giữa đạo diễn 80 tuổi với DiCaprio và lần thứ 11 làm việc cùng De Niro.

Họa Mi (theo Variety)