Các khách sạn Việt Nam được vinh danh tốt nhất thế giới 2025

Trong lần đầu tiên công bố xếp hạng khách sạn toàn cầu (Michelin Key), Cẩm nang Michelin đã lựa chọn 13 khách sạn Việt Nam, trong đó hai khu lưu trú được vinh danh ở vị trí cao nhất (3 Key): Capella (Hà Nội) và Amanoi (Khánh Hoà).
Khách sạn Capella Hanoi (ảnh) nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 500 m. Công trình do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920. Khách sạn có 47 phòng, diện tích từ 35 m2 đến 194 m2, đều có ban công. Các phòng có thiết kế nội thất không giống nhau, mỗi phòng kể những câu chuyện riêng về thế giới của các nghệ sĩ opera thông qua chi tiết kiến trúc, cách bài trí. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ khoảng 7 triệu đồng, tùy thời điểm. Ảnh: Capella
Capella còn được vinh danh ở hạng mục Khách sạn tốt nhất Việt Nam 2025 từ tạp chí du lịch Condé Nast Traveler, đạt 5 sao trong giải thưởng Star Awards của Forbes Travel Guide.
Trong lần đầu tiên công bố xếp hạng khách sạn toàn cầu (Michelin Key), Cẩm nang Michelin đã lựa chọn 13 khách sạn Việt Nam, trong đó hai khu lưu trú được vinh danh ở vị trí cao nhất (3 Key): Capella (Hà Nội) và Amanoi (Khánh Hoà).
Khách sạn Capella Hanoi (ảnh) nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 500 m. Công trình do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920. Khách sạn có 47 phòng, diện tích từ 35 m2 đến 194 m2, đều có ban công. Các phòng có thiết kế nội thất không giống nhau, mỗi phòng kể những câu chuyện riêng về thế giới của các nghệ sĩ opera thông qua chi tiết kiến trúc, cách bài trí. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ khoảng 7 triệu đồng, tùy thời điểm. Ảnh: Capella
Capella còn được vinh danh ở hạng mục Khách sạn tốt nhất Việt Nam 2025 từ tạp chí du lịch Condé Nast Traveler, đạt 5 sao trong giải thưởng Star Awards của Forbes Travel Guide.
Amanoi Resort, Khánh Hòa tọa lạc trong khuôn viên Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận. Ngoài trải nghiệm lưu trú cao cấp, du khách có thể tham gia trekking lên đỉnh núi ngắm bình minh, đi bộ đường dài trong vườn quốc gia Núi Chúa, lặn ngắm san hô, chèo kayak/thuyền buồm, SUP, hoặc picnic riêng tư bên bãi biển.
Khu nghỉ có tổng cộng 44 không gian lưu trú từ 1 đến 5 phòng ngủ. Mỗi căn đều có diện tích vài trăm m2 với không gian rộng, thoáng. Giá cho một phòng đôi từ 20 triệu đồng một đêm. Ảnh: Amanoi
Amanoi Resort, Khánh Hòa tọa lạc trong khuôn viên Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận. Ngoài trải nghiệm lưu trú cao cấp, du khách có thể tham gia trekking lên đỉnh núi ngắm bình minh, đi bộ đường dài trong vườn quốc gia Núi Chúa, lặn ngắm san hô, chèo kayak/thuyền buồm, SUP, hoặc picnic riêng tư bên bãi biển.
Khu nghỉ có tổng cộng 44 không gian lưu trú từ 1 đến 5 phòng ngủ. Mỗi căn đều có diện tích vài trăm m2 với không gian rộng, thoáng. Giá cho một phòng đôi từ 20 triệu đồng một đêm. Ảnh: Amanoi
Four Seasons Resort The Nam Hai, TP Đà Nẵng nhận 2 Michelin Key và được chấm 5 sao trong giải thưởng Star Awards của Forbes Travel Guide. Trong số 2.187 cơ sở lưu trú toàn cầu được lựa chọn của Forbes năm 2025, có 350 khách sạn, resort được đánh giá 5 sao. Xếp hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất của cẩm nang du lịch Mỹ dành cho khách sạn "xuất sắc, mang tính biểu tượng, dịch vụ đẳng cấp, tiện nghi".
Nằm ở bãi biển Hà My, khu nghỉ được xây dựng trên cảm hứng từ văn hóa địa phương, nằm gần các di sản được UNESCO công nhận như phố cổ Hội An, cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn. Four Seasons Resort The Nam Hai có 100 căn biệt thự cao cấp, từ 1 đến 5 phòng ngủ. Ảnh: Four Seasons
Four Seasons Resort The Nam Hai, TP Đà Nẵng nhận 2 Michelin Key và được chấm 5 sao trong giải thưởng Star Awards của Forbes Travel Guide. Trong số 2.187 cơ sở lưu trú toàn cầu được lựa chọn của Forbes năm 2025, có 350 khách sạn, resort được đánh giá 5 sao. Xếp hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất của cẩm nang du lịch Mỹ dành cho khách sạn "xuất sắc, mang tính biểu tượng, dịch vụ đẳng cấp, tiện nghi".
Nằm ở bãi biển Hà My, khu nghỉ được xây dựng trên cảm hứng từ văn hóa địa phương, nằm gần các di sản được UNESCO công nhận như phố cổ Hội An, cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn. Four Seasons Resort The Nam Hai có 100 căn biệt thự cao cấp, từ 1 đến 5 phòng ngủ. Ảnh: Four Seasons
Sofitel Legend Metropole, Hà Nội nhận 1 Key Michelin, đứng đầu giải thưởng Khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam 2025 của Luxury Awards Asia-Pacific do Travel + Leisure bình chọn và là cơ sở lưu trú duy nhất của Việt Nam được tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh trong Danh sách Vàng 2025 (The Gold List).
Nằm trên phố Ngô Quyền, cơ sở lưu trú hạng sang này là khách sạn lâu đời nhất thủ đô, được xây dựng năm 1901. Các chuyên gia du lịch trên thế giới đánh giá Metropole là "biểu tượng của sự thanh lịch theo phong cách thuộc địa Pháp với lòng hiếu khách nồng hậu". Khách sạn có hơn 350 phòng, giá từ 5,7 triệu đồng một đêm. Ảnh: Giang Huy
Sofitel Legend Metropole, Hà Nội nhận 1 Key Michelin, đứng đầu giải thưởng Khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam 2025 của Luxury Awards Asia-Pacific do Travel + Leisure bình chọn và là cơ sở lưu trú duy nhất của Việt Nam được tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh trong Danh sách Vàng 2025 (The Gold List).
Nằm trên phố Ngô Quyền, cơ sở lưu trú hạng sang này là khách sạn lâu đời nhất thủ đô, được xây dựng năm 1901. Các chuyên gia du lịch trên thế giới đánh giá Metropole là "biểu tượng của sự thanh lịch theo phong cách thuộc địa Pháp với lòng hiếu khách nồng hậu". Khách sạn có hơn 350 phòng, giá từ 5,7 triệu đồng một đêm. Ảnh: Giang Huy
Zannier Bãi San Hô, Đăk Lăk đạt 2 Michelin Key, được vinh danh Top 50 khách sạn hàng đầu thế giới 2025, theo bảng xếp hạng Telegraph Hotel Awards và Top 100 khách sạn Tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương do Tatler Asia bình chọn.
Zannier được thiết kế như một ngôi làng ven biển Sông Cầu, với biệt thự lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, trải dài trên sườn đồi hướng ra biển. Các không gian chung trang trí bằng đồ cổ, hình ảnh nghệ thuật, vừa sang trọng vừa gần gũi. Giá phòng thấp nhất từ 10 triệu đồng một đêm.
Zannier Bãi San Hô, Đăk Lăk đạt 2 Michelin Key, được vinh danh Top 50 khách sạn hàng đầu thế giới 2025, theo bảng xếp hạng Telegraph Hotel Awards và Top 100 khách sạn Tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương do Tatler Asia bình chọn.
Zannier được thiết kế như một ngôi làng ven biển Sông Cầu, với biệt thự lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, trải dài trên sườn đồi hướng ra biển. Các không gian chung trang trí bằng đồ cổ, hình ảnh nghệ thuật, vừa sang trọng vừa gần gũi. Giá phòng thấp nhất từ 10 triệu đồng một đêm.
JW Marriott Emerald Bay Resort & Spa (Phú Quốc) xếp thứ nhất tại hạng mục Khách sạn có bể bơi tốt nhất Việt Nam 2025 của Luxury Awards Asia-Pacific do Travel + Leisure bình chọn và Top những resort tốt nhất thế giới của Condé Nast Traveler.
Khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc được ví như một thiên đường với ba bể bơi ấn tượng. Tâm điểm là Shell (ảnh), bể bơi dành cho người lớn hình vỏ sò với gạch khảm lấp lánh và phong cách hoài cổ. Bên cạnh đó là hồ Sun hướng ra biển và hồ Sand cho trẻ em. Nếu muốn riêng tư, du khách có thể chọn biệt thự có hồ bơi riêng. Giá phòng từ 8,8 triệu đồng. Ảnh: Marriott
JW Marriott Emerald Bay Resort & Spa (Phú Quốc) xếp thứ nhất tại hạng mục Khách sạn có bể bơi tốt nhất Việt Nam 2025 của Luxury Awards Asia-Pacific do Travel + Leisure bình chọn và Top những resort tốt nhất thế giới của Condé Nast Traveler.
Khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc được ví như một thiên đường với ba bể bơi ấn tượng. Tâm điểm là Shell (ảnh), bể bơi dành cho người lớn hình vỏ sò với gạch khảm lấp lánh và phong cách hoài cổ. Bên cạnh đó là hồ Sun hướng ra biển và hồ Sand cho trẻ em. Nếu muốn riêng tư, du khách có thể chọn biệt thự có hồ bơi riêng. Giá phòng từ 8,8 triệu đồng. Ảnh: Marriott
InterContinental Sun Peninsula Resort, TP Đà Nẵng là Khu nghỉ dưỡng trên đảo và bãi biển tốt nhất Việt Nam 2025, theo bình chọn của Travel + Leisure, Khách sạn tốt nhất Việt Nam 2025 theo Condé Nast Traveler và Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á theo World Travel Awards.
InterContinental Sun Peninsula Resort có diện tích 39 ha nằm trên sườn núi trong khu bảo tồn tự nhiên bán đảo Sơn Trà. Khu nghỉ có 201 phòng ẩn giữa rừng với tầm nhìn hướng biển, có bãi biển dài 700 m là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Cơ sở lưu trú này cũng có nhà hàng đạt một sao Michelin và là nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng nhận giải thưởng. Giá phòng từ 20 triệu đồng.
InterContinental Sun Peninsula Resort, TP Đà Nẵng là Khu nghỉ dưỡng trên đảo và bãi biển tốt nhất Việt Nam 2025, theo bình chọn của Travel + Leisure, Khách sạn tốt nhất Việt Nam 2025 theo Condé Nast Traveler và Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á theo World Travel Awards.
InterContinental Sun Peninsula Resort có diện tích 39 ha nằm trên sườn núi trong khu bảo tồn tự nhiên bán đảo Sơn Trà. Khu nghỉ có 201 phòng ẩn giữa rừng với tầm nhìn hướng biển, có bãi biển dài 700 m là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Cơ sở lưu trú này cũng có nhà hàng đạt một sao Michelin và là nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng nhận giải thưởng. Giá phòng từ 20 triệu đồng.
Anantara Hoi An Resort, TP Đà Nẵng là Khách sạn ngoại ô tốt nhất Việt Nam 2025 theo bình chọn của Travel + Leisure.
Toạ lạc bên sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chỉ vài phút đi bộ, Anantara Hoi An kết hợp giữa phong cách kiến trúc cổ điển và tiện nghi hiện đại. Tại đây, khách lưu trú được tham gia các hoạt động văn hóa như thả đèn hoa đăng, chèo thuyền thúng, trải nghiệm ẩm thực địa phương. Đây cũng là một trong những nơi đầu tiên sử dụng máy in 3D tạo hình món ăn. Giá phòng từ 7 triệu đồng một đêm.
Anantara Hoi An Resort, TP Đà Nẵng là Khách sạn ngoại ô tốt nhất Việt Nam 2025 theo bình chọn của Travel + Leisure.
Toạ lạc bên sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chỉ vài phút đi bộ, Anantara Hoi An kết hợp giữa phong cách kiến trúc cổ điển và tiện nghi hiện đại. Tại đây, khách lưu trú được tham gia các hoạt động văn hóa như thả đèn hoa đăng, chèo thuyền thúng, trải nghiệm ẩm thực địa phương. Đây cũng là một trong những nơi đầu tiên sử dụng máy in 3D tạo hình món ăn. Giá phòng từ 7 triệu đồng một đêm.
La Veranda Resort, Phú Quốc đứng đầu danh sách Khách sạn có dịch vụ spa tốt nhất Việt Nam 2025 của Travel + Leisure và Khu nghỉ dưỡng phong cách boutique hàng đầu châu Á của World Travel Awards.
Điểm đến này nằm trên đảo Phú Quốc, nhìn ra vịnh Thái Lan và có phong cách gợi nhớ đến các dinh thự Pháp những năm 1920. Spa Tĩnh Wellness Sanctuary có diện tích 1.500 m2, ẩn mình dưới khu vườn xanh mát, gồm 8 phòng trị liệu, 4 phòng VIP thiết kế theo nguyên tố đất - nước - gỗ - lửa. Các liệu trình bao gồm Detox, hồi phục thể trạng, cùng hồ bơi nước mặn, trung tâm yoga, phòng gym. Giá phòng từ 2,8 triệu đồng một đêm.
La Veranda Resort, Phú Quốc đứng đầu danh sách Khách sạn có dịch vụ spa tốt nhất Việt Nam 2025 của Travel + Leisure và Khu nghỉ dưỡng phong cách boutique hàng đầu châu Á của World Travel Awards.
Điểm đến này nằm trên đảo Phú Quốc, nhìn ra vịnh Thái Lan và có phong cách gợi nhớ đến các dinh thự Pháp những năm 1920. Spa Tĩnh Wellness Sanctuary có diện tích 1.500 m2, ẩn mình dưới khu vườn xanh mát, gồm 8 phòng trị liệu, 4 phòng VIP thiết kế theo nguyên tố đất - nước - gỗ - lửa. Các liệu trình bao gồm Detox, hồi phục thể trạng, cùng hồ bơi nước mặn, trung tâm yoga, phòng gym. Giá phòng từ 2,8 triệu đồng một đêm.
Panhou Retreat, Tuyên Quang được vinh danh tại hạng mục Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025 tại World Travel Awards (WTA).
Nằm ở Hoàng Su Phì, Panhou Retreat lấy cảm hứng thiết kế từ truyền thuyết về thần Long Khuyển Bàn Hồ, vị tổ người Dao được vua Bình Vương ban hôn và truyền ngôi với hiệu là Bàn Vương. Công trình mang kiến trúc bản địa với các vật liệu tự nhiên như đất nén, đá suối và gỗ tái chế. Khu nghỉ sở hữu hệ thống phòng nghỉ gồm biệt thự và các bungalow xen kẽ giữa vườn cây.
Nơi đây cung cấp dịch vụ tắm lá thuốc truyền thống của người Dao Đỏ kết hợp các lớp thiền và yoga. Ngoài ra, du khách có thể tham gia các tour trekking khám phá bản làng và di sản ruộng bậc thang. Chi phí lưu trú dao động từ 2,9 triệu đồng một đêm.
Panhou Retreat, Tuyên Quang được vinh danh tại hạng mục Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025 tại World Travel Awards (WTA).
Nằm ở Hoàng Su Phì, Panhou Retreat lấy cảm hứng thiết kế từ truyền thuyết về thần Long Khuyển Bàn Hồ, vị tổ người Dao được vua Bình Vương ban hôn và truyền ngôi với hiệu là Bàn Vương. Công trình mang kiến trúc bản địa với các vật liệu tự nhiên như đất nén, đá suối và gỗ tái chế. Khu nghỉ sở hữu hệ thống phòng nghỉ gồm biệt thự và các bungalow xen kẽ giữa vườn cây.
Nơi đây cung cấp dịch vụ tắm lá thuốc truyền thống của người Dao Đỏ kết hợp các lớp thiền và yoga. Ngoài ra, du khách có thể tham gia các tour trekking khám phá bản làng và di sản ruộng bậc thang. Chi phí lưu trú dao động từ 2,9 triệu đồng một đêm.
Six Senses Ninh Vân Bay, Khánh Hòa là Khu nghỉ dưỡng lãng mạn nhất châu Á 2025, theo bình chọn của World Travel Awards.
Resort có tầm nhìn ra vịnh Ninh Vân, giúp du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên từ trên giường và bồn tắm trong các biệt thự mái tranh. Đây cũng là khu bảo tồn các loài khỉ có nguy cơ tuyệt chủng. Tại khu nghỉ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đi bộ đường dài, dã ngoại bên biển, câu cá, ngắm hoàng hôn. Giá phòng từ hơn 20 triệu đồng.
Six Senses Ninh Vân Bay, Khánh Hòa là Khu nghỉ dưỡng lãng mạn nhất châu Á 2025, theo bình chọn của World Travel Awards.
Resort có tầm nhìn ra vịnh Ninh Vân, giúp du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên từ trên giường và bồn tắm trong các biệt thự mái tranh. Đây cũng là khu bảo tồn các loài khỉ có nguy cơ tuyệt chủng. Tại khu nghỉ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đi bộ đường dài, dã ngoại bên biển, câu cá, ngắm hoàng hôn. Giá phòng từ hơn 20 triệu đồng.
La Siesta Classic, Hà Nội vượt lên nhiều tên tuổi để xếp thứ 12 trong top 25 khách sạn tốt nhất thế giới 2025 của Tripadvisor. Đây là bảng xếp hạng danh giá nhất trong hệ thống giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best của nền tảng du lịch Tripadvisor.
Khách sạn theo mô hình boutique, nằm ở khu phố cổ, với 70 phòng, đa phần có ban công. Khách sạn có Sky bar nhìn toàn cảnh phố cổ với điểm nhấn là cầu Long Biên. Tại đây, khách lưu trú có thể ngắm pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm trong các dịp đặc biệt. Giá phòng một đêm từ 2,5 triệu đồng.
Ngoài các khách sạn kể trên, trong danh sách các khu lưu trú được quốc tế vinh danh còn có Banyan Tree Lang Co Resort (TP Huế), Azerai Ke Ga Bay (Lâm Đồng), Legacy Mekong (Cần Thơ), Six Senses Con Dao (TP HCM), Park Hyatt Saigon (TP HCM), Regent Phu Quoc (An Giang) và Hotel de la Coupole - MGallery (Lào Cai).
La Siesta Classic, Hà Nội vượt lên nhiều tên tuổi để xếp thứ 12 trong top 25 khách sạn tốt nhất thế giới 2025 của Tripadvisor. Đây là bảng xếp hạng danh giá nhất trong hệ thống giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best của nền tảng du lịch Tripadvisor.
Khách sạn theo mô hình boutique, nằm ở khu phố cổ, với 70 phòng, đa phần có ban công. Khách sạn có Sky bar nhìn toàn cảnh phố cổ với điểm nhấn là cầu Long Biên. Tại đây, khách lưu trú có thể ngắm pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm trong các dịp đặc biệt. Giá phòng một đêm từ 2,5 triệu đồng.
Ngoài các khách sạn kể trên, trong danh sách các khu lưu trú được quốc tế vinh danh còn có Banyan Tree Lang Co Resort (TP Huế), Azerai Ke Ga Bay (Lâm Đồng), Legacy Mekong (Cần Thơ), Six Senses Con Dao (TP HCM), Park Hyatt Saigon (TP HCM), Regent Phu Quoc (An Giang) và Hotel de la Coupole - MGallery (Lào Cai).
Tâm Anh tổng hợp