Các khách sạn Việt Nam được vinh danh tốt nhất thế giới 2025

Trong lần đầu tiên công bố xếp hạng khách sạn toàn cầu (Michelin Key), Cẩm nang Michelin đã lựa chọn 13 khách sạn Việt Nam, trong đó hai khu lưu trú được vinh danh ở vị trí cao nhất (3 Key): Capella (Hà Nội) và Amanoi (Khánh Hoà).

Khách sạn Capella Hanoi (ảnh) nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 500 m. Công trình do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920. Khách sạn có 47 phòng, diện tích từ 35 m2 đến 194 m2, đều có ban công. Các phòng có thiết kế nội thất không giống nhau, mỗi phòng kể những câu chuyện riêng về thế giới của các nghệ sĩ opera thông qua chi tiết kiến trúc, cách bài trí. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ khoảng 7 triệu đồng, tùy thời điểm. Ảnh: Capella

Capella còn được vinh danh ở hạng mục Khách sạn tốt nhất Việt Nam 2025 từ tạp chí du lịch Condé Nast Traveler, đạt 5 sao trong giải thưởng Star Awards của Forbes Travel Guide.