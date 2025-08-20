Bên trong khách sạn Hà Nội được bình chọn 'tốt nhất thế giới'

Với điểm tuyệt đối 5/5 cho hai tiêu chí "sạch sẽ" và "dịch vụ" từ hơn 7.000 đánh giá, khách sạn La Siesta Classic Mã Mây trở thành đại diện duy nhất ở Hà Nội được vinh danh trong top 25 khách sạn tốt nhất thế giới 2024 của nền tảng du lịch lớn thế giới Tripadvisor.
Đây là bảng xếp hạng danh giá nhất trong hệ thống giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best của nền tảng du lịch Tripadvisor.
Bà Nhã Anh, đại diện truyền thông, cho biết khách sạn được định hướng theo mô hình boutique (quy mô nhỏ, ấm cúng) với mục tiêu trở thành "người thư ký đồng hành" suốt kỳ nghỉ của du khách.
"Sự khác biệt nằm ở nghệ thuật thấu hiểu khách hàng", bà nói. Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu để có thể nhớ tên, nắm bắt sở thích của từng người, "từ tách trà sáng đến cách gấp chăn họ thích", qua đó mang lại trải nghiệm cá nhân hóa mà ít nơi có được.
Không gian nơi đây ưu tiên sự riêng tư và ấm cúng, phù hợp với du khách cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Vì vậy, khách sạn không có các tiện ích cần diện tích lớn như hồ bơi hay khu vui chơi trẻ em.
Trong hình, khu spa được bố trí chung tầng với nhiều phòng nghỉ để tạo sự thuận tiện tối đa cho du khách.
Không gian một trong hai phòng spa của khách sạn.
Khách sạn có quy mô 70 phòng, hướng tới phân khúc khách trung và cao cấp với mức giá từ 2,5 triệu đồng một đêm. Theo bà Nhã Anh, tệp khách này chủ yếu là người nước ngoài, chiếm tới 95% lượng khách lưu trú tại đây.
Trong hình là phòng La Siesta Suite rộng 40 m2 trên tầng 9, có ban công rộng và là hạng phòng giá cao nhất của khách sạn, từ 5-7 triệu đồng mỗi đêm tùy mùa.
Điểm nhấn của phòng suite là ban công rộng, nơi du khách có thể ngắm phố cổ qua những lớp mái ngói san sát – một khung cảnh đặc trưng của Hà Nội.
Bà Nhã Anh chia sẻ, triết lý "làm dịch vụ bằng cả trái tim" đã giúp khách sạn chinh phục du khách và nhiều năm liền lọt vào danh sách "Best of the Best" của Tripadvisor từ khi mở cửa năm 2014. "Chúng tôi nỗ lực để mỗi chi tiết, từ hương thơm, món ăn đến gợi ý lịch trình, đều mang đậm hơi thở Hà thành, giúp du khách có một trải nghiệm bản địa đích thực", bà nói.
Nằm ở vị trí trung tâm, khách sạn cũng là điểm xuất phát lý tưởng để du khách tản bộ khám phá hồ Hoàn Kiếm hay các khu phố ẩm thực chỉ trong vài phút.
Mang đặc trưng của kiến trúc phố cổ, lối cầu thang bộ từ tầng 9 lên sky bar khá nhỏ, tạo cảm giác khám phá trước khi mở ra không gian thoáng đãng bên trên.
Sky bar nhìn toàn cảnh khu vực phố cổ với điểm nhấn là tiêu bản cầu Long Biên. Tại đây, khách lưu trú có thể ngắm pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm trong các dịp đặc biệt.
Ông Rafid, du khách Anh, cùng gia đình lưu trú hai đêm tại khách sạn, cho biết thường đọc các đánh giá trên Tripadvisor khi du lịch. Tuy nhiên, ông chọn khách sạn này khi dừng chân ở Hà Nội sau khi đọc một bài báo trên tờ The Times.
"Mọi thứ đúng như kỳ vọng, dịch vụ thật tuyệt vời và nhân viên đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều", ông nói, nhấn mạnh thêm đồ ăn ngon và có nhiều lựa chọn.
Tọa lạc tại tầng một, nhà hàng của khách sạn chuyên phục vụ ẩm thực Việt, không chỉ dành cho khách lưu trú mà còn mở cửa đón cả thực khách bên ngoài. Chi phí cho một bữa ăn tại đây khoảng 450.000 đồng mỗi người.
Chia sẻ về định hướng sắp tới, đại diện khách sạn cho biết sẽ tăng cường không gian xanh để hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng bền vững. Bên cạnh đó, các hoạt động giúp du khách kết nối với văn hóa bản địa như tour ẩm thực, lớp học nấu ăn và workshop cũng sẽ được đầu tư mở rộng.
Hoài Anh
Ảnh: Giang Huy