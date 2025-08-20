Bên trong khách sạn Hà Nội được bình chọn 'tốt nhất thế giới'

Với điểm tuyệt đối 5/5 cho hai tiêu chí "sạch sẽ" và "dịch vụ" từ hơn 7.000 đánh giá, khách sạn La Siesta Classic Mã Mây trở thành đại diện duy nhất ở Hà Nội được vinh danh trong top 25 khách sạn tốt nhất thế giới 2024 của nền tảng du lịch lớn thế giới Tripadvisor.

Đây là bảng xếp hạng danh giá nhất trong hệ thống giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best của nền tảng du lịch Tripadvisor.