Hai khách sạn Việt được công nhận tốt nhất thế giới 2025

Four Seasons Resort The Nam Hai và Capella Hanoi được chấm 5 sao và bốn cơ sở lưu trú khác đạt 4 sao trong giải thưởng Star Awards của Forbes Travel Guide.

Cẩm nang du lịch Mỹ Forbes Travel Guide công bố danh sách các khách sạn hàng đầu thế giới 2025 hôm 12/2. Việt Nam có hai đại diện đạt 5 sao gồm Four Seasons Resort The Nam Hai và Capella Hanoi.

Trong số 2.187 cơ sở lưu trú toàn cầu được lựa chọn năm 2025, có 350 khách sạn, resort được đánh giá 5 sao. Xếp hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất của cẩm nang du lịch Mỹ dành cho những khách sạn "xuất sắc, mang tính biểu tượng, dịch vụ đẳng cấp, tiện nghi".

Năm 2024 và 2023, Việt Nam có hai đại diện là Sofitel Legend Metropole (Hà Nội) và Four Seasons Resort The Nam Hai (Quảng Nam).

Phòng khách sạn ở Four Seasons Resort The Nam Hai. Ảnh: Nam Hai

Four Seasons Resort The Nam Hai là cái tên quen thuộc khi lần thứ ba liên tiếp có mặt trong danh sách này. Nằm ở bãi biển Hà My, Quảng Nam, khu nghỉ được xây dựng dựa trên cảm hứng từ văn hóa địa phương, nằm gần các di sản được UNESCO công nhận như phố cổ Hội An, cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn. Cơ sở lưu trú 5 sao có các trải nghiệm truyền thống, nghệ thuật ẩm thực đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tái tạo năng lượng.

Capella Hanoi là cái tên mới trong danh sách. Khách sạn trong phố do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, mang kiến trúc Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lữ quán dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920. Khách sạn có một nhà hàng được gắn một sao Michelin và hai nhà hàng được Michelin tuyển chọn.

Phòng khách sạn tại Capella Hanoi. Ảnh: Capella

Bốn khách sạn khác tại Việt Nam được chấm 4 sao là Regent Phu Quoc, The Reverie Saigon, Park Hyatt Saigon và Sofitel Legend Metropole Hanoi. Bên cạnh đó, năm nay, bốn cơ sở lưu trú khác được vào danh sách gợi ý của Forbes Travel Guide, gồm The Grand Ho Tram Strip, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Hotel Hanoi và Pullman Danang Beach Resort.

Forbes Travel Guide là cẩm nang uy tín toàn cầu về dịch vụ khách sạn sang trọng. Giải thưởng Star Awards của cẩm nang là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong ngành du lịch và khách sạn thế giới.

Tâm Anh (theo Forbes)