Thành phố Đà Nẵng có khoảng cách gần như chia đều giữa thủ đô Hà Nội và TP HCM. Đà Nẵng còn là trung tâm của 3 di sản văn hóa thế giới là Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Phía bắc Đà Nẵng giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông.

Nếu có kế hoạch tự lái ôtô , bạn cần dành ít nhất một tuần cho chuyến du lịch Đà Nẵng và nên có hai tài xế thay phiên cầm lái. Từ Hà Nội, lý tưởng nhất là xuất phát từ trưa hoặc đầu giờ chiều, nghỉ một đêm ở Nghệ An. Nếu đi muộn hơn, ngủ tại Thanh Hóa, sáng hôm sau xuất phát vào Đà Nẵng. Chiều về bạn có thể dừng ở Quảng Bình để vừa nghỉ ngơi, vừa khám phá thêm.

Những resort, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Đà Nẵng bạn có thể tham khảo gồm InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Pullman, Furama Resort Danang, Four Points by Sheraton Danang, Novotel, Hilton, Fusion Suites, Danang Golden Bay Hotel... Giá phòng dao động từ 1.200.000 đến 10.000.000 đồng một đêm.

Chơi đâu

Ngoại thành

Địa điểm đẹp ngoài thành phố Đà Nẵng có bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn, rạn Nam Ô, đèo Hải Vân.