Bụng phệ, mắt thâm vì 'không say không về' mùa tất niên

Những tháng cuối năm, khi công việc dần khép lại và không khí tổng kết lan tỏa, cánh đàn ông chúng tôi thường truyền tai nhau một cụm từ quen thuộc: "mùa tiệc tùng". Đây là thời điểm diễn ra hàng loạt buổi gặp gỡ cuối năm, tất niên cơ quan, hội nhóm bạn bè, câu lạc bộ thể thao hay các nhóm sở thích.

Những cuộc gặp này mang ý nghĩa kết nối, chia sẻ và duy trì quan hệ, và vì thế, bia, rượu gần như trở thành một phần khó thiếu. Cá nhân tôi, dù đã chủ động từ chối một số cuộc nhậu không thật sự cần thiết, nhưng trong vòng hai tuần liên tiếp vẫn phải tham dự cả chục buổi tiệc mang tính chất "ngoại giao", nơi sự có mặt đôi khi quan trọng không kém nội dung cuộc gặp.

Với nhiều người, những cuộc vui này không chỉ là giải trí mà còn là một phần của văn hóa giao tiếp. Uống một chút để câu chuyện thêm rôm rả, để tình cảm thêm gắn kết. Tuy nhiên, khi "mùa tiệc" kéo dài liên tục, cơ thể đàn ông khỏe mạnh đến mấy cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu mệt mỏi.

Thời tiết cuối năm thường hanh khô, se lạnh. Cộng thêm việc thức khuya, dậy muộn, ăn uống thất thường và sử dụng bia rượu nhiều hơn bình thường, sức khỏe tổng thể dễ bị ảnh hưởng. Tôi nhận ra điều đó vào mỗi buổi sáng: da khô sạm, mắt thâm quầng, cổ họng khát nước, bụng phệ, cơ thể uể oải dù tối qua "chỉ uống chút thôi". và từ đó, tôi bắt đầu quyết tâm thay đổi.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc có tham gia tiệc tùng hay không, mà ở cách chúng ta tham gia như thế nào? Nhậu nhẹ nhàng, có kiểm soát sẽ khác rất xa với việc uống quá đà theo tâm lý "không say không về". Khi mỗi buổi gặp gỡ đều trở thành một cuộc tiêu hao thể lực, niềm vui ngắn hạn có thể phải đánh đổi bằng nhiều ngày mệt mỏi phía sau.

Các chuyên gia sức khỏe đều khuyến nghị, việc sử dụng rượu bia ở mức vừa phải giúp giảm áp lực lên gan, tim mạch và hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, uống đủ nước, ăn trước khi uống, ngủ đủ giấc và dành thời gian cho vận động nhẹ là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để cơ thể phục hồi tốt hơn trong "mùa tiệc".

Tất nhiên, giữ gìn sức khỏe không đồng nghĩa với việc từ chối mọi cuộc vui. Đó là lựa chọn thông minh để niềm vui kéo dài bền bỉ. Một người đàn ông bản lĩnh không phải là người uống được bao nhiêu, mà là người biết dừng đúng lúc, biết ưu tiên sức khỏe để còn đủ năng lượng cho công việc, gia đình và những chặng đường dài phía trước.

"Mùa tiệc tùng" rồi sẽ qua, nhưng thứ ở lại lâu hơn chính là cơ thể của mỗi người. Vui có chừng, nhậu có trách nhiệm không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe, mà còn là cách để tận hưởng trọn vẹn hơn những cuộc gặp gỡ ý nghĩa cuối năm.

Lê Quý Hoàng