Một tháng chìm trong bia rượu vì 'chạy sô' tất niên từ Tết dương đến Tết âm

Tuần nào cũng vài ba buổi tất niên, từ công ty, phòng ban, đối tác, đến bạn bè... tôi nâng ly, cười nói, dù trong đầu chỉ mong về nhà.

Tôi bắt đầu sợ mỗi khi tháng cuối năm đến gần. Nỗi sợ ấy không đến từ công việc nhiều hơn hay áp lực tài chính, mà đến từ một thứ đã trở thành "thông lệ": nhậu nhẹt, liên hoan kéo dài từ Tết Dương lịch đến tận Tết Âm lịch. Gần một tháng trời, lịch của tôi và của rất nhiều người bị lấp kín bởi tiệc tất niên, họp mặt, gặp gỡ, nâng ly.

Ban đầu, tôi còn thấy bình thường. Cuối năm mà, gặp nhau chút cho vui. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm nhận được gánh nặng. Tuần nào cũng vài ba buổi liên hoan, có tuần gần như ngày nào tôi cũng nhậu. Từ công ty, phòng ban, đối tác, đến bạn bè cũ, nhóm bạn mới. Từ quán nhậu bình dân đến nhà hàng, quán xá. Không đi thì ngại mà đi thì mệt.

Tôi đã nhiều lần tự nhủ sẽ từ chối, nhưng rồi lại thấy áy náy. Người ta bảo "cuối năm bận rộn, không gặp thì thôi, để sang năm". Nhưng sang năm nào cũng bắt đầu bằng đúng vòng lặp ấy. Và thế là tôi lại ngồi vào bàn, nâng ly, cười nói, dù trong đầu chỉ mong sớm được về nhà.

Tôi bị cuốn vào một guồng quay tập thể mà mình không còn quyền lựa chọn. Uống ít thì bị trêu là không nhiệt tình. Xin về sớm thì bị bảo "mới đầu năm đã kiêng khem". Có những hôm tôi về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời, sáng hôm sau vẫn phải đi làm như chưa có chuyện gì.

>> 'Nhiều người nốc rượu, bia chứ không biết thưởng thức'

Đọc tin tức hằng ngày, tôi thấy tai nạn giao thông tăng cao dịp này, người nhập viện vì ngộ độc rượu, mâu thuẫn gia đình cũng tăng lên sau những cuộc nhậu quá đà. Nhưng rồi năm nào cũng vậy, chúng ta lại coi đó là "chuyện thường ngày cuối năm". Tôi tự hỏi, tại sao một mối quan hệ lại phải gắn liền với nhậu nhẹt? Vì sao sự gắn kết lại được đo bằng số ly đã uống? Vì sao từ chối rượu bia lại bị xem là thiếu hòa đồng?

Không ai phủ nhận việc gặp gỡ, chia sẻ cuối năm là cần thiết. Nhưng khi những buổi liên hoan biến thành áp lực tinh thần, khi rượu bia trở thành thước đo tình cảm, thì đó không còn là văn hóa đẹp nữa. Điều đáng nói là chúng ta thường viện cớ "truyền thống" để tiếp tục duy trì thói quen này. Nhưng truyền thống nào khiến người ta mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, thì liệu có nên giữ?

Tôi không kêu gọi cấm nhậu, cũng không phản đối chuyện nâng ly ngày Tết. Tôi chỉ mong chúng ta biết dừng đúng lúc, biết tôn trọng quyền từ chối của người khác, và quan trọng hơn, dám nhìn lại xem đâu là giá trị thật sự của những cuộc gặp gỡ.

Một tháng chìm trong nhậu nhẹt khiến tôi không còn háo hức đón Tết, mà chỉ mong Tết qua nhanh để được trở lại nhịp sống bình thường. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần bỏ dần văn hóa "ăn nhậu tất niên bằng mọi giá", để những ngày cuối năm thực sự là thời gian nghỉ ngơi, sum vầy, chứ không phải chuỗi ngày chịu đựng.

Quốc Đạt