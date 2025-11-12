Tôi không béo dù bữa sáng nào cũng 'tô đặc biệt, full topping'

Tôi 'ăn cả thế giới' mà người vẫn thon gọn, tràn đầy năng lượng và yêu đời, chứ có thấy uể oải, tăng cân như nhiều người vẫn nghĩ đâu.

Đọc các bài viết "Cao 1m6 nhưng nặng 60 kg vì ăn sáng xôi, bún, phở", "Bỏ bữa trưa vì ăn sáng với ổ bánh mì 70 K ngập topping", "Tôi sợ hãi bát bún riêu 'full topping' ăn sáng của nhiều người Việt", tôi thấy nhiều người có cái nhìn hơi chủ quan về chuyện ăn uống.

Mỗi người có một sở thích khác nhau. Có người thích mua sắm thật nhiều quần áo, giày dép, có người thích mua nhiều mỹ phẩm làm đẹp, có người lại thích ăn nhiều món ngon, số khác lại nhịn ăn nhịn mặc để mua nhà, tiết kiệm... Rất khó để nói ai đúng, ai sai vì mỗi người đều có hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau, vậy mới là cuộc sống, không ai giống ai.

Với riêng cá nhân mình, 20 năm trước, tôi khó khăn đến mức không đủ ăn, chứ đừng nói là được ăn ngon. Nhưng 20 năm sau, chắc gì tôi đã còn sức để ăn? Vậy nên, ngay từ bây giờ, tôi không ăn thì lúc nào mới ăn? Bao nhiêu đồ ngon mà không ăn chẳng phải phí cuộc đời hay sao?

Thói quen mỗi ngày của tôi là cứ 5h45 thức dậy, mặc bộ đồ thể thao, chuẩn bị bình nước chanh, mật ong, hạt chia, rồi gọi mấy đứa nhỏ dậy đi học. Sau đó, tôi xỏ đôi giày, xách cây vợt cầu lông ra sân khởi động. Tôi đi bộ 500 m, chạy bộ 2 km, nghỉ uống nước, tập vài động tác toàn thân, rồi đánh cầu lông 1-1 với cường độ cao tầm 50 phút. Lâu lâu, tôi còn rủ cả nhà đạp xe vừa đi vừa về khoảng 15 km.

>> Tôi tăng 2 kg sau một tháng bỏ ăn sáng

Về đến nhà, tôi tắm rửa, thay đồ và đi ăn sáng. Tôi ăn sáng không ít, toàn gọi tô đặc biệt, full toping. Nếu quán có bán kèm bánh plan, tàu hũ, yaourt, sữa bắp, hay nha đam hạt chia thì tôi cũng gọi luôn cho đủ "combo". Các ngày thứ ba, năm, bảy, tôi còn la cà thêm một cữ cà phê nữa. Tôi thường uống dừa tươi, sinh tố hoặc yaourt chanh dây cho lành mạnh.

Cuối tuần nào nhà tôi cũng đi ăn hàng quán. Tôi còn suốt ngày lan tỏa đam mê ăn uống và thể thao nên hai đứa con và chồng mình. Thế nên, họ cũng mê đồ ăn ngon y chang tôi. Con tôi gần 14 tuổi đã cao 1,74 m, biết bơi lội, cầu lông, patin, trượt ván, chơi bóng rổ, đá bóng... lúc 12 tuổi đã tự đạp xe đi khắp nơi rồi. Tất cả là nhờ thói quen ăn uống và vận động mà tôi truyền cho con ngay từ nhỏ.

Thế nên, lời khuyên của tôi là các bạn hãy chơi thể thao, chăm chỉ vận động và cứ ăn uống tất cả những món ngon trên cuộc đời này. Đừng quá khổ sở kiêng khem cho mệt thân, cũng đừng lười vận động rồi mất công nhịn ăn cho đỡ béo. Tôi "ăn cả thế giới" mà người vẫn thon gọn, luôn tràn đầy năng lượng, năng động, hoạt bát, vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời, chứ có thấy uể oải, mệt mỏi, tăng cân như nhiều người vẫn nghĩ đâu.

Hoa Nắng