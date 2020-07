Album của BTS vào top 30 thế giới

BTS có hai album trong danh sách "30 album xuất sắc của các nhóm nhạc nam trong 30 năm" do Billboard bình chọn, hôm 20/7.

Album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016) đứng thứ ba sau Four của One Direction và No Strings Attached của *NSYNC. Billboard nhận định album mở ra lịch sử cho sự nghiệp âm nhạc của BTS với những bài hát có tác động mạnh mẽ tới giới trẻ, giúp họ thay đổi bản thân, hướng tới tương lai.

Dope - BTS Ca khúc "Dope" nằm trong album "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever" của BTS. Video: Youtube.

Ngoài ra, album Map of the Soul: 7 phát hành hồi đầu năm của nhóm đứng thứ 26. Album là sản phẩm duy nhất đạt doanh số trên nửa triệu bản tại thị trường Mỹ trong sáu tháng đầu năm.

Danh sách 30 album xuất sắc của Billboard còn có sự góp mặt của các tên tuổi Hàn Quốc như: Seo Taiji and Boys (1992) của Seo Taiji and Boys đứng thứ 11, Made (2015) của Bigbang đứng thứ 17, trong khi đó nhóm nhạc huyền thoại H.O.T góp mặt ở vị trí 21 với We Hate All Kinds of Violence (1996).

Nhóm nhạc nam người Anh Ireland One Direction dẫn đầu danh sách với album Four phát hành năm 2014. Four quy tụ loạt ca khúc No Control, Where Do Broken Hearts Go,Girl Almighty, Fireproof, Stockholm Syndrome, Ready to Run... Theo Billboard, đây không phải là album lớn nhất của nhóm nhưng là sản phẩm giúp nhận biết đầy đủ về thể loại Pop Rock.

BTS vào top '30 album xuất sắc' Ca khúc "Steal My Girl " trong album "Four" của One Direction. Video: Youtube.

Vị trí thứ hai thuộc về *NSYNC với No Strings Attached phát hành năm 2000. Album lập kỷ lục khi bán ra 2,4 triệu bản trong tuần đầu phát hành. Ca khúc chủ đề It’s Gonna Be Me đứng số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và cũng là No.1 duy nhất trong sự nghiệp của *NSYNC.

It's Gonna Be Me - *NSYNC Ca khúc chủ đề "It’s Gonna Be Me" của album "No Strings Attached". Video: Youtube.

30 album xuất sắc của các nhóm nhạc nam trong 30 năm

Hiểu Nhân