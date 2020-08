BTS phát hành phim tài liệu âm nhạc "Break The Silence: The Movie" trên toàn cầu.

Sáng 7/8, đại diện Bighit Entertainment - công ty quản lý của BTS - đăng poster phim và cho biết tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 10/9 tại Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ vào ngày 24/9.

Poster phim "Break The Silence: The Movie". Ảnh: Bighit.

Break The Silence: The Movie ghi lại hành trình của bảy thành viên BTS trong tour diễn Love Yourself: Speak Yourself tại Los Angeles, Chicago, New York, London, Paris, Osaka, Shizuoka, Riyadh và Seoul... năm 2019. Ngoài những màn trình diễn trên sân khấu, phim còn có những khoảnh khắc hậu trường và phỏng vấn, tâm sự của các thành viên. Theo Bighit, phim giúp khán giả có cái nhìn chân thật hơn về các ca sĩ phía sau ánh đèn sân khấu. Hồi tháng 5, nhóm phát hành series tài liệu Break The Silence gồm bảy tập trên một trang web của Bighit.

BTS phát hành phim tài liệu Trailer series phim tài liệu "Break The Silence" của BTS. Video: Youtube.

Love Yourself: Speak Yourself là phim tài tiệu âm nhạc thứ tư của BTS, tiếp nối tiếp nối tác phẩm Bring the Soul: The Movie năm 2019, thu về 24,3 triệu USD trên toàn thế giới. Trước đó, nhóm cũng phát hành Burn the stage: The movie, Love Yourself in Seoul...

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Bảy chàng trai có liên tiếp bốn album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time.

Hiểu Nhân