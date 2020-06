Concert trực tuyến của BTS lập kỷ lục toàn cầu

Concert trực tuyến "Bang Bang Con: The Live" của BTS tối 14/6 thu hút 756.600 người xem, lập kỷ lục toàn cầu.

Sáng 15/6, Big Hit Entertainment thông báo đêm nhạc cán mốc 756.600 người xem trên 107 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tương đương 15 đêm nhạc trực tiếp ở sân vận động có sức chứa 50.000 người. Theo Chosun, thành tích này giúp Bang Bang Con: The Live trở thành chương trình trực tuyến trả phí có lượng khán giả lớn nhất thế giới.

Với mức giá 35,10 USD (vé thường), doanh thu của show ước tính đạt 26 triệu USD (khoảng 600 tỷ đồng). Ngoài ra, nhờ hiệu ứng đêm nhạc, số thành viên tham gia fanclub có trả phí của BTS cũng tăng thêm khoảng 10.000 người.

Đêm nhạc được ghi hình trong năm căn phòng và hai sân khấu sắp xếp liền kề. Theo từng tiết mục, BTS dẫn dắt người hâm mộ đến một không gian khác nhau. Khán giả có thể tùy chọn chế độ xem, từ cận cảnh từng thành viên đến tổng thể phần trình diễn cả nhóm. Trong 100 phút, BTS trình diễn loạt hit làm nên tên tuổi, đặc biệt là các sáng tác trong album Map Of The Soul: 7 phát hành hồi tháng 3 như On, Black Swan...

Cuối đêm diễn, các thành viên gửi lời cảm ơn người hâm mộ trên toàn thế giới. Họ hy vọng các fan bình an vượt qua dịch bệnh và mong muốn sớm tổ chức các đêm nhạc trực tiếp. Trưởng nhóm RM nói: "Mình tin rằng mùa xuân sẽ sớm trở lại với BTS và Army".

Trước đó, BTS thử nghiệm phát sóng các video biểu diễn hay sự kiện gặp gỡ fan trên mạng, thu hút hơn 50,6 triệu lượt xem. Số người xem cùng lúc cao nhất lên tới 2,24 triệu người.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Bảy chàng trai có liên tiếp bốn album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time.

