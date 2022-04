Brooklyn Beckham cưới ở biệt thự gần 100 triệu USD

MỹLễ cưới Brooklyn Beckham và Nicola Peltz sẽ diễn ra ở biệt thự ven biển trị giá 99,3 triệu USD của bố cô dâu.

Theo Hello Magazine, cặp sao dự định làm lễ cưới dịp cuối tuần tại mảnh đất rộng hơn 4.000 m2 tại Florida, gồm khu biệt thự sang trọng và một bãi biển riêng biệt. Hai gia đình đã đến Florida những ngày qua để chuẩn bị cho đám cưới. Các nhân viên sự kiện đang dựng lễ đường, sân khấu cho lễ thành hôn. Một số khách mời nổi tiếng như Eva Longoria, Gordon Ramsay, thành viên nhóm Spice Girls được mời dự tiệc.

Hai gia đình Peltz - Beckham dựng lều, lễ đường chuẩn bị cho tiệc cưới. Ảnh: Backgrid

Tỷ phú Nelson Peltz mua khu đất năm 1987 với giá 13,5 triệu USD, hiện được định giá 76 triệu bảng Anh (khoảng 99,3 triệu USD). Biệt thự được xây dựng năm 1969, vốn thuộc sở hữu của Anita Young - vợ doanh nhân Robert R. Young. Gia đình Peltz thường đến đây nghỉ dưỡng. Họ sống chủ yếu ở New York, trong biệt thự có 27 phòng ngủ, sân trượt băng và một hồ nuôi chim công, theo tạp chí Fortune.

Brooklyn và Nicola tiết lộ một vài chi tiết về lễ cưới. Bố chú rể - David Beckham - đảm nhận vai trò chủ hôn, còn hai con trai Romeo và Cruz làm phù rể. Phía nhà gái, Peltz được cho là mời anh trai Brad Peltz - vận động viên khúc côn cầu trên băng - đảm nhiệm vai trò phù dâu trưởng. Hai gia đình thuê các công ty an ninh để đảm bảo không có người lạ đột nhập vào lễ cưới.

Trả lời phỏng vấn Vogue, Nicola Peltz cho biết Brooklyn sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng với bố và các anh em trai của cô vào tối 8/4. David Beckham và các em của Brooklyn cũng tham gia. Trong khi đó, Nicola sẽ đi chơi với các phụ nữ của hai gia đình. Cô dâu và chú rể sẽ không gặp nhau cho đến buổi chiều trước hôn lễ.

Brooklyn Beckham hôn Nicola Peltz ở Met Gala 2021 Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tại Met Gala 2021. Video: Red Cache World

Cậu cả nhà Beckham quen Nicola sau khi chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu tháng 1/2021, trong sinh nhật tuổi 25 của Nicola. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Los Angeles. Hai người thường xuyên đăng hình ảnh nghịch ngợm bên nhau trên mạng xã hội. David và Victoria Beckham cũng thường gắn thẻ bạn gái của Brooklyn trong các bài viết gia đình tụ họp trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

Nicola Peltz, sinh năm 1995, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Phương Mai (theo Hello Magazine)