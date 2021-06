Brooklyn Beckham và bạn gái mua biệt thự 10 triệu USD

MỹBrooklyn Beckham và vợ sắp cưới Nicola Peltz mua biệt thự hơn 10 triệu USD dịp kỷ niệm một năm ngày đính hôn.

Theo Eonline, biệt thự rộng hơn 7.000 m2, được xây vào năm ngoái, có 5 phòng ngủ, nhà bếp, hồ bơi, spa, hầm rượu và nhiều tiện nghi. Nhà mới của cặp tình nhân ở Beverly Hills, California, cách không xa nơi gia đình Brooklyn từng sống khi Beckham chơi cho câu lạc bộ Los Angeles Galaxy.

Một góc tổ ấm mới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê Nicola Peltz. Ảnh: Compass.

Phía Brooklyn và Nicola từ chối phản hồi về việc mua nhà. Hôm 23/6, trên trang cá nhân, Brooklyn đăng khoảnh khắc hôn vợ sắp cưới và viết: "Đúng ngày này một năm trước, tôi đã cầu mong người phụ nữ tuyệt vời này kết hôn với mình. Cô ấy khiến tôi trở nên tốt hơn một ngày và là tri kỷ của tôi. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống không có em. Một năm qua, em luôn làm anh mỉm cười và hạnh phúc". Nicola đáp lại: "Em yêu anh rất nhiều". Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Brooklyn hôn vợ sắp cưới Brooklyn hôn Nicola dịp kỷ niệm một năm ngày đính hôn. Video: Instagram Brooklyn.

Brooklyn quen Nicola sau khi chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu tháng 1, trong sinh nhật tuổi 25 của Nicola. Brooklyn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ trong sinh nhật anh hồi tháng 3. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Los Angeles. Hai người thường xuyên đăng hình ảnh nghịch ngợm bên nhau trên mạng xã hội. David và Victoria Beckham cũng thường gắn thẻ bạn gái của Brooklyn trong các bài viết gia đình tụ họp trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đi xem thời trang Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đi xem thời trang. Video: Naccess video.

Hiểu Nhân