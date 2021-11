Brooklyn Beckham và vợ sắp cưới dạo phố như catwalk

Brooklyn Beckham nắm tay Nicola Peltz rời khỏi khách sạn Leaves Ritz ở Paris đầu tháng 10 trong trang phục sành điệu. Nicola diện áo khoác da báo với giày plaform, Brooklyn thể hiện vẻ năng động qua áo hoodie màu cam và sneakers. Ảnh: Celebmafia

Kể từ khi công khai hẹn hò hồi tháng 1 năm ngoái, cả hai thường xuyên sánh đôi trong những bộ cánh tông xuyệt tông. Tạp chí Vogue khen ngợi gu thời trang của cặp sao mang thẩm mỹ và nét đặc trưng của phong cách đường phố Mỹ. Đôi uyên ương đang sống tại nhà riêng ở Los Angeles, chờ thời điểm thích hợp để tổ chức hôn lễ. Hồi tháng 6, Eonline đưa tin cả hai mua biệt thự 10 triệu USD ở Beverly Hills, California dịp kỷ niệm một năm đính hôn.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trongTransformers: Age of Extinction (2014).