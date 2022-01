Brooklyn Beckham chuẩn bị cho tiệc cưới

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đang hoàn thiện các khâu cho hôn lễ vào tháng 4 tại Mỹ.

Theo Elle, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 9/4 tại khu dinh thự của nhà cô dâu ở Palm Beach, Florida. Khu bất động sản này ước tính 76 triệu bảng, có 27 phòng ngủ.

Peltz đang cân nhắc lựa chọn đầm cưới của Valentino. Một tháng qua, Peltz đến Rome (Italy) để theo dõi quy trình làm phụ kiện cho bộ váy cưới. Victoria Beckham không thiết kế đầm cưới chính, nhưng có thể sẽ làm cho con dâu một bộ trong tiệc tối.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Ảnh: Instagram Nicola Peltz

David Beckham đảm nhận vai trò chủ lễ, trong khi hai con trai Romeo (19 tuổi) và Cruz (16 tuổi) sẽ làm phù rể. Phía nhà gái, Peltz được cho là mời anh trai Brad Peltz - vận động viên khúc côn cầu trên băng - đảm nhiệm vai trò phù dâu trưởng.

Một nguồn tin nói với The Sun: "Nicola và Brooklyn muốn ngày vui của họ thật hoàn hảo đến từng chi tiết. Tiền không phải là vấn đề nhưng cả hai muốn ngày đó là dịp kỷ niệm tình yêu, không phải để khoe khoang của cải. Đôi uyên ương muốn tổ chức theo cách riêng của họ". Tháng trước, cặp sao khoe đã đi thử bánh cưới.

Hai công ty bảo mật tư nhân sẽ chịu trách nhiệm ngăn chặn người lạ xâm nhập vào đám cưới. Khách sẽ không được phép chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Gigi Hadid, Nicole Richie, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay... nằm trong số khách mời của buổi lễ. Cha đỡ đầu của Brooklyn - Elton John - có thể không tham dự vì vướng chuyến lưu diễn.

Brooklyn quen Nicola sau khi chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu tháng 1/2021, trong sinh nhật tuổi 25 của Nicola. Brooklyn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ trong sinh nhật anh hồi tháng 3. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Los Angeles. Hai người thường xuyên đăng hình ảnh nghịch ngợm bên nhau trên mạng xã hội. David và Victoria Beckham cũng thường gắn thẻ bạn gái của Brooklyn trong các bài viết gia đình tụ họp trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham hôn Nicola Peltz ở Met Gala 2021 Brooklyn Beckham cùng Nicola Peltz dự Met Gala 2021. Peltz mặc đầm hồng của Valentino kết hợp găng tay. Video: Red Cache World

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Họa Mi (theo Elle)