Brooklyn Beckham bị chê

Brooklyn Beckham bị nhiều người chê thiếu tinh tế khi tôn vinh vợ sắp cưới Nicola Peltz nhân ngày 8/3 mà không nhắc đến mẹ hay em gái.

Hôm 10/3, theo tạp chí Hello, bài viết chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ của cậu cả nhà Beckham nhận nhiều ý kiến từ người hâm mộ. Brooklyn đăng bức ảnh vợ sắp cưới trên Instagram và viết: "Em là thiên thần, tri kỷ và anh không thể tưởng tượng việc thiếu em trong đời. Em là người tài năng, ngọt ngào, tốt bụng nhất mà anh biết. Yêu em rất nhiều!".

Brooklyn Beckham (trái) và diễn viên Nicola Peltz dự kiến làm đám cưới vào tháng 4. Ảnh: Nicola Peltz Instagram

Bài viết của Brooklyn được vợ sắp cưới Nicola Peltz cảm kích. "Em cũng yêu anh rất nhiều", cô bình luận. Tuy nhiên, một số người hâm mộ cho rằng anh nên dành những lời có cánh đó đến mẹ hoặc em gái. "Hãy đặt mẹ mình hàng đầu, chàng trai ạ! Bạn gái có thể thay đổi còn mẹ thì không. Dù sao, tôi cũng chúc hai người luôn hạnh phúc bên nhau", một người dùng Instagram bình luận.

Một người khác viết dưới trạng thái của Brooklyn: "Trong ngày này, bạn nên cảm ơn người phụ nữ đã cho mình cơ hội đến với thế giới này. Bà ấy thật tuyệt vời và truyền cảm hứng đến nhiều người".

David và Victoria Beckham bên các con. Ảnh: Victoria Beckham Instagram

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, là con trai cả của cựu danh thủ David Beckham, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Nghệ sĩ từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine và Dazed Hàn Quốc... Sau nhiều năm cố gắng vào showbiz, cậu cả nhà Beck không để lại nhiều dấu ấn. Anh thường bị chê kém tài năng, "dựa hơi" bố mẹ để nổi tiếng.

Brooklyn quen Nicola Peltz sau khi chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019, cùng chuyển đến sống chung tại Los Angeles (Mỹ) hơn hai năm qua. Cô là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn như Pepsi, Procter & Gamble. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Tháng 6/2020, cặp sao tiết lộ đã đính hôn và dự kiến làm đám cưới vào tháng 4 năm nay.

Brooklyn Beckham chụp ảnh quảng cáo Brooklyn Beckham chụp ảnh quảng cáo. Video: British GQ

Phương Mai (theo Hello)