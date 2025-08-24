Britney Spears sau 4 năm thoát giám hộ

Thoát khỏi sự giám hộ của cha, cuộc đời Britney Spears vẫn lận đận, dở dang chuyện tình cảm, sự nghiệp chững lại.

Cuộc sống hiện tại của "công chúa nhạc pop" Britney Spears gây chú ý sau những bài đăng của cô trên Instagram ngày 19/8. Trong một video, ca sĩ hát lệch tông ca khúc Unfaithful của Rihanna, để lộ sàn nhà bừa bộn. Nhiều fan lo lắng tinh thần của Britney Spears bất ổn, cần được trợ giúp. Một khán giả đề cập việc Britney Spears thoát khỏi sự giám hộ của bố - ông Jamies Spears - năm 2021, cho rằng mọi chuyện diễn biến tệ hơn nếu không có ai quản lý nghệ sĩ.

Britney Spears trong video khiến nhiều người hâm mộ lo lắng gần đây.

Từ khi giành lại quyền tự do đến nay, cuộc đời Britney Spears tiếp tục thăng trầm. Tháng 4/2022, ca sĩ thông báo mang thai với tình trẻ kém 13 tuổi - diễn viên, huấn luyện viên thể hình Sam Asghari. Nhưng một tháng sau, cô sảy thai. Em bé là con thứ ba của Britney, con đầu lòng của Sam. Cô còn hai con lớn là Sean Preston, 20 tuổi, và Jayden James, 19 tuổi với chồng cũ thứ hai - vũ công Kevin Federline.

Britney yêu Sam từ năm 2016 sau khi đóng chung MV Slumber Party. Tháng 6/2022, cặp sao tổ chức hôn lễ tại nhà riêng của nghệ sĩ ở California. Theo People, khoảng 60 khách đến chung vui nhưng không có người thân của Britney Spears.

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn một năm đến khi Sam Asghari đệ đơn ly hôn tháng 8/2023, hoàn tất thủ tục vào chín tháng sau. Britney Spears từng nói đau lòng khi chia tay người đã gắn bó trong thời gian dài.

Đám cưới "cổ tích" của Britney Spears và Sam Asghari tháng 6/2022. Ca sĩ mời nhiều đồng nghiệp thân thiết dự như Madonna, Selena Gomez và Paris Hilton.

Sau Sam Asghari, ca sĩ có mối tình ồn ào với người giúp việc Paul Richard Soliz, vướng tin hẹn hò từ năm 2023. Theo Us Weekly, Paul là mối lo ngại đối với Britney Spears, bị sa thải sau vài tháng làm việc do phía nghệ sĩ phát hiện anh có tiền án. Một số nguồn tin cho biết Paul có ít nhất chín con, có vợ khi qua lại Britney. Cô nhiều lần bị bắt gặp đi chơi cùng các con của Paul.

Tháng 5/2024, mối quan hệ gây chú ý khi Britney xuất hiện với bộ dạng đầu tóc bù xù, ôm chăn gối, mặc đồ ngủ và đi chân trần ngoài khách sạn Chateau Marmont, Los Angles, lúc hơn nửa đêm. Bên cạnh cô là Paul và các vệ sĩ. Ban đầu, vài trang tin nói cô cãi nhau với bạn trai dẫn đến xô xát, một người khách gọi nhân viên y tế đến hỗ trợ nhưng cô từ chối nhận giúp đỡ.

Trên Instagram, nghệ sĩ khẳng định không có chuyện đánh nhau mà chỉ bị ngã do cố nhảy cao. Britney Spears trách nhân viên y tế vào phòng bất hợp pháp, đổ lỗi cho mẹ - bà Lynne - đã gây ra vết thương nhưng không giải thích thêm, không lâu sau thì xóa bài viết. Tháng 7/2024, cô và Paul được cho chia tay nhưng sau đó tái hợp. Page Six đưa tin họ hoàn toàn chấm dứt hồi tháng 2. Hiện không có thông tin mới về đời sống tình cảm của ca sĩ.

Ca sĩ và Paul Richard Soliz bên ngoài khách sạn Chateau Marmont đầu tháng 5/2024.

Theo Us Weekly, mối quan hệ của Britney và các thành viên trong nhà vẫn phức tạp. Trừ bố và em gái Jamie Lynn, cô thân với anh trai - Bryan, 48 tuổi, và mẹ. Tháng 12/2024, hai anh em có chuyến du lịch Mexico cùng nhau. Cô cũng được cho còn giữ liên lạc với mẹ dù cả hai từng có mâu thuẫn. Nguồn tin tiết lộ êkíp của cô tin rằng bà Lynne có thể hỗ trợ nếu con gái rơi vào khủng hoảng.

Cô cũng cải thiện tình cảm với hai con Sean và Jayden. Năm 2022, Kevin Federline có cuộc phỏng vấn với Daily Mail, cho biết các con cắt liên lạc với mẹ vì cô thường đăng ảnh nhạy cảm lên trang cá nhân. Trên ITV News sau đó, Jayden nói ba mẹ con có thể làm lành, nhưng cần nhiều thời gian và nỗ lực. Đồng thời, Jayden cũng bảo vệ ông ngoại trong vụ quyền giám hộ. Trong chương trình, anh nhắn nhủ mẹ: "Con yêu mẹ rất nhiều. Con hy vọng những điều tốt nhất cho mẹ. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện lại với nhau".

Sau những phát ngôn của con trai, Britney Spears đáp trả bằng loạt đoạn ghi âm trên Instagram. Cô trách con thiếu tôn trọng, cho biết bản thân nỗ lực làm việc để kiếm tiền chu cấp. Không lâu sau, cô xóa bài nhưng đăng tiếp nhiều đoạn băng bày tỏ nỗi đau về con cái.

"Tình yêu của tôi dành cho các con lớn hơn bất cứ điều gì, và mẹ xin lỗi nếu đã làm tổn thương hai con. Mẹ nghe nói hai đứa đã chặn tài khoản này. Nhưng mẹ vẫn sẽ nói ở đây. Thật may mắn khi được gọi cả hai là con của mẹ, chỉ muốn các con biết mẹ xin lỗi", Britney nói.

Năm 2023, Kevin Federline đưa hai con và vợ sau - vận động viên bóng chuyền Victoria - đến Hawaii để "tránh sự soi mói từ Los Angeles". Tháng 11/2024, tờ People đưa tin Jayden về thăm mẹ. Một tháng sau, Sean cũng đến để đón Giáng sinh cùng mẹ và em trai. Tháng 6, Britney Spears đăng ảnh chụp trước gương cùng con trai út dịp Ngày của Cha.

Britney Spears và con trai Jayden trong cuộc gặp gần nhất.

Về sự nghiệp, Britney Spears tuyên bố không quay lại ngành âm nhạc thông qua bài đăng tháng 1/2024. Ca sĩ đưa ra thông báo này nhằm phủ nhận thông tin cô mời Charli XCX và Julia Michaels sáng tác cho album mới.

Từ năm 2022 đến nay, ca sĩ ra mắt hai đĩa đơn là Hold Me Closer (2022) với danh ca Elton John, và Mind Your Bussiness (2023) cùng will.i.am. Hold Me Closer lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 toàn cầu, đánh dấu sự trở lại của "công chúa nhạc pop" sau 13 năm bị giám hộ. Ca khúc còn lại bị giới chuyên môn chê ca từ tục tĩu, vô nghĩa.

Cùng năm 2023, cô phát hành hồi ký Người đàn bà trong tôi, tiết lộ cách bố sử dụng quyền giám hộ để kiểm soát cuộc sống, từ việc ăn uống, công việc đến con cái, cũng như những góc khuất khác trong cuộc đời ngôi sao. Một tuần sau khi xuất bản, tác phẩm trở thành sách bán chạy số một do New York Times bình chọn với hơn 1,1 triệu bản.

Bản hit "Baby One More Time" của Britney Spears.

Britney Spears sinh năm 1981, là một trong những biểu tượng âm nhạc của thập niên 2000, nổi tiếng với những bản hit Baby One More Time, Oops!..., I Did It Again, Toxic. Ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard. Năm 2008, cô được bố ruột giám hộ sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng con nhỏ. Tháng 11/2021, tòa án Los Angeles quyết định cô lấy lại toàn quyền làm chủ cuộc sống.

