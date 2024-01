Britney Spears: 'Tôi sẽ không quay lại làng nhạc'

Ca sĩ Britney Spears phủ nhận việc thực hiện album mới, nói không có ý định làm nhạc tiếp.

Sáng 3/1 (giờ Hà Nội), Britney Spears viết trên Instagram: "Nhiều người đồn tôi đang nhờ vả một số nghệ sĩ để thực hiện album mới. Tôi sẽ không bao giờ quay lại ngành công nghiệp âm nhạc".

Britney Spears ở một sự kiện năm 2021. Ảnh: Reuters

Theo Variety, động thái trên được đưa ra sau khi trang Pagesix đăng tải bài viết về việc ca sĩ, nhạc sĩ Charli XCX và Julia Michaels viết lời cho album mới của Spears. Nguồn tin của Pagesix còn cho rằng Spears chưa thu âm bản phối nào vì "dự án chỉ mới bắt đầu thành hình".

Michaels và Spears từng hợp tác trong một số dự án trước. Năm 2016, Michaels viết lời cho Slumber Party, ca khúc xuất hiện trong album phòng thu gần đây nhất của Spears, Glory.

Trong bài đăng, ca sĩ cho biết viết nhạc "cho vui hoặc cho người khác". Theo Spears, khán giả từng đọc cuốn The Woman in Me - phát hành ngày 24/10 - sẽ biết cô viết hơn 20 bài cho nhiều người trong hai năm qua. Cô gọi mình là ghostwriter - người viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ nhưng không ghi tên vào dự án.

Trong tự truyện The Woman in Me, Britney Spears viết: "Việc thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc không phải trọng tâm của tôi lúc này. Đã đến lúc tôi dừng việc trở thành người mà người khác mong muốn. Đây là lúc tôi thực sự tìm thấy chính mình".

Trước đó, nguồn tin của Rolling Stone cho biết: "Spears không hào hứng với việc thu âm. Tuy nhiên, đội ngũ studio đang hoàn thiện bài hát để tặng cô ấy. Mọi người đều muốn Britney Spears quay lại âm nhạc nhưng cô ấy vẫn chưa chắc chắn".

Từ năm 2022 đến nay, Britney Spears phát hành hai đĩa đơn, gồm Hold Me Closer - hợp tác Elton Johh - và Mind Your Business (hát cùng will.i.am). Hold Me Closer vào top 10 trong danh sách Billboard Hot 100 toàn cầu, tháng 8/2023. Đĩa đơn này đánh dấu sự trở lại của ca sĩ sau khi kết thúc thời gian bị cha giám hộ trong suốt 13 năm. Trong khi đó, tác phẩm kết hợp will.i.am bị giới chuyên môn chê. Theo Rolling Stone, lời bài hát có nhiều câu từ tục tĩu, tạo nên tác phẩm vô nghĩa.

Britney Spears hát 'Hold Me Closer' cùng Elton John Britney Spears hát "Hold Me Closer" cùng Elton John. Video: YouTube Britney Spears

Britney Spears, 43 tuổi, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

Spears bị cha ruột - Jamie Spears - giám hộ từ năm 2008 đến tháng 11/2021, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Ca sĩ trải qua ba lần đổ vỡ với Jason Allen Alexander, Kevin Federline và Sam Asghari.

Minh Hạ