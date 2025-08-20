Fan lo lắng tình trạng của Britney Spears

Nhiều người hâm mộ lo sức khỏe tinh thần của Britney Spears bất ổn khi xem video cô hát lạc tông, để sàn nhà bừa bộn.

Trên Instagram ngày 19/8, "công chúa nhạc pop" một thời gây chú ý khi đăng video hát chệch choạc, thu hút hơn 16 triệu lượt xem. Britney Spears, 44 tuổi, xuất hiện trong chiếc áo crop-top chấm bi, quần shorts cạp trễ và đôi bốt đen. Ca sĩ vừa hát vừa chỉnh góc quay, đèn và tóc. Cô chú thích: "Đang loay hoay với cái đèn và dọn dẹp nhà cửa như chẳng có ngày mai". Sau đó, cô chia sẻ tiếp hai video tạo dáng trong bộ váy xẻ ngực đính sequin, kể chuyện làm bánh mì.

Britney Spears khiến khán giả lo lắng với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Instagram/ Britney Spears

Tất cả bài viết của nghệ sĩ đều khóa tính năng bình luận, người hâm mộ chỉ có thể nói về lo ngại qua nền tảng khác. Bên dưới các nội dung đăng lại trên X, nhiều người cho rằng tinh thần của cô bất ổn, cần được hỗ trợ. Họ cũng chỉ ra sàn nhà của ca sĩ không gọn gàng. Một người khác đề cập việc Britney Spears thoát khỏi quyền giám hộ của bố - ông Jamies Spears - năm 2021, cho rằng mọi chuyện diễn biến tệ hơn nếu không có ai quản lý nghệ sĩ.

Nhiều fan lên tiếng: "Chuyện gì đang xảy ra với Britney đáng thương vậy? Đây có phải cái giá của sự nổi tiếng?", "Britney trông mệt mỏi quá. Tôi đã xem video cô mặc váy kiểu bà già, nói về chuyện làm bánh. Rõ ràng cô ấy bị chất kích thích hoặc rượu tác động, mất ngủ hoặc lý do khác. Thật đau lòng khi thấy cô ấy như thế. Chẳng lẽ cô sống một mình?". Page Six liên hệ với đại diện của Britney Spears nhưng chưa được phản hồi.

Britney Spears tại lễ ra mắt phim "Once Upon a Time in Hollywood" ở California năm 2019. Ảnh: Film Magic

Gần đây, giọng ca Baby One More Time liên tục đăng nhiều nội dung phô diễn vũ đạo, khoe dáng trong các bộ váy ngắn, nội y, bikini. Cô từng gây sốc khi khỏa thân trên bãi biển, múa dao. Tất cả bài viết đạt hàng triệu lượt xem. Tuần trước, video Britney gặp sự cố trang phục khi nhảy sexy dance trên nền nhạc Any Time, Any Place của Janet Jackson, có hơn sáu triệu lượt view.

Britney Spears sinh năm 1981, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và tám giải Billboard. Từ năm 2022 đến nay, Britney Spears phát hành hai đĩa đơn, gồm Hold Me Closer - hợp tác Elton Johh - và Mind Your Business (hát cùng will.i.am). Năm 2023, cô phát hành hồi ký Người đàn bà trong tôi, tiết lộ cách bố sử dụng quyền giám hộ để kiểm soát cuộc sống, từ việc ăn uống, công việc đến con cái.

Ca sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, người gần nhất là huấn luyện viên thể hình Sam Asghari, kém cô 13 tuổi. Britney Spearshoàn tất ly hôn Sam Asghari đầu tháng 5/2024. Trước đó, cô cưới bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander và vũ công Kevin Federline. Cô có hai con Sean Preston, 20 tuổi, và Jayden James, 18 tuổi với Kevin. Năm 2023, cô có mối tình ồn ào với người giúp việc Paul Richard Soliz, được cho chia tay hồi tháng 5.

Baby one more time - Britney Spears Bản hit "Baby One More Time" của Britney Spears. Video: YouTube/ Britney Spears

Phương Thảo (theo Page Six)