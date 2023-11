Brad Pitt không muốn lên tiếng sau tin 'bị Pax Thiên chỉ trích'

Brad Pitt giữ im lặng trước tin bị con trai nuôi Pax Thiên nói là "người tồi tệ".

Trên Pagesix ngày 22/11, nguồn tin thân cận của tài tử cho biết: "Bảy năm trôi qua kể từ khi Jolie và Pitt chia tay. Thật đáng tiếc vì mọi người cố lôi trẻ em vào việc này trong khi không cần thiết nhắc lại vấn đề ở quá khứ".

Nguồn tin nói thêm tài tử chỉ quan tâm tới sự thật và sẽ tiếp tục giữ im lặng. Kể từ lúc ly hôn, anh ít nhắc đến các con trên truyền thông và chưa từng xuất hiện chung.

Theo Daily Mail hôm 21/11, Pax Thiên được cho là dùng tài khoản Instagram cá nhân để viết về Pitt năm 2020: "Chúc mừng Ngày của Cha tới kẻ khốn đẳng cấp thế giới. Cha hết lần này tới lần khác cho thấy mình là người tồi tệ, đáng khinh. Cha không hề quan tâm hay đồng cảm với bốn em của con, những người luôn luôn run rẩy, sợ hãi khi gặp cha. Cha không bao giờ hiểu được mình đã gây tổn hại thế nào cho gia đình con, bởi cha không có khả năng thấu hiểu. Cha đã khiến cuộc sống của những người thân thiết nhất với con thành địa ngục. Hãy nói với thế giới những điều gì cha muốn, nhưng một ngày sự thật sẽ được phơi bày".

Brad Pitt và các con (lần lượt từ trái qua): Pax Thiên, Shiloh, Maddox năm 2014. Ảnh: Film Magic

Cùng những dòng cảm nghĩ, Pax Thiên đăng hình tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam phụ xuất sắc cho vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood (2019). Nguồn tin cho biết tài khoản mạng xã hội này được Pax Thiên lập ở chế độ riêng tư để kết nối với bạn bè, ít khi nhắc đến cha mẹ. Cho tới nay, Pax Thiên không có tài khoản Instagram công khai với công chúng. Hiện phía Angelina Jolie không lên tiếng trước thông tin.

Nhiều năm qua, các con của cặp sao hiếm khi nhắc đến cha song được cho là không hài lòng với Pitt. Hôm 16/11, trong lúc giới thiệu bản thân với các thành viên của hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha Sorority của đại học Spelman, Zahara - em gái Pax Thiên - nói cô là "Zahara Marley Jolie", bỏ họ Pitt trong tên của mình.

Trong phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con của cặp sao năm 2021, con trai cả Maddox cung cấp lời khai chống lại nam diễn viên. Nguồn tin của US Weekly cho biết: "Maddox không dùng họ Pitt trong đơn mà chỉ dùng họ Jolie. Maddox muốn đổi họ, nhưng Angelina Jolie không ủng hộ".

Brad Pitt cùng các con Brad Pitt đi chơi cùng các con năm 2014. Video: YouTube Tony Vera

Tháng 10/2022, minh tinh nộp đơn tố cáo chồng cũ từng "bóp cổ một con và đánh vào mặt một đứa khác". Cô cho biết: "Lũ trẻ đã dũng cảm và nhanh chóng tìm cách bảo vệ lẫn nhau. Chúng cầu xin Pitt dừng lại. Tất cả sợ hãi và một số khóc lớn".

Trước đó, cặp sao cãi vã trên máy bay. Minh tinh khai chồng cũ túm tóc, lắc mạnh người, đẩy cô vào nhà tắm. Anh nổi cơn thịnh nộ với các con khi chúng lên tiếng bảo vệ mẹ. Jolie cho biết Pitt sau đó còn đổ bia, rượu vang lên người cô và các con. Theo TMZ, FBI từng điều tra anh về tội ngược đãi trẻ em song không truy cứu trách nhiệm hình sự, Pitt phủ nhận các cáo buộc.

Tài tử năm 2023. Ảnh: Wire Image

Brad Pitt, 60 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Gần đây, anh hạn chế diễn xuất để tập trung sản xuất phim. Năm 2000 đến 2005, Brad Pitt từng trải qua cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston.

Brad Pitt và Angelina Jolie kết hôn năm 2014, có sáu con chung - Maddox, 22 tuổi, Pax Thiên, 19 tuổi, Zahara, 18 tuổi - và ba con ruột - Shiloh, 17 tuổi, Knox và Vivienne, 15 tuổi. Năm 2016, minh tinh nộp đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải.

Sau khi chia tay Pitt, Jolie một mình giữ quyền nuôi sáu con, giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian bên chúng. Cô và các con thường xuyên đi chơi, dạo phố, dự sự kiện chung. Pax Thiên thân với mẹ, thường đi chơi, hỗ trợ Jolie trên phim trường và giúp minh tinh xây dựng hãng thời trang.

Thanh Giang