Pax Thiên lên phim trường cùng mẹ

ParisPax Thiên - con trai gốc Việt của minh tinh Mỹ Angelina Jolie - làm trợ lý cho mẹ khi cô quay phim "Maria".

Hôm 11/10, Jolie đi cùng hai con trai Pax Thiên và Maddox, quay phim trên cầu Pont Alexandre III và khu vực Trocadéro, phía trước tháp Eiffel. Pax Thiên đeo bộ đàm, máy ảnh, trợ giúp mẹ lúc quay. Cậu chọn áo phông, quần kaki đơn giản và thoải mái. Maddox cầm ô đứng cạnh mẹ giờ nghỉ giải lao.

Pax Thiên làm trợ lý cho Angelina Jolie trên phim trường "Maria". Ảnh: Backgrid

Trước dự án này, Jolie từng thuê Pax Thiên làm trợ lý trên phim trường Without Blood - phim do cô làm đạo diễn. Minh tinh khen con chăm chỉ, độc lập. Cậu cũng hỗ trợ mẹ ở dự án First They Killed My Father (2017) ở Campuchia, giúp êkíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường.

Không chỉ giúp mẹ ở lĩnh vực điện ảnh, Pax Thiên đang tham gia xây dựng hãng thời trang cùng Jolie. Cậu nghiên cứu cách thiết kế để trang trí văn phòng, Jolie và con gái Zahara tìm địa điểm. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 9, Jolie nói tự hào về con.

Maddox chăm sóc mẹ ở hậu trường. Ảnh: Backgrid

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM, được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi năm 2007. Hai ngôi sao đặt tên con là với ý nghĩa "bầu trời hòa bình". Pax Thiên đang theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số, với nghệ danh Embtto. Các tác phẩm của Pax Thiên đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu.

Angelina Jolie đang tập trung tối đa cho vai diễn huyền thoại opera Maria Callas trong Maria. Phần lớn phim sẽ quay ở Paris, nhấn vào những năm cuối đời của nữ ca sĩ Hy Lạp trong những năm 1970. Trước Jolie, nhiều nữ diễn viên đã đảm nhận vai này trong điện ảnh và sân khấu gồm: Fanny Ardent, Marie Laforêt, Zoe Caldwell, Monica Bellucci.

Trên trường quay, Angelina Jolie diện phong cách thập niên 1970 với khăn trùm đầu và kính gọng lớn. Ảnh: Backgrid

Maria dự kiến ra mắt năm 2024, do Pablo Larraín làm đạo diễn. Ông từng làm nhiều phim tiểu sử, trong đó có Jackie về Jackie Kennedy do Natalie Portman thủ vai, hay Spencer về Công nương Diana do Kristen Stewart đóng.

Họa Mi (theo Paris Match)