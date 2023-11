Pax Thiên từng chỉ trích Brad Pitt

Pax Thiên được cho là từng chỉ trích cha nuôi Brad Pitt, nói tài tử là "người tồi tệ" vào Ngày của Cha.

Theo Daily Mail ngày 21/11, Pax Thiên dùng tài khoản Instagram cá nhân để viết về Pitt năm 2020: "Cha liên tục cho thấy mình là người tồi tệ, không hề quan tâm hay đồng cảm với các con. Tất cả luôn run rẩy, sợ hãi khi gặp cha. Cha đã khiến cuộc sống của những người thân thiết nhất với con thành địa ngục. Hãy nói với thế giới những điều gì cha muốn, nhưng một ngày sự thật sẽ được phơi bày".

Cùng những dòng cảm nghĩ, Pax Thiên đăng hình tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam phụ xuất sắc cho vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Nguồn tin cho biết tài khoản mạng xã hội này được Pax Thiên lập ở chế độ riêng tư để kết nối với bạn bè, ít khi nhắc đến cha mẹ. Hiện phía Brad Pitt và Angelina Jolie không lên tiếng trước thông tin.

Bradd Pitt và các con (lần lượt từ trái qua): Pax Thiên, Shiloh, Maddox năm 2014. Ảnh: Film Magic

Sau khi chia tay Jolie năm 2016, tài tử chưa từng xuất hiện cạnh các con trước công chúng. Hôm 16/11, trong lúc giới thiệu bản thân với các thành viên của hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha Sorority của đại học Spelman, Zahara - em gái Pax Thiên - nói cô là "Zahara Marley Jolie", bỏ họ Pitt trong tên của mình.

Tháng 10/2022, minh tinh nộp đơn tố cáo chồng cũ từng "bóp cổ một con và đánh vào mặt một đứa khác". Cô cho biết: "Lũ trẻ đã dũng cảm và nhanh chóng tìm cách bảo vệ lẫn nhau. Chúng cầu xin Pitt dừng lại. Tất cả sợ hãi và một số khóc lớn".

Trước đó, cặp sao cãi vã trên máy bay. Minh tinh khai chồng cũ túm tóc, lắc mạnh người, đẩy cô vào nhà tắm. Anh nổi cơn thịnh nộ với các con khi chúng lên tiếng bảo vệ mẹ. Jolie cho biết Pitt sau đó còn đổ bia, rượu vang lên người cô và các con. Theo TMZ, FBI từng điều tra anh về tội ngược đãi trẻ em song không truy cứu trách nhiệm hình sự, Pitt phủ nhận các cáo buộc.

Pax Thiên ở tuổi 19. Ảnh: GC Images

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM. Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó. Anh thân với mẹ, thường đi chơi, hỗ trợ Jolie trên phim trường và giúp minh tinh xây dựng hãng thời trang.

Gần đây, anh theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số, với nghệ danh Embtto. Các tác phẩm của Pax đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu.

Angelina Jolie và các con Angelina Jolie và các con hồi tháng 6. Video:The Hollywood Fix

Brad Pitt và Angelina Jolie kết hôn năm 2014, có sáu con chung - Maddox, 22 tuổi, Pax Thiên, 19 tuổi, Zahara, 18 tuổi - và ba con ruột - Shiloh, 17 tuổi, Knox và Vivienne, 15 tuổi. Năm 2016, minh tinh nộp đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Sau khi chia tay Pitt, Jolie một mình giữ quyền nuôi sáu con, giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian bên chúng. Cô và các con thường xuyên đi chơi, dạo phố, dự sự kiện chung.

Thanh Giang