Pax Thiên giúp mẹ xây dựng hãng thời trang

Pax Thiên - con trai 19 tuổi của Angelina Jolie - hỗ trợ mẹ xây dựng hãng thời trang sắp ra mắt Atelier Jolie.

Chàng trai gốc Việt cùng mẹ và em gái - Zahara - tham gia buổi chụp hình cho tạp chí Vogue để quảng bá thương hiệu thời trang ra mắt vào tháng 11. Ở hậu trường, Pax Thiên cầm máy ảnh để tự chụp những bức hình riêng. Cậu cũng là người thực hiện video buổi chụp hình cho tạp chí Vogue.

Pax Thiên đạo diễn MV cho mẹ Video buổi chụp hình quảng bá Atelier Jolie do Pax Thiên đạo diễn. Video: Vogue

Trong bài phỏng vấn đăng tải hôm 27/9, Angelina Jolie cho biết quá trình xây dựng hãng, Pax Thiên và Zahara tham gia và hỗ trợ mẹ rất nhiều. Pax Thiên nghiên cứu cách thiết kế để trang trí văn phòng, Jolie và Zahara tìm địa điểm.

Khi chụp ảnh, Jolie chỉ cho phóng viên Vogue tấm vải bạt có logo Atelier Jolie bằng sơn phun màu trắng và thể hiện sự tự hào: "Đó là con trai tôi đang thử nghiệm đấy".

Gần đây, Pax Thiên theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số, với nghệ danh Embtto. Các tác phẩm của Pax đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu. Từ năm 2017, Pax đã hỗ trợ mẹ trên phim trường First They Killed My Father (2017) ở Campuchia. Anh giúp êkíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường.

Angelina Jolie cùng Pax Thiên và Zahara diện thiết kế của Atelier Jolie. Ảnh: Vogue

Atelier Jolie gồm dịch vụ may đo và tái chế, khu trưng bày dành cho nghệ sĩ và quán cà phê hợp tác với tổ chức người tị nạn. Minh tinh cho biết muốn xây dựng một không gian sáng tạo cùng những người cô tin tưởng, từ đó khám phá lại chính mình và hướng về tương lai.

Trên Vogue, Jolie cho biết các con là nguồn động lực và giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn: "Dạo này tôi cảm thấy hơi chán. Ở khía cạnh nào đó, tôi đánh mất chính mình trong 10 năm qua. Tôi và các con cùng chữa lành tổn thương và khẳng định bản thân. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn khi tôi làm mẹ ở tuổi 26. Việc có con đã cứu rỗi và dạy tôi cách sống khác. Tôi đã có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không nhờ khao khát sống vì các con. Tôi hy vọng bản thân là chỗ dựa an toàn và ổn định cho chúng".

Trong một cuộc phỏng vấn với People năm 2021, Jolie nói lòng tốt và sự tuyệt vời của các con đã chữa lành nỗi đau của cô. Ưu tiên của cô là hỗ trợ và phát triển tất cả khía cạnh của chúng.

Sau khi chia tay Brad Pitt năm 2016, Jolie một mình giữ quyền nuôi sáu con, giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian bên chúng. Minh tinh và các con thường xuyên đi chơi, dạo phố, dự sự kiện chung. Angelina Jolie có ba con nuôi - Maddox (22 tuổi), Pax Thiên (19 tuổi), Zahara (18 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (17 tuổi), Knox và Vivienne (15 tuổi).

Angelina Jolie và các con Angelina Jolie và các con hồi tháng 6. Video: The Hollywood Fix

Angelina Jolie 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Năm 2013, Jolie phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ mô vú có khả năng mang mầm ung thư - căn bệnh từng cướp đi tính mạng của mẹ cô năm 2007. Joile trải qua ba lần hôn nhân. Năm 2014, cô kết hôn Brad Pitt và được cả Hollywood chú ý. Cả hai từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trên thế giới. Ba năm sau, cô đệ đơn ly hôn Brad Pitt, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Minh tinh cho biết anh từng bạo hành cô và các con, tài tử phủ nhận các cáo buộc.

Thanh Giang