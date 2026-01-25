'Bóng đá Việt có quyền mơ lớn sau kỳ tích tại U23 châu Á 2026'

Hành trình của U23 Việt Nam tại đấu trường châu Á 2026 không phải là câu chuyện của sự ăn may hay khoảnh khắc nhất thời.

Dưới góc nhìn của một người hâm mộ thường xuyên theo dõi và cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam, tôi thực sự cảm thấy vinh dự, tự hào và cả bất ngờ trước hành trình của U23 Việt Nam tại đấu trường châu Á 2026. Đó không phải là câu chuyện của sự ăn may hay khoảnh khắc nhất thời, mà là kết quả của một quá trình tích lũy bền bỉ, đầy mồ hôi, nước mắt và niềm tin, kéo dài suốt gần một thập kỷ - kể từ cột mốc lịch sử năm 2018.

Nhiều người gọi hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này là "bất ngờ". Nhưng với tôi, đó là điều đã được chuẩn bị từ rất lâu. Chiến thắng cả ba ở lượt trận vòng bảng để giành vé vào Tứ kết với vị trí dẫn đầu bảng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh chiến thuật và sự lì lợm của các học trò HLV Kim Sang-sik. Trước các đối thủ vượt trội về thể hình và nền tảng đào tạo, U23 Việt Nam không vội vàng, không hoảng loạn. Chúng ta phòng ngự chặt chẽ, tổ chức kỷ luật và tận dụng chính xác khoảnh khắc hiếm hoi để kết liễu trận đấu.

Tiếp đó, trận thắng 3-2 trước U23 UAE ở Tứ kết cho thấy sự trưởng thành trong tâm lý thi đấu. Bị dẫn trước, chịu sức ép liên tục, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không buông xuôi. Họ chơi bằng niềm tin, bằng tinh thần "chưa hết giờ thì chưa hết hy vọng". Đó là thứ tinh thần mà không giáo án nào có thể dạy nếu thiếu một quá trình rèn giũa dài hơi.

Bán kết gặp U23 Trung Quốc là trận đấu đầy cảm xúc trái chiều. Việc thi đấu thiếu người đã khiến thế trận của U23 Việt Nam nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến thất bại 0-3. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào trận thua ấy, tôi cho rằng đó không phải là bước lùi, mà là một bài kiểm tra cần thiết.

Bóng đá đỉnh cao không chỉ là câu chuyện thắng - thua, mà còn là cách một đội bóng đối diện với nghịch cảnh. Việc các cầu thủ U23 Việt Nam không phản ứng tiêu cực và vẫn giữ tinh thần chiến đấu đến phút cuối cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh - điều rất hiếm ở các đội trẻ.

>> 'U23 Việt Nam thua đậm Trung Quốc vì quá tham vọng'

Sau thất bại nặng nề đó, nhiều đội bóng trẻ sẽ sụp đổ về tâm lý. Nhưng U23 Việt Nam thì không. Trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất của giải. Kết quả hòa kịch tính sau 120 phút và chiến thắng 7-6 ở loạt luân lưu không chỉ mang về tấm huy chương danh giá, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần thép của các cầu thủ trẻ. Việc các cầu thủ Việt Nam dám bước lên, dám nhận trọng trách và chiến thắng cho thấy họ đã vượt qua giới hạn "đội bóng nhỏ".

Tôi cho rằng thành công của U23 Việt Nam đến từ nhiều yếu tố: chiến lược phát triển bóng đá trẻ dài hạn (không còn làm theo kiểu chắp vá, chúng ta đã đầu tư bài bản hơn vào đào tạo trẻ, từ học viện, giải trẻ quốc nội đến việc cọ xát quốc tế thường xuyên); bản sắc lối chơi rõ ràng (chúng ta không cố sao chép châu Âu mà chọn lối chơi phù hợp: kỷ luật, pressing hợp lý, chuyển trạng thái nhanh và đề cao tinh thần tập thể); yếu tố con người (nhiều cầu thủ trẻ không chỉ có tài năng, mà còn cả khát khao cống hiến); tâm lý thi đấu được cải thiện vượt bậc (từ chỗ "sợ thua", chúng ta đã chuyển sang "không sợ đối thủ").

Hành trình của U23 Việt Nam từ 2018 đến 2026 cho thấy, thành công bền vững không đến từ phép màu, mà đến từ niềm tin, sự kiên trì và dám đi đường dài.

Điều quan trọng không phải là ta ngã bao nhiêu lần, mà là ta đứng dậy với tâm thế như thế nào?

U23 Việt Nam đã chứng minh rằng: một đội bóng không cần phải lớn về thể hình, giàu về tiềm lực, nhưng nếu có ý chí, bản sắc và niềm tin vào con đường mình chọn, thì vẫn có thể chạm tới những đỉnh cao tưởng chừng ngoài tầm với.

Và với tư cách là một người hâm mộ, tôi tin rằng hành trình ấy chưa dừng lại. Đây không phải là điểm kết thúc, mà là một lời khẳng định: bóng đá Việt Nam xứng đáng mơ những giấc mơ lớn hơn ở châu lục và thế giới.

Như Quỳnh