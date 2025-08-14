Hoài nghi án phạt vội vã U21 bóng chuyền nữ Việt Nam

Thời gian Liên đoàn bóng chuyền thế giới điều tra và xử phạt Việt Nam diễn ra trong vòng chưa đầy một ngày có đảm bảo công bằng, minh bạch?

Câu chuyện về án phạt nặng dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sau giải đấu quốc tế - xử thua ba trận vì có một cầu thủ không đủ tư cách thi đấu, mà không nói rõ danh tính và nguyên nhân - đang khiến cộng đồng người hâm mộ bóng chuyền trong nước xôn xao. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB. Đúng sai thế nào có lẽ cần chờ thêm thời gian kết luận. Tuy nhiên, là một người theo dõi bóng chuyền trong nước, bản thân tôi cũng có nhiều thắc mắc xung quanh vụ việc này:

Đầu tiên, quy trình từ lúc điều tra và ra án phạt diễn ra trong chưa đầy một ngày của FIVB đặt ra nhiều dấu hỏi về tính công bằng, minh bạch. FIVB tuyên bố: "Một cầu thủ Việt Nam vi phạm 'tư cách thi đấu", nhưng không nói rõ đó là ai, vi phạm gì, dựa trên tiêu chí nào? Với những vấn đề phức tạp như doping hay giới tính – vốn cần xét nghiệm và đối chiếu nhiều lớp – liệu 20 tiếng có đủ để đảm bảo tính chính xác và công bằng?

Sau đó, FIVB lại ngay lập tức hủy kết quả 3 trận thắng của Việt Nam mà không giải thích chi tiết, không công khai quy trình. Cách xử lý có phần vội vã và áp đặt như vậy liệu có đảm bảo tính khách quan hay đang đẩy Việt Nam vào thế bị động khi mọi chuyện đã rồi, không kịp kháng cáo?

Tôi không phủ nhận: thể thao đỉnh cao cần kỷ luật nghiêm minh. Nhưng nghiêm không có nghĩa là vội. Với những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự tuyển quốc gia, quyền lợi cá nhân, và cả sự nghiệp của VĐV, minh bạch và thời gian điều tra đầy đủ là điều tối thiểu. Vậy tại sao FIVB lại xử U21 Việt Nam nhanh đến mức kỷ lục? Có phải vì vòng đấu tiếp theo sắp diễn ra, nên công bằng bị "tinh giản" để kịp lịch thi đấu?

Một khía cạnh khác cũng cần làm rõ, đó là trách nhiệm của VFV trong việc kiểm tra và đảm bảo tư cách thi đấu của các VĐV trước khi dự giải. Việc này có được thực hiện ở các giải đấu trong nước không? Nếu có, Liên đoàn Bóng chuyền Việt nam nên minh bạch và công khai rõ ràng, để tránh những luồng dư luận mơ hồ, ngay cả trong nước cũng không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Dù kháng cáo thành công hay không, thiệt thòi về kết quả của U21 Việt Nam tại giải thế giới năm nay là không thể bù đắp. Cơ hội vào nhóm tranh huy chương đã mất, và đó là một vết gợn trong lần đầu tiên chúng ta góp mặt ở sân chơi này. Đây cũng là bài học: cần chủ động nắm rõ mọi quy định quốc tế, xây dựng quy trình kiểm tra, xác minh tư cách VĐV ngay từ trong nước, để khi bước ra thế giới, chúng ta không bị động và không phải trả giá bằng mồ hôi, công sức và ước mơ của cả một tập thể.

VFV đã xin tham vấn từ các cơ quan chức năng, luật sư để gửi văn bản khiếu nại chính thức đến FIVB. Họ cũng đề nghị được giải thích rõ hơn các điều khoản vi phạm để đảm bảo quyền lợi VĐV và uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Hữu Bằng