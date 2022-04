Bốn hành động trên bàn ăn thể hiện tính cách con người

Ăn uống không đơn thuần là chuyện đụng thìa, đũa mà còn là nét văn hóa và thể hiện sự tu tâm dưỡng tính của một người.

Người xưa nói "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" hay "Học ăn, học nói, học gói, học mở" để chỉ tầm quan trọng của thói quen ăn uống. Vì thế cha ông ta thường quan sát mọi người trên bàn ăn, bởi có thể đại khái nhìn ra tính cách của một người chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngày nay, tuy các quy tắc trên bàn ăn không còn quá khắt khe, song nếu bạn muốn nhanh chóng nhìn thấy tính cách của một người thì cũng có thể mời họ đi ăn. Những người có bốn hành vi sau đây trên bàn ăn thường có tính xấu và không nên gần gũi.

Coi thường phục vụ

Có câu "Thái độ của một người đối với người phục vụ chính là thái độ của anh ta với bạn ngày tháng sau".

Có một kiểu người bắt nạt người yếu thế và kiêng dè người mạnh. Với người có địa vị cao, họ xun xoe, chào hỏi, còn nếu gặp phải người có địa vị thấp hơn mình, họ sẽ tìm cách bắt nạt.

Hạch sách, dùng lời lẽ nặng và thái độ không tôn trọng người phụ vụ nhà hàng là một dấu hiệu như thế. Họ đang muốn thỏa mãn cái hơn người của mình bằng việc chà đạp lên người khác. Nếu thấy một người như vậy, đừng nên quá thân thiết. Hiện họ đang đối tốt với bạn vì lợi ích, nhưng không chân thành và sẽ có một lúc không còn tôn trọng bạn nữa.

Bới đĩa thức ăn

Có một điều hầu hết các bậc cha mẹ thường dạy con khi còn nhỏ, đó là không được bới tung đĩa thức ăn.

Con người có nhiều khả năng lộ bản chất nhất khi được thư giãn. Ăn uống chính là một khoảng thời gian thư giãn như thế. Dù mỗi người có một khẩu vị khác nhau và kén ăn cũng không phải việc gì quá đáng, nhưng kén chọn món ăn trên bàn lại cho thấy tính cách không tốt.

Bạn có thể không ăn món mình không thích nhưng không thể hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của người khác mà đảo tung đĩa thức ăn theo ý muốn. Người đảo, bới món ăn tìm thứ mình thích là người ích kỷ.

Thói quen ăn uống tiết lộ tính cách của một người. Ảnh: Sohu

Ham mê rượu chè

Thái độ khi say rượu cũng có thể nhìn ra bản chất một người, bởi các hành vi khi say là bản năng. Có người yên lặng, có người nói nhảm, có người lại phát điên quậy phá.

Người trầm lặng khi say thường không muốn gây phiền phức cho người khác, có chuyện gì sẽ tự mình giải quyết. Còn những người nói nhảm sau khi say sẽ không thể giữ được bí mật của mình. Những người nóng tính, quậy phá khi say là tiềm ẩn mối nguy, tránh ở bên họ vì rất dễ bị lôi kéo vào xích mích, gây gổ, thậm chí đánh nhau với người khác.

Khi kết bạn, tốt nhất không nên thân với những người ham mê rượu chè.

Trốn tránh trả tiền

Có không ít người luôn "lẩn như chạch" khi đến giờ trả tiền ăn. Để xem một người có đáng tin cậy và tình bạn sâu sắc hay không, cần phải xem người đó có rộng lượng và chân thành không. Những người hào phóng không quan tâm đến thiệt hơn, sẽ không kiếm cớ rời đi khi thanh toán. Những người chân thành cũng sẽ không dùng hóa đơn để thử lòng lẫn nhau.

Việc giành trả tiền không phải là thể hiện, mà là sự khẳng định tình cảm. Chủ động trả tiền không hẳn vì biết người kia thiếu tiền, mà coi trọng mối quan hệ này, cuộc gặp này hơn cả tiền bạc.

Tóm lại, chi tiết thấy tính cách, chuyện nhỏ cho thấy lòng người. Nếu bạn gặp bốn kiểu người trên, giữ khoảng cách là khôn ngoan nhất.

Bảo Nhiên (Theo 163)