Bộ trưởng Xây dựng: Cần sớm mở rộng trục nối TP HCM - Long Thành lên 12 làn

Bộ trưởng Xây dựng đề nghị mở rộng trục xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 và 51 lên 12 làn và nâng cấp toàn tuyến Vành đai 3 đạt chuẩn cao tốc để kịp đồng bộ hạ tầng khi sân bay Long Thành khai thác.

Đề nghị được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đưa ra khi kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm ở phía đông TP HCM ngày 9/3. Theo ông nơi này hiện có lưu lượng phương tiện rất lớn và dự báo tiếp tục tăng nhanh. Đây cũng là hướng chính kết nối TP HCM với sân bay Long Thành thông qua hành lang xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - quốc lộ 51.

Trong bối cảnh cảng hàng không lớn nhất cả nước sắp đưa vào khai thác, ông Minh đề nghị TP HCM và các địa phương liên quan tập trung hoàn thành giai đoạn một Vành đai 3 trong năm nay để bổ sung hạ tầng kết nối sân bay. Song song đó, thành phố cần sớm nghiên cứu phương án nâng cấp toàn tuyến Vành đai 3 đạt tiêu chuẩn cao tốc, bảo đảm năng lực khai thác lâu dài.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (nón xanh) và Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra khu vực thi công nút giao Tân Vạn thuộc Vành đai 3, ngày 9/3. Ảnh: Giang Anh

Trên tuyến Vành đai 3, nút giao Tân Vạn được đánh giá giữ vai trò then chốt trong việc liên kết các trục giao thông chính khu đông TP HCM. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hạng mục quan trọng này.

"Nếu ngồi đếm, mật độ xe ở Tân Vạn có thể nhiều nhất cả nước", ông Minh nói, cho rằng khi hoàn thành, nút giao sẽ góp phần giảm ùn tắc và giúp các tuyến Vành đai 3, tương lai là Vành đai 4 kết nối thông suốt, phát huy hiệu quả đầu tư toàn mạng lưới.

Để đồng bộ hạ tầng khu vực, Bộ trưởng cũng đề nghị sớm nghiên cứu nâng cấp trục xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - quốc lộ 51, vốn là hành lang vận tải chính từ TP HCM đi Đồng Nai và kết nối sân bay Long Thành. Theo định hướng, tuyến này cần được mở rộng lên 12 làn xe, gồm 10 làn cơ giới và hai làn hỗn hợp để đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Nút giao Tân Vạn nhìn từ trên cao, ngày 9/3. Ảnh: Giang Anh

Hiện TP HCM đã triển khai dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai, do đó cần sớm hoàn thiện để đồng bộ hạ tầng phía thành phố. Trong khi đó, quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai đang khai thác 8 làn xe nên cũng cần nghiên cứu mở rộng thêm nhằm bảo đảm năng lực thông hành khi sân bay đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết tiến độ chung dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn thành phố, đặc biệt là nút giao Tân Vạn, đang được kiểm soát tốt. Cùng với việc hoàn thành giai đoạn một của dự án, TP HCM cũng nghiên cứu phương án mở rộng toàn tuyến theo quy hoạch để đạt tiêu chuẩn cao tốc.

Theo ông Cường, trước đây Vành đai 3 được chia thành nhiều đoạn và triển khai ở các thời điểm khác nhau nên quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật một số đoạn chưa đồng bộ, có thể ảnh hưởng đến năng lực khai thác khi đưa vào sử dụng. Thành phố đang đề xuất nâng cấp tuyến từ 4 lên 8 làn xe theo quy hoạch hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.000 tỷ đồng.

"Giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh từ đầu nên việc nâng cấp sẽ thuận lợi hơn", ông Cường nói và cho rằng thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu chi tiết cơ cấu nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương, cùng lộ trình thực hiện phù hợp.

Mạng lưới giao thông kết nối TP HCM với sân bay Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ngoài Vành đai 3, TP HCM cho biết dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 theo hình thức BOT hiện phần lớn đã hoàn thành, chỉ còn đoạn qua địa bàn Bình Dương trước đây chưa xong do vướng giải phóng mặt bằng. Thành phố đang phối hợp với nhà đầu tư và các bên liên quan tháo gỡ để sớm hoàn thiện toàn tuyến.

Một thuận lợi khác là cầu Đồng Nai đang được xem xét bàn giao cho TP HCM quản lý. Việc này giúp thống nhất đầu mối điều hành giao thông trên trục xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 kết nối với quốc lộ 51, qua đó tăng cường kết nối đến sân bay Long Thành.

Trong chương trình kiểm tra cùng ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đến khảo sát dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là hai trục cao tốc quan trọng kết nối sân bay Long Thành và bổ sung hạ tầng giao thông liên vùng Đông Nam Bộ.

Giang Anh