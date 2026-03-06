Đề xuất mở rộng Vành đai 3 TP HCM rộng gấp đôi

TP HCM đề xuất nâng cấp toàn tuyến Vành đai 3 từ 4 lên 8 làn cao tốc hoàn chỉnh, nhằm đồng bộ giữa các phân đoạn đã khai thác và đang thi công sắp hoàn thành.

Thông tin nêu trong công văn UBND TP HCM vừa gửi Bộ Xây dựng xem xét, sau khi Thủ tướng yêu cầu rà soát, nâng cấp các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ giai đoạn một.

Theo UBND TP HCM, tuyến Vành đai 3 đi qua thành phố, Đồng Nai và Tây Ninh, được quy hoạch 8 làn xe với vận tốc 100 km/h. Tuyến dài khoảng 130 km, chia thành nhiều phân đoạn do các chủ đầu tư khác nhau triển khai.

Đoạn cầu cạn Vành đai 3 qua khu đông TP HCM đã trải nhựa, tháng 2/2026. Ảnh: Hạ Giang

Hiện một số đoạn đã khai thác như Mỹ Phước – Tân Vạn qua Bình Dương cũ với 6 làn xe, cầu Nhơn Trạch quy mô 4 làn. Ngoài ra, gần 40 km cao tốc Bến Lức – Long Thành đi trùng hướng tuyến Vành đai 3 đang được thi công, gồm 4 làn chính và 2 làn dừng khẩn cấp.

Phần còn lại dài hơn 76 km đang được các địa phương đầu tư theo quy mô phân kỳ 4 làn cao tốc hạn chế, mỗi làn rộng 3,75 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, chỉ bố trí các điểm dừng cách nhau trung bình khoảng 5 km. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng đã thực hiện theo quy mô 8 làn hoàn chỉnh.

Theo đánh giá của TP HCM, quy mô đầu tư toàn tuyến hiện chưa đồng bộ, một số đoạn chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đường cao tốc, ảnh hưởng năng lực lưu thông. Thành phố đưa ra hai phương án nâng cấp nhưng kiến nghị mở rộng toàn tuyến lên 8 làn cao tốc, bao gồm cả các đoạn đã khai thác và đang thi công. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.000 tỷ đồng.

Đối với hệ thống đường song hành hai bên, các địa phương có tuyến đi qua sẽ nghiên cứu quy mô và thời điểm đầu tư phù hợp.

Hướng tuyến Vành đai 3 TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng

Vành đai 3 TP HCM là dự án đường bộ có quy mô lớn nhất đang triển khai ở khu vực phía Nam. Ngoài các đoạn đã hoàn thành, phần dài hơn 76 km do các địa phương thực hiện có tổng vốn hơn 75.300 tỷ đồng, gồm nhiều dự án thành phần về giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Dự án khởi công tháng 6/2023. Đến nay tổng thể đạt khoảng 70% khối lượng và dự kiến thông xe toàn tuyến vào giữa năm nay.

Giang Anh