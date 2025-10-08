Cao tốc TP HCM - Long Thành rào chắn để thi công mở rộng

Từ ngày 9/10, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hạn chế tốc độ xe, rào chắn nhiều đoạn để chuẩn bị thi công mở rộng.

Theo Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý cao tốc), ngày mai, một đoạn hàng rào sẽ được lắp đặt trước theo hướng TP HCM đi Đồng Nai, chiếm một phần làn dừng khẩn cấp. Sau đó, dựa theo tiến độ dự án mở rộng, rào chắn sẽ lắp dựng dọc phạm vi thi công, theo cả hai hướng cao tốc. Hàng ngày, VECE cập nhật các vị trí và thông báo trên kênh VOV Giao thông để tài xế nắm thông tin.

Tại các đoạn rào chắn, đơn vị thi công bố trí biển báo hạn chế tốc độ tối đa 60 km/h, kết hợp các biện pháp phân luồng từ xa nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc.

Xe ùn ứ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tháng 9/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây khởi công ngày 19/8, thực hiện theo diện khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng. Phạm vi nâng cấp dài gần 22 km, từ nút giao Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Do thiếu mặt bằng, phương án thi công mở rộng buộc sẽ tận dụng một phần làn khẩn cấp.

Để giảm ảnh hưởng, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong phân luồng, bố trí mặt bằng tiết kiệm diện tích. Nhân sự, thiết bị ra vào công trường được quản lý nghiêm ngặt. Trên tuyến, hệ thống biển báo, người điều tiết sẽ phân luồng từ xa. Vật liệu, thiết bị tập kết ở vị trí hợp lý; phế thải được vận chuyển đi ngay, kèm biện pháp chống bụi, chống ồn... Đặc biệt, việc lao lắp dầm chỉ thực hiện ban đêm, 22h đến 5h hôm sau, khi lưu lượng xe thấp.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, hiện có quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp. Tuyến kết nối TP HCM với Đồng Nai, hiện bình quân 60.000-70.000 lượt xe mỗi ngày, thường xuyên quá tải dịp cuối tuần và lễ Tết.

Theo VECE, dù đã nghiên cứu kỹ phương án thi công, song đây là trục huyết mạch cửa ngõ TP HCM nên khó tránh khỏi ùn tắc. Chủ đầu tư mong nhận được sự chia sẻ của người dân và doanh nghiệp để dự án đảm bảo tiến độ.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng sẽ cơ bản hoàn thành cuối 2026, riêng cầu Long Thành xong quý 1/2027. Khi khai thác, công trình giảm ùn tắc cửa ngõ phía đông TP HCM, đồng thời tăng kết nối sân bay Long Thành - dự kiến hoạt động từ giữa năm 2026.

Giang Anh