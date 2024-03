Bộ trưởng Văn hóa Singapore mê nhạc Taylor Swift

Ông Edwin Tong - Bộ trưởng Văn hóa Singapore - cho biết là fan của Taylor Swift, thuộc nhiều ca khúc của cô.

Trong video phỏng vấn với AsiaOne, khi phóng viên hỏi "Nghe nói ông là một Swifties" (từ chỉ cộng đồng fan của nữ ca sĩ), Bộ trưởng trả lời: "Tôi không chắc mình có phải Swifties không, nhưng tôi rất yêu các bài hát của cô ấy".

Ông cho biết đã cùng con gái - một fan cuồng của Taylor Swift - làm một số vòng tay tình bạn (friendship bracelet). Những chiếc vòng kết tên một số ca khúc yêu thích của ông Tong và con gái. Việc xâu vòng được nhiều fan của Taylor Swift hưởng ứng, vì trong ca khúc You’re on Your Own, Kid, cô viết: "Hãy làm những chiếc vòng tay tình bạn. Giữ lấy khoảnh khắc này và tận hưởng nó".

Bộ trưởng Văn hóa Singapore thử thách nhớ lời nhạc Taylor Swift Bộ trưởng Văn hóa Singapore chơi thử thách nhớ lời các ca khúc của Taylor Swift. Video: AsiaOne

Ông cũng tham gia thử thách nhớ lời các ca khúc của Taylor Swift, đoán được bài 22, We Are Never Ever Getting Back Together, Love Story. Với bài You Belong With Me, ông nhớ giai điệu nhưng không đoán chính xác lời.

Trong một video khác trên kênh Mothership, ông Tong nói: "Tôi yêu các ca khúc, yêu âm nhạc của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy là người viết nhạc thông minh". Ông cho biết Taylor Swift luôn hiện diện trong gia đình bởi ba con gái ông đều là fan cứng của cô. Bộ trưởng thích nhất album Lover và ca khúc All Too Well.

Bộ trưởng Văn hóa Singapore thử thách hát nhạc Taylor Swift Bộ trưởng Văn hóa Singapore hát một số ca khúc của Taylor Swift. Video: mothership

Edwin Tong, 55 tuổi, hiện giữ chức Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore. Ông là người dẫn đầu một phái đoàn đến Los Angeles một năm trước để gặp gỡ các nhà tổ chức sự kiện và mời Taylor Swift tới Singapore biểu diễn.

"Khi gặp đại diện của Taylor Swift, chúng tôi đã rất nhanh nhìn thấy cơ hội vì lúc đó cô ấy chưa công bố thời gian cho tour quốc tế. Chúng tôi đề xuất Singapore là một điểm dừng chân và tìm hiểu chúng tôi có thể làm gì để đáp ứng tiêu chí, như thời gian và địa điểm", ông Tong nói, theo Straist Times.

Sau chuyến đi của ông Tong, Singapore và đại diện của Taylor Swift đã ký thỏa thuận vào tháng 5/2023. Tới tháng 6, thông tin về concert được công bố. Hơn 300.000 vé cho sáu đêm diễn đầu tháng 3/2024 đã bán hết. Singapore chi một khoản tài trợ để thuyết phục Taylor Swift mở concert tại quốc gia này, trở thành điểm dừng chân duy nhất của cô ở Đông Nam Á.

Straits Times dẫn nhận định các chuyên gia kinh tế ước tính rằng tour diễn của Taylor Swift có thể thúc đẩy nền kinh tế Singapore tăng 500 triệu USD từ doanh thu du lịch. Singapore gần đây được nhiều nghệ sĩ lớn như Blackpink, Coldplay và Ed Sheeran chọn làm nơi biểu diễn.

'Biển người' xem concert Taylor Swift ở Singapore "Biển người" xem concert Taylor Swift ở Singapore, tối 2/3. Video: Nguyễn Minh Hiền

Show đầu tiên của Taylor Swift diễn ra tối 2/3, mang đến bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc, hút khoảng 60.000 khán giả. Cô sẽ hát thêm vào ngày 3, 4/3 và 7, 8, 9/3.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn gây tiếng vang của Taylor Swift, diễn ra tại nhiều châu lục. Tháng 10/2023, Taylor thành tỷ phú nhờ thành công của tour. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của cô là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc. Cô kết thúc show gần nhất ở Sydney, Australia hôm 24/2.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.