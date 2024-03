Bữa tiệc âm nhạc của Taylor Swift ở Singapore

Hàng chục nghìn fan xúc động, nhiều người rơi nước mắt, khi lần đầu xem concert The Eras Tour của Taylor Swift ở Singapore, hôm 2/3.

Trang Zula nhận xét show diễn đẹp như một giấc mơ, khiến khán giả choáng ngợp ngay từ những phút đầu. Khi những giai điệu của Cruel Summer vang lên và các vũ công xuất hiện cùng những cánh quạt khổng lồ, toàn bộ Sân vận động quốc gia Singapore vỡ òa trong tiếng reo hò.

'Biển người' xem concert Taylor Swift ở Singapore "Biển người" xem concert Taylor Swift ở Singapore, tối 2/3. Video: Nguyễn Minh Hiền

Cô nói với khán giả: "Các bạn khiến tôi cảm thấy như mình được chơi đùa trước 60.000 người tối nay". Taylor Swift đã giữ tinh thần vui vẻ để "chơi đùa" cùng người hâm mộ của mình trong suốt hơn ba tiếng. Ca sĩ hát, nhảy, chơi nhạc cụ với nguồn năng lượng tự nhiên, thoải mái, giống như câu cô từng viết trong bài Long Live: "Vào đêm nay, ta nhảy múa như thể biết rằng đời ta sẽ chẳng còn giống như xưa nữa".

Các tiết mục của show được giữ nguyên nhưng vẫn khiến khán giả xem trực tiếp ngỡ ngàng bởi độ hoành tráng, với cung bậc cảm xúc khi mạnh mẽ, lúc lại sâu lắng. The Eras Tour khắc họa trọn vẹn chân dung ngôi sao âm nhạc đương đại, với những mảng màu đa sắc. Ba tiếng đồng hồ phần nào phản ánh 18 năm sự nghiệp của ca sĩ, về "kỷ nguyên" âm nhạc cô tạo dựng cho riêng mình, đúng như tên gọi của concert - The Eras Tour. Trong suốt thời gian diễn ra show, nhiều khán giả khóc, cười cùng Taylor.

Những ca khúc country như Fearless, You Belong With Me và Love Story gợi nhớ hình ảnh "công chúa nhạc đồng quê" một thời, đưa khán giả hoài niệm về những mối tình thuở thơ ngây. Ca sĩ khiến khán giả lắc lư theo giai điệu vui vẻ của Black Space, Style và bùng nổ với Ready for It hay Look What You Made Me Do. Folklore và Evermore - hai album có nhiều ca khúc được Taylor Swift chọn trình diễn - thể hiện kỹ năng sáng tác vượt trội của ca sĩ. Các tiết mục The Last Great American Dynasty hay Willow được dàn dựng như một sân khấu Broadway.

Với phần Surprising songs (biểu diễn bất ngờ các ca khúc nằm ngoài nhạc mục), cô đàn guitar, hát mash-up Mine và Starlight. Hai ca khúc lần lượt nằm trong album Speak Now (2010) và Red (2012). Cô cũng đệm piano và hát I Don't Wanna Live Forever - nhạc phim Fifty Shades Darker - và Dress (bài hát ra mắt năm 2017).

Taylor Swift ở Eras Tour ngày 2/3. Ảnh: Panda Doan

Concert kết hợp hài hòa các yếu tố, từ âm thanh, ánh sáng, thời trang, cách dàn dựng với kỹ năng làm chủ sân khấu của Taylor Swift. Nhiều khoảnh khắc trong The Eras Tour đã trở thành biểu tượng với cộng đồng fan của ca sĩ. Đó là màn vũ đạo cùng ghế gợi cảm của Vigilante Shit hay những bước nhảy vui vẻ trong Karma. Đó cũng là khi cô mặc bộ áo liền quần bất đối xứng của Roberto Cavalli, tái hiện hình ảnh "rắn chúa" của album Reputation. Hay mỗi khi kết thúc phần Surprising songs, sân khấu sẽ xuất hiện hồ nước bằng hiệu ứng 3D, ca sĩ sẽ nhảy xuống, "bơi" qua phía khán giả.

Bỏ hàng chục triệu đồng sang Singapore gặp thần tượng, nhiều fan Việt cho biết mãn nguyện vì giấc mơ thành hiện thực. Nguyễn Minh Hiền, 40 tuổi, TP HCM, quyết định sang Singapore xem đêm nhạc ba ngày trước khi sự kiện diễn ra. Hiền chấp nhận bỏ thêm 300 USD chênh lệch giá vé ban đầu để có thể tận hưởng cảm giác nghe Taylor hát trực tiếp. Sau concert, cô cho biết thêm yêu mến Taylor vì ca sĩ lao động nghiêm túc, chỉnh chu, đặt trái tim vào từng chi tiết nhỏ nhất.

Giống nhiều khán giả khác, Minh Hiền ấn tượng đoạn Taylor nhắc về gia đình, nhất là mẹ và bà. Ca sĩ bật mí mẹ từng lớn lên ở Singapore, khiến nhiều người phấn khích ồ lên. Cô đàn và hát bài Marjorie nói về bà một cách dạt dào cảm xúc. "Hóa ra đất nước Singapore lại có nhiều sự gần gũi với Taylor đến vậy. Đó có thể là một trong những lý do cô chọn nơi đây là điểm đến của tour", Minh Hiền nói.

Quỳnh Nga, 33 tuổi, Hà Nội, cho biết khâu tổ chức chặt chẽ, văn minh. "Sân vận động sạch sẽ, có bán nước và đồ ăn nên rất tiện lợi. Đội ngũ nhân viên an ninh đông, có mặt ở nhiều nơi nên không xảy ra tình trạng lộn xộn. Show kết thúc khoảng 22h30, mọi người đều nhanh chóng tìm được các phương tiện công cộng để di chuyển", Quỳnh Nga nói.

Đức Việt, 30 tuổi, Hà Nội, ấn tượng với sự cuồng nhiệt từ các fan của Taylor Swift. Trong sân vận động, họ cổ vũ hết mình từng phút giây. Nhiều người không mua được vé hoặc có vé xem các buổi biểu diễn sau, tụ tập ở ngoài sân, hát vang các ca khúc của ca sĩ.

Khán giả Nguyễn Minh Hiền chụp ảnh kỷ niệm với không gian của concert trước khi đêm nhạc diễn ra. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Show ngày 2/3 là đêm diễn đầu tiên trong chuỗi concet sáu ngày của Taylor Swift ở Singapore. Cô sẽ hát thêm vào ngày 3, 4/3 và 7, 8, 9/3.

The Eras Tour là sự kiện diễn gây tiếng vang của Taylor Swift, diễn ra tại nhiều châu lục. Tháng 10/2023, Taylor thành tỷ phú nhờ thành công của chuyến lưu diễn. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của cô là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc. Cô kết thúc show gần nhất ở Sydney, Australia hôm 24/2.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989.Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.

Hà Thu - Tân Chi