Bộ Tài chính đang xây quy trình cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo hướng dẫn về bộ tiêu chí và quy trình cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thông tin này được ông Hà Duy Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết tại họp báo, chiều 3/10. Ông Tùng cho biết việc chào bán, phát hành và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát và lộ trình.

"Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang soạn thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí và quy trình cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép", ông nói.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về vốn, cơ cấu tổ chức... sẽ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức sàn giao dịch. Hiện một số doanh nghiệp muốn lập sàn giao dịch tài sản số như CAEX, TCEX hay VIXEX. Ngoài ra, MB, VPBank và SSI cũng muốn tham gia sân chơi này.

Đồng xu biểu trưng của Bitcoin - tiền số lớn nhất thế giới. Ảnh: Bảo Lâm

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay sau khi Nghị quyết 5 ban hành, Bộ xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều đầu việc, trong đó có chính sách thuế, kế toán liên quan đến tài sản mã hóa.

Đến nay, chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa. Song theo Thứ trưởng, một số đơn vị bày tỏ quan tâm, trao đổi kỹ thuật để nắm rõ điều kiện, yêu cầu trước khi họ gửi đề xuất.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ nhanh chóng ban hành quy định cụ thể để tạo cơ sở pháp lý, đồng thời kỳ vọng sớm có doanh nghiệp đăng ký tham gia. Khi đó, Bộ sẽ cùng các cơ quan liên quan xem xét, phê duyệt.

Một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Con số này cao gấp 3 lần vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần nếu so với công ty vận tải hàng không.

Theo báo cáo mới đây của Chainalysis, giá trị giao dịch tiền số on-chain tại Việt Nam ước tính đạt quanh 220-230 tỷ USD (tương đương 5,8-6 triệu tỷ đồng) trong giai đoạn tháng 7/2024-6/2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 600 triệu USD (gần 16.300 tỷ đồng) tiền số được giao dịch.

Chainalysis so sánh dữ liệu của giai đoạn tháng 7/2024-6/2025 với cùng thời điểm một năm trước đó, cho thấy dòng tiền giao dịch tại Việt Nam tăng 55%. Mức này thấp so với tăng trưởng 3 chữ số của các nước như Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên theo nhóm chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang là một thị trường trưởng thành, nơi tiền số "ăn sâu" vào kiều hối và hoạt động tài chính hàng ngày.

Liên quan tới nâng hạng thị trường chứng khoán, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết nhà điều hành đã triển khai các giải pháp để phát triển thị trường bền vững, đáp ứng yêu cầu, chiến lược phát triển.

"Chúng tôi đánh giá quá trình này thực hiện tốt và hiệu quả", ông nói, khẳng định cơ quan này tiếp tục phối hợp với tổ chức xếp hạng để có kết quả đánh giá khách quan, minh bạch, công bằng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng nói thêm dù kết quả thế nào, quan điểm nhất quán của cơ quan quản lý là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch và bền vững. "Việc nâng hạng là bước khởi đầu, sau đó còn phải duy trì vị thế và hướng tới mức cao hơn để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường vốn phát triển", ông nói.

Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được Chính phủ phê duyệt đầu tháng 9. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell ngay trong năm 2025.

Để được nâng hạng, Việt Nam phải thỏa mãn 9 tiêu chí lớn bắt buộc và 2 tiêu chí mang tính tham khảo không bắt buộc. Các tiêu chí này phải được tổ chức xếp hạng thị trường xem xét trên cơ sở đánh giá qua trải nghiệm thực tế và phản hồi tích cực của nhà đầu tư nước ngoài.

FTSE Russell là một trong những công ty quan trọng thuộc sở hữu của Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG). FTSE Russell cung cấp dịch vụ chỉ số, dữ liệu và phân tích thị trường. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng sử dụng gồm các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu. Theo Bộ Tài chính, tổng quy mô vốn hóa thị trường đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024.

Phương Dung