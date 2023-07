Bố mẹ tôi mua đất xây nhà tiền tỷ chỉ với 100 triệu đồng

Nếu bố tôi không quyết tâm có lẽ bây giờ bố mẹ tôi vẫn đi thuê và chẳng biết khi nào có thể mua được đất.

Tôi tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm từ tháng 7/2012 với mức lương cơ bản 7 triệu đồng. Bố mẹ tôi làm nghề rửa xe, có thuê một mảnh đất vừa làm lán để ở vừa để máy móc và làm sân rửa. Khoảng cuối tháng 11/2015, bố mẹ tôi quyết định mua mảnh đất ngay bên cạnh quán. Mảnh đất dài, ba mặt thoáng thuận tiện cho công việc hiện tại của bố mẹ tôi. Do nhà cũ chật chội và chủ đất đang cho nhà tôi thuê đòi tăng tiền thuê đất và làm khó dễ công việc nên bố mẹ tôi rất quyết tâm mua.

Mảnh đất từng được thuê làm chỗ rửa xe. Ảnh: NVCC

Khi đó bố mẹ tôi chỉ có khoảng 100 triệu đồng. Bố tôi vay thêm khoảng 100 triệu đồng từ người thân. Lúc đó tôi có khoảng 200 triệu và anh rể cho vay 50 triệu đồng (chị gái tôi là giáo viên, lại mới ra trường 2 năm nên cũng không tích lũy được nhiều). Tôi quyết định vay thêm ngân hàng với hình thức vay tín chấp. Được khoảng 6 tháng lương là 72 triệu đồng do lúc này lương cơ bản của tôi đã tăng lên thành 12 triệu đồng. Tôi vay với 36 tháng, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi khoảng gần 3,6 triệu đồng. Tổng cộng có 520 triệu đồng tiền mặt. Tôi đặt cọc 20 triệu đồng trước rồi đem 500 triệu đồng gửi tạm ngân hàng. Lúc này tôi không biết xoay sở đâu ra 300 triệu đồng còn thiếu.

Bố tôi có tham khảo cán bộ địa chính về lô đất này và được biết do mảnh đất này sổ đỏ không ghi rõ kích thước cụ thể dài rộng nên cần cán bộ địa chính về đo đạc lại. Do là lô góc nên dư ra một ít chiều rộng và chiều dài so với sổ cũ, nên diện tích dư thêm 8 mét vuông so với sổ đỏ. Điều đó có nghĩ là nhà tôi phải đóng thuế thêm 40 triệu đồng. Cộng với tiền làm sổ mới khoảng 13 triệu đồng. Tổng cộng nhà tôi phải trả thêm hơn 50 triệu đồng nữa so với giá 800 triệu đồng chủ đất yêu cầu. Tuy nhiên do vị trí đẹp và diện tích rộng, bố tôi vẫn quyết tâm mua.

Bố mẹ tôi rất thích mảnh đất này. Ảnh: NVCC

Ngay sau khi đặt cọc, bố tôi tiến hành thuê thợ về xây nhà. Ngôi nhà cấp 4 rộng 75 mét vuông với gia đình tôi thực sự là một cơ ngơi. Ngày hoàn thiện xong cũng là gần Tết. Bố mẹ tôi dọn lên nhà mới với niềm vui khôn xiết dù số tiền còn thiếu mua đất cộng thêm số tiền xây nhà là cả một gánh nặng.

Thật may là do có chút rắc rối khi đi xin chữ ký của chủ hộ liền kề, đến tận qua tết nhà tôi và chủ đất vẫn chưa thương lượng để có được chữ ký của chủ hộ liền kề. Lúc này tôi tích lũy thêm được khoảng 50 triệu đồng từ lương và thưởng, tôi dự định dùng số tiền để trả tiền thuế và làm sổ đỏ mới.

Sau Tết chủ đất gọi điện yêu cầu trả tiền dù chưa có chữ ký của hộ liền kề. Tôi viện lý do đó cộng với việc đang đi công tác nước ngoài để từ chối. Đến giữa tháng 3/2016, tôi về nước và thanh thanh toán cho chủ đất sau khi đã thương lượng được với chủ hội liền kề và làm hồ sơ công chứng. Tôi rút tiền từ ngân hàng trả cho chủ đất 500 triệu đồng và thương lượng khi nào có sổ đỏ sẽ thanh toán nốt số còn lại.

Sau khi nộp hồ sơ công chứng xong, tôi quay lại Hà Nội làm việc và tìm phương án vay số tiền 300 triệu đồng còn lại. Tôi có hỏi vài người quen đồng nghiệp nhưng đa số cũng đều đang vay mua nhà đất. Tôi nhờ bạn thân vay ngân hàng với hình thức tín chấp. Thật may bạn tôi mới chuyển công ty nên lương cơ bản tăng, lại được ngân hàng cho vay 9 tháng lương nên tôi vay được 150 triệu đồng. Tôi cũng vay với thời gian 24 tháng, mỗi tháng trả cả gốc và lãi là 7,4 triệu đồng. Lúc này lương tôi vẫn ở mức 12 triệu đồng nhưng mỗi tháng phải trả nợ 11 triệu đồng. Tuy nhiên do công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng nên tôi có thể tính toán được mức thu nhập và thời gian trả nợ. Tôi thở phào khi cùng bạn tôi ra ngân hàng rút số tiền vay này dù tôi vẫn còn thiếu 150 triệu đồng nữa. Tôi dự tính đến khi nhận được sổ đỏ sẽ vay ngân hàng số tiền này.

Khoảng cuối tháng 7/2016 tôi nhận được sổ đỏ. Lúc này tôi tích lũy thêm được khoảng 50 triệu đồng. Tôi lấy sổ đi thế chấp và vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 10,5% một năm, kỳ hạn 3 năm theo dư nợ giảm dần. Mỗi tháng tôi chỉ phải trả tiền lãi khoảng 600.000 đồng và giảm dần các năm sau đó. Số tiền gốc chia làm 3 đợt: tháng 8 năm 2017, năm 2018 và năm 2019.

Từ tháng 8 năm đó, toàn bộ số tiền lương tôi dùng để trả nợ. Số tiền thuê nhà và sinh hoạt hàng tháng tôi vay bạn bè, vài tháng sau tôi dùng tiền thưởng để trả nợ. Đến tết năm đó vừa có thưởng, vừa được tăng lương nên tôi không phải đi vay nữa mà chỉ tập trung trả nợ. Thỉnh thoảng vẫn gửi biếu bố mẹ tôi một ít chi tiêu những tháng ít việc.

Sau hơn 3 năm, tháng trước tôi vừa trả hết nợ ngân hàng, nợ anh rể và kịp sắm sửa cho bố mẹ tôi một số món đồ gia dụng.

Gần 4 năm sau cuộc điện thoại từ bố tôi đề nghị mua đất, tôi vẫn khâm phục sự quyết đoán và có chút liều lĩnh của bố tôi (có lẽ bố nghĩ tôi làm ra nhiều tiền lắm đủ để mua được mà ko cần chạy vạy như thế). Sau khi mua đất xây nhà mới, mẹ tôi khỏe hẳn lên, không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều đến chuyện nhà cửa nữa. Bố tôi tu chí làm ăn dù hiện tại ông vẫn chưa trả xong nợ tiền làm nhà. Nếu bố tôi không quyết tâm có lẽ bây giờ bố mẹ tôi vẫn đi thuê và chẳng biết khi nào có thể mua được đất.

